Ambri: Ernennung des Interim-Trainerstabs und Beginn des Evaluierungsprozesses für die sportliche Leitung

15. Oktober 20251 Mins read73
Ambrì. (PM HCAP) Der Hockey Club Ambrì-Piotta informiert, dass eine neue technische Struktur festgelegt wurde, um Stabilität und Kontinuität in der Arbeit der ersten Mannschaft und des Sportbereichs zu gewährleisten.

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dem Duo Éric Landry und René Matte sowie ihrem Staff das Vertrauen zu schenken und ihnen die Leitung der ersten Mannschaft anzuvertrauen.
Unterstützt werden sie auf diesem Weg von Alessandro Benin, der die Rolle des interimistischen Sportchefs übernimmt.

Der Club aus der Leventina stellt das Wohl der Organisation und ihrer Gemeinschaft in den Mittelpunkt. Aus diesem Grund will er der neuen sportlichen und technischen Leitung die nötige Zeit geben, um ihren Wert unter Beweis zu stellen und die Mannschaft zu sportlichen Erfolgen zu führen.

Der HCAP verabschiedet sich nach acht Jahren von Paolo Duca und Luca Cereda

Der Hockey Club Ambrì-Piotta teilt mit, dass Paolo Duca (Sportdirektor) und Luca Cereda (Head Coach) ihre Funktion in der sportlichen Leitung der ersten Mannschaft beendet haben.

Während acht Jahren der Zusammenarbeit hat das Duo entscheidend zur Wiedergeburt und zum sportlichen Wachstum des Clubs beigetragen und den Hockey Club Ambrì-Piotta als eine der solidesten Organisationen in der Schweizer Hockeylandschaft gefestigt.

Duca und Cereda haben in ihrer Amtszeit mehrere bedeutende Erfolge erzielt:

• Festigung der sportlichen Identität
• Förderung des Nachwuchses und Entwicklung junger Talente, denen der Sprung zu renommierten Teams ermöglicht wurde
• Stärkung sportlicher und organisatorischer Prozesse
• Erreichen der Playoffs und ein Sieg in der Post-Season nach 13 Jahren
• Qualifikation für die Champions Hockey League
• Sieg beim Spengler Cup – 23 Jahre nach dem letzten Titel
• Förderung der grundlegenden Werte des Clubs wie Verwurzelung, Identität, “lo Spirito della Valle”, Arbeitsethik und Teamgeist

Der Club spricht Paolo und Luca seinen aufrichtigen Dank aus – für ihren Einsatz, ihre Professionalität und Hingabe, für die Emotionen, die sie den Fans geschenkt haben, für ihre Bescheidenheit und ihr Pflichtbewusstsein. Sie haben es verstanden, den Anhängern, Partnern und Sponsoren die Werte des HCAP zu vermitteln. Der Club wünscht ihnen für ihren weiteren beruflichen Weg nur das Beste.

247
