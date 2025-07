Amberg: Noch ein Verteidiger mit GardemaÃŸ

Amberg. (PM ERSC) Der ERSC Amberg hat die Transferplanungen für die kommende Saison in der Eishockey-Bayernliga abgeschlossen, allerdings nur was die Abwehr betrifft.

Zuletzt konnten die Verantwortlichen mit Tobias Vait einen weiteren jungen, talentierten Defender verpflichten: „Tobias arbeitet sehr hart an sich und seiner sportlichen Laufbahn. Er ist ehrgeizig, willig und bringt auch die körperlichen Voraussetzungen mit um den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen zu können“, erklärt Ambergs Sportlicher Leiter, Chris Spanger.

Der 20-jährige gebürtige Tscheche ist 1,87 m groß, spielte bis in die U20 bei HC Litomerice. Er ist auch im Besitz eines deutschen Passes und war die letzten Spielzeiten in der DNL2 bei der U20-Mannschaft der Kassel Huskies unter Vertrag. Dabei gelangen dem Rechtsschützen in 48 Partien 22 Scorerpunkte (8 Treffer), bei nur 28 Strafminuten. Vait und Löwencoach Jan Bönning kennen sich bereits. Der neue ERSC-Verteidiger freut sich schon auf sein Team und den Verein: „Ich bin schon ganz aufgeregt, nach Amberg zu kommen. Ein Verein mit tollen Fans, einem guten Umfeld und einer langen Eishockeytradition. Ich kann es kaum erwarten, mein erstes Spiel zu absolvieren und die Unterstützung der Fans zu erfahren. Ich hoffe, ich kann dem Team einen positiven Einfluss geben“.

Tobias Vait wird das Trikot mit der Rückennummer 6 erhalten.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! – Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen – Hintergrund und wie man spenden kann







Eishockey-Magazin TV