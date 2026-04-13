Amberg: Der Kapitän bleibt an Bord

Amberg. (PM ERSC) Kevin Schmitt verlängert seinen Vertrag bei den Amberger Wild Lions.

Gute Nachrichten für die Verantwortlichen und allen Freunden des ERSC Amberg. Kevin Schmitt, der Kapitän des Eishockey-Bayernligisten, wird auch in der kommenden Saison das Trikot der Wild Lions tragen. Der 32-jährige gebürtige Amberger kam 2018 nach insgesamt 272 Oberligaeinsätzen für Weiden und Regensburg zum ERSC und absolvierte seither 242 Begegnungen für die Wild Lions, in denen ihm 156 Scorerpunkte (43 Tore) gelangen. Sein größter persönlicher Erfolg war der Deutsche Meistertitel 2012 in der Junioren-Bundesliga mit Regensburg.

Ambergs Sportlicher Leiter, Chris Spanger, zeigt sich sehr erfreut über das Verhandlungsergebnis: „Kevin ist als Kapitän enorm wichtig für den ERSC Amberg, nicht nur wegen seiner spielerischen Qualitäten offensiv wie defensiv, sondern auch mit seinem Charakter in der Kabine“.

Der Lions-Kapitän begründet seine Verlängerung wie folgt: „Die letzte Saison brachte nicht das, was wir uns vorgestellt hatten. Umso wichtiger war, wie wir am Ende als Team und mit unseren Fans zusammengewachsen sind. Gerade in den letzten Spielen haben wir gezeigt, dass Amberger Eishockey in die Bayernliga gehört. Darauf wollen wir aufbauen und nächste Saison wieder angreifen – mit mir und ich freue mich, weiterhin ein Teil davon zu sein“. Kevin Schmitt wird natürlich das Trikot mit der Nummer19 tragen.