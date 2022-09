Amberg: Am Sonntag FÃ¼nfer-Pack von Mennear

Amberg. (PM ERSC) Am Sonntagabend gewannen die Wild Lions dann auch ihr drittes Vorbereitungsspiel. Der Vorjahresdritte der Regionalliga Ost, die Chemnitz Crashers, stellten aber...

Amberg. (PM ERSC) Am Sonntagabend gewannen die Wild Lions dann auch ihr drittes Vorbereitungsspiel.

Der Vorjahresdritte der Regionalliga Ost, die Chemnitz Crashers, stellten aber zu keiner Phase einen echten Prüfstein für die Amberger dar. Am Ende stand es 8:0, weshalb sich ERSC-Goalie Carsten Metz über einen Shut-Out freuen durfte. Den Wild Lions gelangen dabei sogar drei Treffer in Unterzahl. Mann des Abends war wie bereits am Freitag der Kanadier Brett Mennear. Ihm gelang diesmal sogar ein 5er-Pack. Nach einer relativ ereignisarmen Anfangsphase traf Mennear doppelt, bevor Felix Köbele noch im Anfangsdrittel auf 3:0 stellen konnte. Nennenswerte Chancen der Gäste gab es kaum, nicht einmal bei deren Überzahl.

Mit einem Mann weniger auf dem Eis gelang zu Beginn des Mittelabschnitts das 4:0 für Amberg durch Michael Kirchberger. Ebenfalls ein „Shorthander“ war das 5:0 durch Mennear, der per Penalty schließlich noch vor der Pause das halbe Dutzend an Treffern vollmachte. Im Schlussabschnitt ließen es die Gastgeber dann deutlich ruhiger angehen, schraubten durch Mennear und Köbele das Ergebnis dennoch auf 8:0.

ERSC Amberg – ESV Chemnitz 8:0 (3:0,3:0,2:0)

Tore: 1:o (8.) Mennear (Schmitt, T.Campbell), 2:0 (15.) Mennear (S.Campbell), 3:0 (16.) Köbele (Pronath), 4:0 (22.) Kirchberger (Frank, Pronath/4-5), 5:0 (33.) Mennear (T.Campbell, Frank/4-5), 6:0 (35.) Mennear (Pen.), 7:0 (55.) Mennear (Schmitt/5-4), 8:0 (59.) Köbele (Pielmeier/4-5).

Strafen: Amberg 14, Chemnitz 10 Minuten. Zuschauer: 300.