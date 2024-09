Amberg, Abschiedsspiel, Passau – grandioser Saisonauftakt Teampräsentation wird witterungsbedingt verschoben

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators starten am Freitag, 13.09., um 20 Uhr in die Testspielphase. Gegner in der heimischen Stadtwerke Erding Arena ist...

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators starten am Freitag, 13.09., um 20 Uhr in die Testspielphase.

Gegner in der heimischen Stadtwerke Erding Arena ist der Bayernliga-Konkurrent ERSC Amberg.

Am Tag darauf steigt ab 16.00 Uhr das Abschiedsspiel von Daniel Krzizok. Das Team “Nachwuchs” trifft auf das Team “Zuakafft”. Der Eintritt kostet bei freier Platzwahl 10 Euro, für Jugendliche unter 16 Jahren beträgt der Preis 5 Euro. Dauerkarten haben für die Partie keine Gültigkeit. Einlass ist wie gewohnt an der regulären Stadionkasse. Selbstverständlich ist für Speis und Trank gesorgt. Sämtliche Erlöse gehen zu Gunsten der Young Gladiators.

Die für den Samstag geplanten Mannschaftspräsentationen der Nachwuchs- sowie des Seniorenteams werden witterungsbedingt auf Sonntag, 06. Oktober vor dem Testspiel gegen den TEV Miesbach verschoben. Das genaue Programm folgt zeitnah.

Zum Abschluss des Wochenendes reist die Daffner-Truppe am Sonntag zum Oberligisten Black Hawks Passau. Start in der Dreiflüsse-Stadt ist um 18 Uhr.

Noch in guter Erinnerung sind die letzten Spiele gegen Amberg. Eine packende Play-Off Serie gewannen die Gladiators mit 4:2. Für die Oberpfälzer endete damit eine durchwachsene Saison. Damit es besser läuft, wurde unter anderem Tomas Plihal verpflichtet. Neben dem ehemaligen Erdinger Publikumsliebling gehen die US-Boys Hunter Fortin und Brendan Walkom für die Wild Lions auf Punktejagd. Dies sorgt für großes Aufsehen, entzieht sich der ERSC damit dem jahrelang bewährten Gentleman Agreement der Bayernligisten mit maximal zwei Kontingentspieler aufzulaufen. In einer Meldung des Bayerischen Eissport Verbands heißt es dazu: “Am Samstag, den 07. September, haben sich die Vereine der Bayernliga, mit Vertretern des Bayrischen Eissport-Verbandes e.V., in Pfaffenhofen zu einer Ligen-Tagung getroffen. Im Rahmen der Ligen-Tagung wurde über die Kontingentspielerregelung für die Saison 2024/25 beraten. Nach einem ausführlichen Austausch zu allen Argumenten, konnten sich die Vereine auf eine weitere einheitliche Regelung nicht verständigen. Die Vereine haben sich einstimmig auf folgenden Kompromiss geeinigt: 13 Vereine gehen im Rahmen eines Gentlemans Agreement mit 2 Kontingentspielern in die Saison. 3 Vereine mit 3 Kontingentspielern. Wobei einer der 3 Vereine noch offengelassen hat, ob dieser Verein auf 3 Kontingentspieler erhöht. Alle Vereine haben zugesagt, in der Saison 2024/25 die Kompromisslösung nicht zu verlassen.” Die Meinung der Gladiators ist eindeutig: “Wir halten an dem Agreement fest und geben dem Nachwuchs eine Chance. Wie die Bayernliga der Zukunft aussehen kann, werden die Vereine gemeinsam mit dem Verband ergebnisoffen diskutieren,” so David Whitney, sportlicher Leiter der Erding Gladiators.

Sicherlich einige Schritte weiter ist der Sonntags-Gegner Passau. Dort stellte der ehemalige TSV Coach Thomas Vogl einen beachtlichen Kader zusammen. Mit Torhüter Marco Eisenhut sowie den Routiniers Rene Röthke und Andrew Schembri bilden drei namhafte Neuzugänge die Achse auf dem Eis.

“Für uns geht es nach harten Trainingswochen darum, dass das Team zusammenfindet. Natürlich wollen wir immer gewinnen, aber in der Vorbereitung sind die Ergebnisse zweitrangig. Ich möchte einiges ausprobieren, allen Spielern ausreichend Eiszeit geben und so die bestmögliche Reihenzusammenstellung finden,” erläutert Thomas Daffner.

Tickets für alle Gladiators Heimspiele gibt es an der Stadionkasse oder Online unter https://erding-gladiators.reservix.de/events. Bestellte Dauerkarten sind ab einer Stunde vor Spielbeginn an der Sitzplatzkasse abzuholen. Selbstverständlich ist der Erwerb von Saisontickets weiterhin möglich.

Wer die Partien nicht live im Stadion verfolgen kann, dem sei die kostenpflichtige Live-Übertragung unter https://erding-gladiators-tv.media.video.taxi/ Stream empfohlen.