Am zweiten Weihnachtsfeiertag wird eine Trotzreaktion der Selber WÃ¶lfe in Kaufbeuren erwartet

Selb. (PM Wölfe) Traditionell wird um das Weihnachtsfest herum sehr viel Eishockey gespielt.

So müssen die Selber Wölfe am 2. Weihnachtsfeiertag ins Allgäu zum ESV Kaufbeuren reisen. Die Verantwortlichen als auch die Anhänger des Zweitligisten hoffen dabei auf eine Trotzreaktion des Teams nach der schmerzhaften Niederlage bei den Eisbären Regensburg.

Formkurve

Nach dem Überraschungserfolg bei den Krefeld Pinguinen mussten die Selber Wölfe zuletzt erneut zwei Niederlagen in Folge hinnehmen. Zuhause gegen die Dresdner Eislöwen verlor das Wolfsrudel ein verrücktes Spiel knapp mit 6:7. Gegen den Tabellenzweiten lieferten die Porzellanstädter eine ansprechende Leistung ab, sieht man einmal davon ab, dass man in der ein oder anderen Situation zu offensiv dachte. Der Auftritt am vergangenen Sonntag bei den Eisbären Regensburg begann zunächst noch vielversprechend. Eine frühe Führung der Oberpfälzer drehte das Wolfsrudel postwendend, doch mit zunehmender Spielzeit verloren die Porzellanstädter mehr und mehr den Faden, ließen sich scheinbar durch äußere Umstände zu Undiszipliniertheiten hinreißen und gaben gegen einen stark ersatzgeschwächten Gegner einen möglichen Sieg in einem sogenannten 6-Punkte-Spiel um die Pre-Playoff-Plätze aus der Hand.

Der Gegner

Die meiste Offensivgefahr beim ESV Kaufbeuren geht aktuell vom Deutsch-Finnen Sami Blomqvist aus. Der Linksschütze kommt bislang auf 17 Tore und 13 Vorlagen und war somit an mehr als jedem dritten Treffer seines Teams beteiligt. Die Allgäuer belegen momentan den achten Tabellenplatz und schielen, was den Punktestand betrifft, eher nach oben als nach unten. Allerdings konnten die Buron Joker aus ihren letzten sechs Partien wie auch die Selber Wölfe, nur fünf Punkte mitnehmen. Zuletzt verlor das Team von Headcoach Daniel Jun gegen Dresden, Weißwasser und Weiden dreimal in Folge. Es ist also zu erwarten, dass die Joker sich vor heimischem Publikum von ihrer besten Seite präsentieren und den Wölfen sicherlich kein spätes Weihnachtsgeschenk unter den Baum legen wollen. Verzichten müssen die Kaufbeurer in der Partie gegen die Porzellanstädter auf die Dienste ihres kanadischen Centers Nolan Yaremko, der aufgrund einer Schulterverletzung eine mehrwöchige Pause einlegen muss. Ebenso nicht dabei sein werden Stürmer Nick Maul, der bei der U20-WM weilt, und Goalie Rihards Babulis, für den die Saison gelaufen zu sein scheint. Auf diesen Ausfall haben die Kaufbeurer mit der Verpflichtung von Leon Doubrawa reagiert, der die Backup-Rolle hinter Stammgoalie Daniel Fießinger (Fangquote 91,75 Prozent) einnehmen soll. Die beiden bisherigen Partien zwischen den Selber Wölfen und dem ESV Kaufbeuren gingen in dieser Saison allesamt mit 5:3 bzw. 3:0 an die Allgäuer.

Lineup

Richard Gelke (auf unbestimmte Zeit), Donát Péter (vorzeitiges Saisonende), Lukas Koziol und Carson McMillan werden am Donnerstag nicht zur Verfügung stehen. Hinter einem Einsatz von Marco Pfleger steht ein dickes Fragezeichen. Tim Heyter wird hingegen nach überstandener Verletzung in den Kader zurückkehren und Mark McNeill sowie Luis Marusch könnten – sofern die Ärzte am Donnerstag früh grünes Licht geben – ihr Comeback feiern. Carson McMillan hingegen wurde nach einer Spieldauerdisziplinarstrafe aus der Partie bei den Eisbären Regensburg vom Disziplinarausschuss der Ligagesellschaft für die nächsten drei Spiele aus dem Verkehr gezogen.

