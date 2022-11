Am Samstag steigt das DEL Winter Game

Köln. (PM Haie) Nur noch vier Tage. Dann steigt am 03. Dezember mit dem DEL Winter Game das Eishockey-Highlight des Jahres. Unter freiem Himmel...

Köln. (PM Haie) Nur noch vier Tage. Dann steigt am 03. Dezember mit dem DEL Winter Game das Eishockey-Highlight des Jahres. Unter freiem Himmel treffen ab 16:30 Uhr die Kölner Haie und die Adler Mannheim im Kölner RheinEnergieStadion aufeinander.

Über 35.000 Tickets sind für die Partie bereits weg. Die Haie steuern auf eine Zuschauerzahl von über 40.000 Besuchern hin. Karten für dieses einzigartige Spiel gibt es noch im Online-Ticketshop der Haie (haie-tickets.de), im Haiestore in Köln-Deutz und an der Ticket-Hotline. Dazu wird es auch am Samstag vor Ort eine Tageskasse geben. Alle Tickets, die bereits für die beiden zunächst angesetzten Termine erworben wurden, behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Alle Haie-Dauerkarten Inhaberinnen und Inhaber bekamen eine entsprechende „Ersatzkarte“ für das DEL Winter Game. Die Dauerkarte für die LANXESS arena ist am Samstag nicht gültig.

Vorbereitungen laufen

Im Müngersdorfer Stadion laufen derweil die Vorbereitungen. Seit Sonntag ist die Eisfläche fertig aufgebaut. Bis zum Spiel am Samstag wird das Eis nun auf die gewünschte Dicke gebracht. Zuvor gehen beide Teams am Freitag zum Training aufs Eis, um sich mit den besonderen Gegebenheiten vertraut zu machen.

Neben den Arbeiten an der Eisfläche laufen auch im und um das Stadion weitere Vorbereitungsmaßnahmen. So wird unter anderem eine besondere Lichtshow für das Eishockey-Highlight installiert. Ebenfalls werden bis Samstag große Videoscreens aufgebaut, auf denen die Zuschauer auch das Spielgeschehen verfolgen können.

Einlass ab 14:30 Uhr, Kölle singt ab 15 Uhr mit besonderen Gästen

Der DEL Winter Game Tag startet am Samstag um 14:30 Uhr. Dann öffnet das RheinEnergieStadion seine Tore. Für den Weg zum Stadion wird es einen Zusatzverkehr geben, damit alle Besucher möglichst reibungslos zum DEL Winter Game kommen. Da kalte Temperaturen für den Samstagnachmittag angesagt sind, dürfen auch Decken mit auf die Plätze genommen werden.

Das große Rahmenprogramm mit „Kölle singt“ beginnt gegen 15 Uhr. Das bekannte Mitsing-Konzert mit Sänger Björn Heuser wird dabei schon vor Spielbeginn für ein echtes Gänsehaut-Erlebnis sorgen. Heuser wird aber nicht nur allein auftreten. Mit dabei sind auch Mike Kremer, Ex-Frontmann von Miljö, Micha Hirsch, Sänger der Haie-Hymne und Frank Reudenbach von Klüngelköpp. Um bereits vor Spielbeginn für eine einzigartige Atmosphäre zu sorgen, freuen sich „Kölle singt“ und die Haie, wenn viele Zuschauer bereits frühzeitig ins Stadion kommen.

Gegen 15:50 Uhr betreten dann die Profis des KEC und der Adler zum Warm-Up das heilige Eis, ehe um 16:30 Uhr die erste Scheibe zum DEL Winter Game fällt. Zum Abschluss wird ein großes Feuerwerk den einmaligen Tag im RheinEnergieStadion ausläuten.