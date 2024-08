Am Samstag steigt das Abschiedsspiel fÃ¼r Legende und Kultspieler Patrick Reimer

Nürnberg / Düsseldorf. (MR/DR) Wenn Patrick Reimer am kommenden Samstag, 17. August 2024, sein wohlverdientes Abschiedsspiel in der ARENA NÜRNBERGER Versicherung bekommt, dann werden...

Nürnberg / Düsseldorf. (MR/DR) Wenn Patrick Reimer am kommenden Samstag, 17. August 2024, sein wohlverdientes Abschiedsspiel in der ARENA NÜRNBERGER Versicherung bekommt, dann werden natürlich auch viele ehemalige Weggefährten an diesem Spiel teilnehmen. Der bodenständige Mindelheimer Reimer spielte während seiner 20-jährigen Karriere in der DEL für nur 2 Teams: die Düsseldorfer EG und die Nürnberg Ice Tigers.

Als 19-jähriger Jungspund bestritt Reimer in der Saison 2003/04 sein erstes DEL-Spiel für die DEG. Es folgten weitere acht Jahre für den Brehmstraßen Club, um dann für die nächsten 11 Jahre das Trikot der Nürnberg Ice Tigers überzustreifen. Nach insgesamt 1089 DEL-Spielen, diversen Auszeichnungen wie je 3x zum Spieler und Stürmer des Jahres (2014, 2016 und 2017), All-Time-DEL-Topscorer (394 Tore, 465 Assists = 859 Punkte), 105 Länderspiele und der sensationellen Silbermedaille bei den olympischen Winterspielen 2018 in Pyeong Chang gab Patrick Reimer zum Ende der Saison 23/24 seinen Rücktritt vom aktiven Eishockeysport bekannt. Neben den zahlreichen Ice Tigers Fans wird auch eine große Abordnung von DEG-Fans, die für diesen Anlass das erste Testspiel ihrer DEG bei den Moskitos Essen sausen lassen, um ihren „Reimi“, dessen Kariere bei den Rheinländern begann, gebührend in die Sportlerrente zu verabschieden.

Welche Spieler (größtenteils ehemalig Aktive) mitwirken werden, ist in den letzten Tagen durchgesickert. Die erste Zusage kam schon im Juni von Sturmpartner Evan Kaufmann, der alle seine 7 DEL Spielzeiten mit Patrick Reimer bestritten hatte (08/09 – 11/12 bei der DEG und 12/13 – 14/15 in Nürnberg).

Des weiteren gab es Zusagen für

Team Düsseldorf & Friends:

Rob Collins, Bobo Kühnhauser, Alexander und Florian Jung, Ryan Caldwell, Frank Hördler, Michael Wolf, Daniel Kreutzer, Klaus Kathan, Sebastian Furchner, Uli Hiemer, etc.

Team Nürnberg & Friends:

Dany Heatley, Leo Pföderl, Dane Fox, Fredrik Eriksson, Marco Pfleger, Oliver Mebus, Marcus Weber, Yasin Ehliz, Niklas Treutle, Daniel Schmölz, Constantin Braun, etc.

Als einziger ehemaliger Mitspieler wird Patricks Bruder Jochen für beide Teams abwechselnd das Tor hüten.

Patrick Reimer gab in Anbetracht der Zusagen zu seinem Abschiedsspiel zu Protokoll: „Ich freue mich auf ein großartiges, gemeinsames und emotionales Eishockeyfest mit euch.“

Tickets für dieses Event gibt es im übrigen noch ausreichend im Online-Ticketshop der Nürnberg Ice Tigers.