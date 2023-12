Am Montag gehen im Mittenwalder Eisstadion erneut die Lichter aus!

Artikel anhören Mittenwald. (MK) „Oh Nein, nicht schon wieder“, so der Tenor der ersten Reaktionen im Netz, nachdem heute das Garmisch Partenkirchener Tagblatt (Merkur)...

Mittenwald. (MK) „Oh Nein, nicht schon wieder“, so der Tenor der ersten Reaktionen im Netz, nachdem heute das Garmisch Partenkirchener Tagblatt (Merkur) und Radio Oberland übereinstimmend berichten, dass das Eisstadion in Mittenwald am kommenden Montag erneut seine Pforten schließt.

Erst Ende November 2022 war es gelungen einen neuen Investor zu finden, der das marode Eisstadion übernahm und mit viel Einsatz und Herzblut die dringend nötigen Reparaturen übernahm. Damit war die Arena Mittenwald natürlich noch immer keine hochmoderne Spielstätte, aber zahlreiche Hobby-Schlittschuhläufer, der EV Mittenwald als Heimatklub und nicht zuletzt auch der Tourismus profitierten vom Erhalt des Stadions am Fuße des Karwendels.

Im Herbst 2022 hatte die Pächterfamilie Mayer nach zwanzig Jahren aufgrund der erdrückenden Energiekosten aufgegeben. (wir berichteten) Martin Ritzer hatte sich bereit erklärt als neuer Pächter zu übernehmen. Mit vielen Anstrengungen und kreativen Ideen war es zunächst gelungen die Spielstätte wieder mit Leben zu erfüllen.

Doch schon vor dem eigentlichen Saisonstart im Spätsommer zeichneten sich erneut Probleme ab. Durch den Betriebsausfall aufgrund dringender technischer Sanierungen entstand ein Loch in der Kasse. Die Anschaffungskosten, der Einnahmeverlust und die weiterhin hohen Energiekosten haben die Arena GmbH laut Merkur veranlasst ein Insolvenzverfahren einzuleiten.

Der Energieversorger stellt nun Anfang der Woche aufgrund nicht beglichener Rechnungen die Versorgung ein, die Lichter im Eisstadion gehen damit erneut aus. Ob sie jemals wieder eingeschaltet werden können, ist fraglicher denn je.

Ob und inwieweit das Thema Eisstadion den Mittenwalder Gemeinderat nochmals beschäftigen wird, wird die Zukunft zeigen müssen.

