Am Freitag um 19:30 Uhr ist Stuttgart zu Gast -Sonntag in Deggendorf beim Tabellenzweiten

Artikel anhören Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Blick auf die Tabelle verrät, dass die zwei kommenden Aufgaben nicht unterschiedlicher sein könnten. Am Freitag um 19:30...

Artikel anhören Artikel anhören

Garmisch-Partenkirchen. (PM SCR) Der Blick auf die Tabelle verrät, dass die zwei kommenden Aufgaben nicht unterschiedlicher sein könnten.

Am Freitag um 19:30 Uhr ist zunächst der Tabellenletzte, die Stuttgart Rebels, in Garmisch-Partenkirchen zu Gast, am Sonntag haben die Weiß-Blauen die Tour zum Tabellenzweiten aus Deggendorf vor der Brust. Die Rebels aus Stuttgart sind erst seit dieser Spielzeit in der Oberliga, allerdings kann die Schwabenmetropole auf eine lange Eishockeytradition zurückblicken. Bereits am 25. Dezember 1925 (!) gab es den ersten Vergleich zwischen dem SC Riessersee und einer Mannschaft aus Stuttgart. Die Werdenfelser gewannen auf dem Riessersee mit 9:0 gegen den Stuttgarter Eissportverein.

Auch Pat Cortina blickt auf das kommende Wochenende voraus: „Es wird ein interessantes Wochenende. Wir schauen aber immer noch nicht auf die Tabelle und das Spiel findet auf dem Eis statt. Egal ob wir gegen Weiden, Stuttgart, Heilbronn oder Deggendorf spielen, wir müssen den Fokus auf uns richten und auf das, was wir selber kontrollieren können. Wir wollen das Beste aus uns herausholen – und das jeden Tag und jedes Spiel. Das ist nicht einfach zu erreichen, aber das gehört auch zu unserem Entwicklungsprozess. Stuttgart hat sich entwickelt, ist besser geworden und sie haben Spieler die uns weh tun können.“

Am Sonntag um 18:45 Uhr kommt es dann zum Duell gegen den Deggendorfer SC in der Festung an der Trat. Der Tabellenzweite ist aktuell der einzig ernstzunehmende Verfolger des Klassenprimus Weiden, allerdings liegen die Niederbayern mittlerweile auch schon ganze 9 Punkte hinter Platz 1. Eine hervorragende Offensive und die Specialteams sind der Garant für den aktuellen Tabellenstand.

„Deggendorf ist eine sehr erfahrene und talentierte Mannschaft. Sie haben sehr gute Specialteams und wir müssen in beiden Spielen am Wochenende bereit sein.“ so erneut der Headcoach der Weiß-Blauen.

Die letzten vier Spiele wurden allesamt gewonnen, zwar entschieden sich drei davon über die Verlängerung bzw. über das Penaltyschießen, aber trotz der Siege war Pat Cortina nicht ausschließlich zufrieden: „Zuletzt hatten wir wieder einige positive Resultate und unser Umfeld war gerade über das Tölz Spiel sehr glücklich. Ich bin nicht allzu happy mit der Art und Weise wie wir zum Teil in die Spiele gegangen sind, zu oft waren wir zu abwartend und haben geschaut, was auf dem Eis passiert. Da fehlte zu Beginn einiger Spiele die richtige Intensität und Fokussierung. Daran werden wir arbeiten.“

Hinweis: Die Kinder-Dauerkarten sind nur noch bis zum 30.11.2023 verfügbar und auch nur in der Geschäftsstelle des SC Riessersee!

Tickets für die Begegnung am Freitag gegen Stuttgart gibt es in unserem Onlineshop: https://bit.ly/3Aeclb4 oder zu den Öffnungszeiten der Geschäftsstelle vor Ort am Stadion. Auch die Abendkasse wird ab 90 Minuten vor Spielbeginn geöffnet sein. Die Begegnungen werden auch live auf Sprade-TV übertragen.

2071 Welches Team belegt am Ende der DEL Hauptrunde den letzten Platz in der Tabelle? Augsburger Panther Düsseldorfer EG Löwen Frankfurt ERC Ingolstadt Iserlohn Roosters Nürnberg Ice Tigers ein anderes Team