Am Dienstagabend: Indians empfangen Stuttgart, Niederlage in Heilbronn

Memmingen. (mfr) Keine Verschnaufpause für den ECDC, schon am Dienstag empfangen die Memminger am heimischen Hühnerberg die Stuttgart Rebels.

Ab 19:30 Uhr kommt das erstarkte Schlusslicht der Oberliga-Süd in die Maustadt, Tickets sind im Vorverkauf erhältlich.

Nur zwei Tage nach dem kräftezehrenden Auswärtsspiel in Heilbronn müssen die Indians wieder ran. Vor eigener Kulisse treten sie am Dienstag gegen die Stuttgart Rebels an. Das Team aus der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg kommt mit zwei Siegen im Rücken in die Maustadt. Am Sonntag wurde der EV Füssen besiegt, auch gegen die Passau Black Hawks konnten die Rebels drei Punkte einfahren. Trotz Aufschwung finden sich die Blau-Gelben noch immer auf dem letzten Tabellenplatz wieder, sind aber längst nicht mehr das abgeschlagene Team wie im Vorjahr. Über den Sommer konnte sich der SEC verstärken, unter anderem mit Ex-Indianer Sofiene Bräuner. Gemeinsam mit Jannik Herm sowie Kontingentspieler Matt Pistilli sind dies auch die drei gefährlichsten Angreifer im Team.

Das Hinspiel, am ersten Spieltag, konnten die Indians deutlich für sich entscheiden. Auch am Dienstag sollen die Punkte in der Maustadt bleiben.

Dabei dürften die Memminger erneut auf die gleichen Akteure wie zuletzt setzen können. Paul Fabian erlitt am Freitag bereits eine Schulterverletzung und wird wohl zumindest in der Hauptrunde nicht mehr im rot-weißen Trikot auflaufen können.

Karten für die Partie am Dienstag sind bereits im Vorverkauf erhältlich. Das Spiel beginnt um 19:30 Uhr in der ALPHA COOLING-Arena am Hühnerberg. Schon am Freitag kommt mit Garmisch der nächste Gegner ins Allgäu.

Indians ziehen in Heilbronn den Kürzeren

Der ECDC Memmingen zog am zweiten Advent bei den Heilbronner Falken den Kürzeren. Am Ende musste man sich mit 6:3 geschlagen geben. In der kommenden Woche stehen zwei Heimspiele auf dem Programm. Stuttgart und der SC Riessersee sind die nächsten Gegner am Hühnerberg.

Die Indians konnten wieder auf Patrick Kurz und Denis Fominych zurückgreifen. Paul Fabian, dessen langwierige Verletzung bestätigt wurde, fehlte den Memmingern. Das erste Drittel verlief relativ ausgeglichen. Es standen sich zwei kompakte Mannschaften gegenüber, die wenig zuließen und taktisch gut eingestellt wurden. Den Falken gelang es dennoch in Führung zu gehen. Niklas Jentsch eroberte die Scheibe und schloss mit einem platzierten Schuss ins linke Eck zum 1:0 für Heilbronn ab. Mit diesem Spielstand ging es in die Drittelpause.

Das zweite Drittel begann für den ECDC alles andere als optimal. Zwei schnelle Tore der Falken durch Corey Mapes in Überzahl und erneut Niklas Jentsch schraubten das Ergebnis auf 3:0 für die Hausherren. Einige Minuten später legte Manuel Nix sogar noch zum 4:0 nach, was Indians-Coach Huhn dazu veranlasste den Torhüter zu wechseln und eine Auszeit zu nehmen. Fortan spielte Louis Eisenhut für Basti Flott-Kucis im Indianer-Tor. In der Folge gelang es den Rot-Weißen mit einem Doppelschlag auf 2:4 zu verkürzen. Zunächst brachte Jayden Schubert im Slot die Scheibe im Tor unter, ehe Tyler Spurgeon traf. Doch die Falken erzielten kurz vor Ende des Drittels das 5:2. Lars Schiller netzte für die Unterländer ein.

Im letzten Drittel versuchten die Indians nochmals heranzukommen. Robert Peleikis gelang in Überzahl und bei herausgenommenem Torhüter der 5:3 Anschlusstreffer. Die Maustädter drückten nochmals und versuchten bis zum Schluss alles. An diesem Abend gelang es dem Team von Daniel Huhn aber nicht, etwas Zählbares nach Memmingen mitzunehmen. Lars Schiller machte mit seinem Empty Net Goal zum 6:3 alles klar, und die Heilbronner Falken gingen als Sieger vom Eis.

Bereits am Dienstag geht es mit einem Heimspiel am Hühnerberg weiter. Die Stuttgart Rebels kommen in die Maustadt. Puck Drop in der ALPHA COOLING-Arena ist um 19:30 Uhr. Am Freitag folgt dann das Heimspiel um 20:00 Uhr gegen den SC Riessersee. Karten für beide Partien sind bereits online im VVK erhältlich.

Heilbronner Falken vs ECDC Memmingen 6:3 (1:0/4:2/1:1)

Tore: 1:0 (16.) Niklas Jentsch, 2:0 (22.) Mapes (Cabana, Just, 5-4), 3:0 (24.) Jentsch (Mayer, Cabana), 4:0 (26.) Nix (Anderson), 4:1 (27.) Schubert (Meier, Dopatka), 4:2 (28.) Spurgeon (Lillich, Pekr), 5:2 (39.) Schiller (Anderson, Krenzlin), 5:3 (54.) Peleikis (Spurgeon, Svedlund, 5-4), 6:3 (59.) Schiller

Strafminuten: Heilbronn 11 –Memmingen 7

