Also doch! Iserlohn Roosters holen Brandon „Gormsey“ Gormley zurÃ¼ck

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters holen Verteidiger Brandon Gormley an den Seilersee zurück. Der 32-Jährige stand bereits in der vergangenen Saison in Iserlohn...

Iserlohn. (PM Roosters) Die Iserlohn Roosters holen Verteidiger Brandon Gormley an den Seilersee zurück. Der 32-Jährige stand bereits in der vergangenen Saison in Iserlohn unter Vertrag und war ein wichtiger Baustein für den Klassenerhalt im Frühjahr 2024. „Wir hätten seinen Vertrag nach der letzten Saison gerne schon verlängert, konnten aber leider zunächst keine Einigung erzielen. Der Kontakt ist allerdings nie abgerissen und wir sind sehr froh, dass wir uns nun doch auf eine Zusammenarbeit einigen konnten“, betont Axel Müffeler, Manager Sport der Roosters. „Die Vorteile dieser Verpflichtung liegen auf der Hand: Brandon hat seine Qualitäten hier bereits nachgewiesen, er kennt einen Großteil unserer Mannschaft bereits und auch das Trainerteam. Er kann uns sofort verstärken“, fügt Müffeler an. „Meine Familie und ich haben uns hier sehr wohl gefühlt und ich bin froh, an diesen Standort zurückzukehren, der Eishockey atmet. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam wieder so eine Power entfachen können wir zu Beginn des Jahres“, betont der Linksschütze, der in der vergangenen Saison in 31 Partien für die Roosters auflief und 11 Punkte erzielte. Gormley wird mit seiner Frau und seinen beiden im vergangenen Jahr geborenen Zwillingen nach Iserlohn zurückkehren und wie auch in der letzten Saison die Rückennummer 36 tragen. Ob er beim Heimspiel gegen die Kölner Haie am kommenden Sonntag schon auf dem Eis steht, entscheidet sich kurzfristig.

5014 Die DEL2 und ihr neuer TV-Partner Sportdeutschland haben die Preisstruktur für die Saison 24/25 veröffentlicht. Ein Einzelspiel kostet 8,90 Euro, der Saisonpass 449 Euro. Sind die Preise angemessen? Ja, die Preise sind okay. Alles hat halt seinen Preis. Nein, das ist zu teuer. Das ist schwer zu beurteilen.