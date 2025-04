„Als Spielgestalter ist er extrem wichtig fÃ¼r unser Team“ – AEV Panther verlÃ¤ngern auch mit Anthony Louis

Augsburg. (PM Panther) Die Augsburger Panther arbeiten weiter an ihrer Mannschaft für die kommende Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga.

Nun wurde auch der Vertrag mit Angreifer Anthony Louis verlängert.

Anthony Louis wechselte vergangenen Sommer von den SCL Tigers aus der Schweizer National League in die Fuggerstadt.

In 44 Einsätzen für die Augsburger Panther stehen für den 30-jährigen US-Amerikaner 29 Scorerpunkte in der Statistik. Mit 110 Torschüssen gab Louis die meisten Torschüsse aller Pantherstürmer der vergangenen Hauptrunde ab. 13 seiner 23 Assists waren direkte Vorlagen zum Tor, auch seine zehn Assists in Überzahl waren Bestwert im Team. Mit seinen technischen Fähigkeiten und seinem Spielverständnis war Anthony Louis immer wieder ein Motor in der Offensive und ging nicht nur aufgrund seines Amtes als Assistenzkapitäns als Führungsspieler voran.

Sportdirektor Larry Mitchell über die Vorzüge des Außenstürmers, dessen Werdegang er seit Jahren intensiv verfolgt: „Wir sind froh, dass sich Anthony Louis für einen Verbleib in Augsburg entschieden hat. Er verfügt spielerisch über enormes Potenzial, ist stark an der Scheibe und setzt seine Nebenleute immer wieder gut in Szene. Als Spielgestalter ist er extrem wichtig für unser Team. Wir trauen ihm durchaus zu, dass er seine Punkteausbeute in seiner zweiten Saison in der DEL steigern wird.“

