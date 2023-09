„Als Gesamtpaket kann er fÃ¼r uns sehr wertvoll werden“ – Iserlohn Roosters werden die erste Europastation fÃ¼r Verteidiger Mitch Eliot

Artikel anhören Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben einen weiteren neuen Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen. Von...

Die Iserlohn Roosters aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben einen weiteren neuen Spieler für die kommende Saison unter Vertrag genommen.

Von den Rochester Americans aus der American Hockey League (AHL) wechselt der 25 Jahre alte gebürtige US-Amerikaner Mitch Eliot an den Iserlohner Seilersee.

„Wir haben Mitch im Frühjahr persönlich in New York getroffen und ihn von unserem neuen Projekt im Sauerland überzeugen können“, berichtet Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Roosters.

Der Verteidiger stammt aus einer Eishockeyfamilie. Sein Vater Darren wurde in Kanada geboren, bestritt als Torhüter zahlreiche NHL- und AHL-Spiele, durfte sein Land sogar bei den Olympischen Winterspielen 1984 in Sarajewo vertreten. Mitch startete seine Karriere in der USHL, der Nachwuchsliga, die die meisten US-Amerikanischen Talente durchlaufen. Anschließend folgte der Weg in die NCAA und zur Michigan State University, bevor er sich entschied, seine Karriere in der kanadischen Juniorenliga OHL fortzusetzen. Auch ohne gedrafted worden zu sein, bekam Eliot damals die Chance, einen Zwei-Jahres-Vertrag bei der Organisation der Vancouver Canucks zu unterzeichnen. 2021 folgte der Wechsel nach Rochester, wo er nicht nur auf dem Eis, sondern vor allem auch in der Kabine Einfluss auf die Teamentwicklung genommen hat. „Menschlich und charakterlich, so hat man uns überall bestätigt, beeindruckt Mitch mit einer starken Persönlichkeit. Das war auch unser Eindruck. Sportlich gilt er als sehr solider Zwei-Wege-Verteidiger, als guter Schlittschuhläufer mit einem starken Schuss. Besonders wichtig war und ist uns, seine Energie in unserem Spiel zu haben. Europastation für Verteidiger , ergänzt Hommel.

Eliot selbst freut sich ebenfalls auf die neue Herausforderung im Sauerland. „Für mich kam das Angebot genau zur rechten Zeit. Ich habe mir gewünscht, den nächsten Schritt zu machen – den glaube ich, in Europa tatsächlich umsetzen zu können“, betont der Verteidiger.

Mitch Eliots Karriere in Zahlen

Der Kader der Iserlohn Roosters für die Saison 2023/2024 nach aktuellem Stand

Tor: Andreas Jenike, Kevin Reich, Jonas Neffin, Finn Becker.

Verteidigung: Mitch Eliot (USA/CAN), Emil Quaas, Hubert Labrie (CAN), Lukas Jung, Leonhard Korus, Maxim Rausch, Nils Elten, Tim Bender, Colin Ugbekile.

Angriff: Tyler Boland (CAN), Marcel Barinka, Balazs Sebök (HUN), Florian Elias, Cedric Schiemenz, Charlie Jahnke, Maciej Rutkowski, Eric Cornel (CAN), John Broda, Sven Ziegler, Yannick Proske, Lennard Nieleck.

Headcoach: Greg Poss (USA)

Assistant Coach: Pierre Beaulieu (CAN)

Goalie-/Videocoach: Cam MacDonald (CAN)