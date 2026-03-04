Alps Hockey League: Ritten verliert und kÃ¤mpft am Donnerstag gegen das Saison-Aus / Juniors unterliegen im Salzburger Derby / WÃ¤lder verlieren in Meran

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps haben das erste Spiel der Pre-Playoffs gegen SG Cortina Hafro verloren.

Am Dienstagabend mussten sich die Blau-Roten in der Ritten Arena mit 2:3 geschlagen geben und kÃ¤mpfen in der â€žBest-of-threeâ€œ-Serie am Donnerstag in Pieve di Cadore gegen das vorzeitige Saisonaus.

Dass es sich um eine Art Playoff-Spiel handelte, wurde schon im ersten Drittel klar ersichtlich. Denn beide Mannschaften wussten, dass Fehler in so einem Spieler verheerend sein kÃ¶nnen und schauten deshalb zu Spielbeginn, hinten sauber zu stehen. Die Offensive wurde so von beiden Mannschaften etwas auÃŸer Acht gelassen und es gab kaum nennenswerte Chancen. DafÃ¼r aber ein Tor: Denn Ritten leistete sich genau so einen Fehler, lieÃŸ BarnabÃ² nach einer Ablage von AlverÃ von hinter dem Tor zu viel Platz und der Angreifer der Ampezzaner traf ungestÃ¶rt ins kurze Kreuzeck (10.14). Damit mussten die Rittner Buam SkyAlps nach dem ersten Drittel einem RÃ¼ckstand hinterherlaufen.

Ins zweite Drittel kamen die Rittner Buam SkyAlps mit deutlich mehr Tempo und dominierten die ersten Minuten auch. Das brachte den Blau-Roten auch den Ausgleichstreffer ein: Felicetti erkÃ¤mpfte sich den Puck, Welychka zog ab und Kostner verwertete den Rebound nach der Parade von Cortina-Goalie Karjalainen zum 1:1 (26.12). Doch wieder leistete sich Rittens Hintermannschaft einen Patzer, denn der am zweiten Pfosten vÃ¶llig alleingelassene Massimo Pietroniro hatte einige Minuten spÃ¤ter keine MÃ¼he, die FÃ¼hrung der Ampezzaner wiederherzustellen (29.49). In den verbleibenden Minuten gab es auch die ersten Strafen, eine pro Seite, die aber allesamt ohne Torerfolg blieben. AuÃŸerdem trafen AlverÃ (32.) und Manuel Ã–hler (37.) die Latte bzw. den Pfosten.

Mit dem Ziel, den RÃ¼ckstand aufzuholen, gingen die Rittner Buam SkyAlps auch das Schlussdrittel an und bekamen schnell Ãœberwasser. Im Powerplay schlugen sie dann auch zu: Nach einigen schÃ¶n ausgespielten, aber erfolgslosen Aktionen war es Graf, der einen Schuss von Madsen vor Karjalainen abfÃ¤lschte und auf 2:2 stellte (48.23). Das beflÃ¼gelte Ritten und die Buam waren fÃ¼r einige Minuten am DrÃ¼cker, doch wie aus dem Nichts kassierten sie das 2:3. Nach einem Fortunato-Steilpass stÃ¼rmte Kalajanniska allein auf Furlong zu und blieb eiskalt (52.02). Ritten warf noch einmal alles nach vorne, drÃ¼ckte Cortina in das eigene Drittel, doch der dritte Ausgleich wollte trotz guter MÃ¶glichkeiten nicht mehr fallen und die Niederlage war besiegelt.

Damit stehen die Rittner Buam SkyAlps am Donnerstag im zweiten Spiel der Serie gegen SG Cortina Hafro mit dem RÃ¼cken zur Wand. Verlieren sie das Spiel in Pieve di Cadore, dann ist die Saison 2025/26 vorzeitig zu Ende. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr.

Alps Hockey League 2025/26, Pre-Playoff

Rittner Buam SkyAlps â€“ SG Cortina 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

Tore: 0:1 BarnabÃ² (10.14), 1:1 Kostner (26.12), 1:2 Massimo Pietroniro (29.49), 2:2 Graf (48.23), 2:3 Kalajanniska (52.02)

Stand in der â€žBest-of-threeâ€œ-Serie: 0:1

Juniors unterliegen im Salzburger Derby

Red Bull Hockey Juniors unterliegen mit 1:3 in Zell am See | RÃ¼ckspiel bereits am Samstag

Zell am See. (PM Red Bulls) Die Red Bull Hockey Juniors verlieren das Salzburger Derby in der Master Round der Alps Hockey League beim EK Die Zeller EisbÃ¤ren mit 1:3.

Nach einem torlosen Start schlugen die Hausherren im zweiten Drittel durch Tim Coffman und Kilian Rappold zu, Maxim Eliseev verkÃ¼rzte im Schlussabschnitt in Ãœberzahl. Die Entscheidung fiel wenig spÃ¤ter erneut im Powerplay, als Coffman mit seinem zweiten Treffer auf 3:1 stellte.

Spielverlauf

Die Juniors mussten frÃ¼h zweimal in Unterzahl antreten, hielten die gefÃ¤hrliche Zone aber konsequent geschlossen. In der 5. Spielminute hatte Luca Auer bei einem Konter in Unterzahl den Shorthander am SchlÃ¤ger, der Puck wollte jedoch nicht ins Netz. Bei der ersten Ãœberzahl der Juniors (10.) blieb Alexander Schmidt im Zeller Tor Endstation, auf der Gegenseite war Luca Haitzmann nach lÃ¤ngeren Druckphasen mehrfach gefordert. Kurz vor der Pause hatten Florian Lanzinger (18.) und Maxim Eliseev (20.) die besten MÃ¶glichkeiten, es blieb beim 0:0.

Im zweiten Abschnitt entschied ein schneller Konter die Anfangsphase: In der 21. Spielminute, nach 32 Sekunden, fand Kilian Rappold bei einer 2-gegen-1-Situation Tim Coffman, der zum 1:0 einschob. Die Juniors Ã¼berstanden eine weitere Unterzahl unbeschadet, kamen in Ãœberzahl selbst aber nicht zum Ausgleich. In der 30. Spielminute legte Zell am See nach, erneut nach einem 2-gegen-1-Angriff traf Kilian Rappold zum 2:0 unter die Latte. Die Partie wurde kÃ¶rperlicher, die Juniors suchten die Antwort, mussten kurz vor Drittelende aber nochmals eine Strafe nehmen.

Der Schlussabschnitt begann mit einer RestÃ¼berzahl fÃ¼r Zell am See, danach nahm das Derby weiter an Tempo auf. Philipp Wimmer (44.) sowie Maximilian Wilfan und Paul Reiner (45.) setzten Akzente, ehe die Juniors eine vierminÃ¼tige Ãœberzahl erhielten. In der 55. Spielminute nutzte Maxim Eliseev das Powerplay nach Zuspiel von Jesse Juhola und Adrian Gesson zum 1:2-Anschlusstreffer. Eine vierminÃ¼tige Unterzahl gegen die Juniors stoppte den nÃ¤chsten Anlauf, Tim Coffman verwertete in der 57. Spielminute diese zum 3:1. Luca Kogler scheiterte noch mit einem Breakaway (58.), in den letzten 19 Sekunden agierten die Juniors mit dem sechsten Feldspieler, am Endstand Ã¤nderte sich nichts mehr. Bereits am Samstag, dem 7. MÃ¤rz 2026 um 19:15, stehen sich beide Teams zum Abschluss der Master Round in der Eisarena Salzburg erneut gegenÃ¼ber.

Head Coach Teemu Levijoki â€žEs war ein sehr gutes Spiel heute, harte ZweikÃ¤mpfe und schnell. Wir waren im zweiten Abschnitt zwei Tore hinten und haben nicht aufgehÃ¶rt zu kÃ¤mpfen, dann sind wir nochmal auf ein Tor herangekommen. Leider haben uns die Strafen heute einen Strich durch die Rechnung gemacht.â€œ

Alps Hockey League | Master Round

EK Die Zeller EisbÃ¤ren â€“ Red Bull Hockey Juniors 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Tore:

1:0 | 20:32 | Tim Coffman

2:0 | 29:18 | Kilian Rappold

2:1 | 54:11 | Maxim Eliseev | PP

3:1 | 56:45 | Tim Coffman | PP

Knappe Auftaktniederlage in Meran

Meran. (PM WÃ¤lder) Der EC Bregenzerwald muss sich im ersten Spiel der Pre-Playoff-Serie auswÃ¤rts beim HC Meran mit 2:4 geschlagen geben.

In einer intensiven und lange offenen Partie fÃ¼hrten die WÃ¤lder zweimal, ehe Strafen im Schlussabschnitt die Entscheidung zugunsten der SÃ¼dtiroler brachten. Foto: Â©BK PHOTO

Vorsichtiges Abtasten und Premiere im Line-up

Das erste Drittel war geprÃ¤gt von Respekt und taktischer Disziplin. FÃ¼r beide Teams steht in dieser Serie viel auf dem Spiel â€“ entsprechend kontrolliert agierten die Mannschaften. Erstmals im Line-up der WÃ¤lder stand Marlon Tschofen, der nach dem Saisonende der Pioneers Vorarlberg mit einer B-Lizenz zum ECB gestoÃŸen ist und nun in der entscheidenden Phase der Saison mitwirkt. GroÃŸe Highlights blieben zunÃ¤chst aus, Chancen gab es auf beiden Seiten, auch das TorgestÃ¤nge wurde jeweils geprÃ¼ft. Zur ersten Pause stand es jedoch torlos.

FrÃ¼he FÃ¼hrung, spÃ¤te Antwort

Nach der Eisreinigung ging es dafÃ¼r umso schneller: Nur neun Sekunden nach Wiederbeginn traf Jesse Rantanen zur 1:0-FÃ¼hrung fÃ¼r die WÃ¤lder. (Individualsponsor ferdinand gratuliert seinem Spieler.) Kurz darauf mussten die GÃ¤ste erstmals in Unterzahl ran, eine weitere Strafe folgte. Doch das Powerplay der Meraner blieb zunÃ¤chst harmlos, die WÃ¤lder verteidigten diszipliniert. In der 34. Minute war es dann aber Nuisanen, der fÃ¼r den HC Meran ausglich. Mit dem 1:1 ging es auch in die zweite Pause â€“ alles offen fÃ¼r den Schlussabschnitt.

Meran dreht das Spiel

Im letzten Drittel schlugen die WÃ¤lder erneut zu. Nach einer sehenswerten Einzelaktion des 24-jÃ¤hrigen Montafoners Marlon Tschofen gingen die GÃ¤ste wieder in FÃ¼hrung. (44.) Lange Zeit deutete vieles auf einen knappen AuswÃ¤rtssieg hin, Meran tat sich schwer, klare Torchancen zu kreieren. Doch dann brachten sich die WÃ¤lder selbst um den verdienten Lohn. Nach einer Strafe gelang Rein in der 50. Minute der Ausgleich. Quasi im Gegenzug musste ECB Topscorer Robert Lipsbergs auf die Strafbank. Diese Unterzahl blieb zwar folgenlos, doch unmittelbar nach Ablauf fiel durch Nuisanen der FÃ¼hrungstreffer fÃ¼r die Hausherren. Eine weitere Strafe nutzte Gellon, um fÃ¼r Meran den Sack endgÃ¼ltig zuzumachen. Die WÃ¤lder warfen in den Schlusssekunden noch einmal alles nach vorne, nahmen den TorhÃ¼ter vom Eis, doch der Ausgleich wollte nicht mehr gelingen.

Entscheidungsspiel am Donnerstag

Am Ende steht eine bittere 2:4-Niederlage im ersten Spiel der Serie. Die WÃ¤lder haben Ã¼ber weite Strecken bewiesen, dass sie mit Meran auf AugenhÃ¶he agieren kÃ¶nnen â€“ belohnten sich jedoch nicht. Nun gilt es, im Heimspiel am Donnerstag zurÃ¼ckzuschlagen und ein Entscheidungsspiel in Meran zu erzwingen.