Alps Hockey League: Red Bull Hockey Juniors beenden Grunddurchgang an der Tabellenspitze, Buam und Wälder verlieren

Neumarkt. (PM Red Bull Hockey Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen im letzten Spiel des Grunddurchgangs der Alps Hockey League den Hockey Unterland Cavaliers mit 3:4 in der Verlängerung, sichern sich mit dem Extrapunkt jedoch Platz eins im Grunddurchgang.

Unterland traf in der 12. Spielminute zur Führung und legte in der 26. Spielminute das 2:0 nach. Im Schlussabschnitt drehte Niklas Korhonen mit Treffern in der 42., 49. und 58. Spielminute die Partie, ehe die Hausherren in der 59. Spielminute ausglichen und in der Verlängerung nach 16 Sekunden den Heimsieg fixierten.

Spielverlauf

Die Cavaliers starteten besser in die Partie und verlagerten das Spiel früh in das Verteidigungsdrittel der Juniors. Nach ersten Möglichkeiten der Hausherren und einer Unterzahlphase auf Seiten der Red Bulls traf Johan Eriksson in der 12. Spielminute mit einer Solo-Aktion unter die Latte zum 1:0. Die Juniors suchten die sofortige Antwort, fanden jedoch zunächst kein Mittel gegen die kompakt stehende Südtiroler Defensive. Kurz vor Drittelende erspielten sich die Red Bulls ihre erste Überzahl, es blieb aber beim 0:1.

Mit Restüberzahl kamen die Juniors aus der Pause und prüften Tizian Giovanelli. Zurück im Fünf-gegen-fünf folgte ein offener Schlagabtausch, ehe Alex Egger in der 26. Spielminute nach Zuspiel von Marek Potsinok allein durchbrach und auf 2:0 stellte. In der Folge erspielten sich die Red Bulls mehrere Überzahlsituationen und deutlich mehr Spielanteile, blieben im Abschluss jedoch glücklos. Unterland verteidigte diszipliniert und kam kurz vor der Sirene nochmals gefährlich auf, Juniors-Torhüter Luca Haitzmann verhinderte in letzter Sekunde einen möglichen Shorthander.

Im Schlussabschnitt drückten die Red Bulls sofort auf den Anschluss. In der 42. Spielminute staubte Niklas Korhonen nach einem Offensivbully zum 1:2 ab. Beflügelt vom Treffer erhöhte Salzburg den Druck, und Korhonen fälschte in der 49. Spielminute einen Schuss von Paul Oberhauser zum 2:2 ab. Die Partie wurde intensiver, beide Teams suchten den nächsten Treffer. In der 58. Spielminute vollendete Korhonen einen 2-gegen-1-Konter nach Zuspiel von Oberhauser zum 3:2 und komplettierte damit seinen Hattrick. Unterland antwortete jedoch umgehend und glich in der 59. Spielminute durch Artur Seniut zum 3:3-Endstand aus. Damit war der entscheidende Punkt zur Fixierung von Platz eins im Grunddurchgang für die Juniors gesichert. In der Verlängerung traf Erik Potsinok nach 16 Sekunden (61.) im Powerplay zum 4:3-Heimsieg der Cavaliers. Die Juniors gehen als Grunddurchgangssieger in die Master Round, die am Donnerstag, dem 5.02.2026, startet; die genauen Begegnungen werden bis zum 2.02.2026 fixiert.

Head Coach Teemu Levijoki „Ich freue mich sehr, dass wir den Grunddurchgang gewonnen haben, aber wir haben heute nicht unsere Leistung gezeigt. Wir waren nicht bereit zu spielen und haben nicht unser Spiel aufgezogen. Der Spieler, der uns heute gerettet hat, war Niklas Korhonen. Er hat nach einer sehr langen Verletzungspause eine starke Rückkehr hingelegt und sich in seinem zweiten Spiel mit einem Hattrick belohnt. Die Aufeinandertreffen in der Master Round und im Finale der österreichischen Meisterschaft werden hart. Darauf bereiten wir uns jetzt vor, und da müssen wir bereit sein.“

Alps Hockey League | Grunddurchgang

Hockey Unterland Cavaliers – Red Bull Hockey Juniors 4:3 (1:0, 1:0, 1:3) OT

Tore:

1:0 | 12:00 | Johan Eriksson

2:0 | 25:52 | Alex Egger

2:1 | 41:56 | Niklas Korhonen

2:2 | 48:32 | Niklas Korhonen

2:3 | 57:50 | Niklas Korhonen

3:3 | 58:08 | Artur Seniut

4:3 | 60:16 | Erik Potsinok | PP | OT

Die Rittner Buam SkyAlps riskieren Alles –verlieren aber

Klobenstein. (PM Buam) Die Rittner Buam SkyAlps bestreiten die Zwischenphase der Alps Hockey League in der Qualification Round.

Gegen SG Cortina Hafro haben die Blau-Roten am Samstagabend Alles riskiert und beim Spielstand von 1:1 den Torhüter für einen sechsten Feldspieler gezogen, bekamen dadurch aber noch zwei Gegentore und verloren mit 1:3.

Eine Sache bereitete den Rittner Buam SkyAlps schon vor dem Spiel Freude, denn nach monatelanger Verletzungspause stand Michael Lang endlich wieder im Kader und sammelte auch einige Minuten Eiszeit. Im ersten Drittel ging es im traditionsreichen italienischen Duell zwischen den Blau-Roten und den Ampezzanern aber sehr chaotisch zu. Die Partie war geprägt von viel Kampf und vielen Unterbrechungen. Gefährlicher, aber nie so richtig gefährlich, wurde Cortina, das Furlong zu einigen Paraden zwang. Rittens Schüsse wurden hingegen zum Großteil von der Abwehr der Gäste geblockt. Bis zur 11. Minute, als Felicetti von hinter dem Tor blendend für March ablegte, dessen Schuss prallte von der Achsel von Cortina-Goalie Karjalainen auf das Eis und rutschte langsam Richtung Tor, konnte aber noch von einem Cortina-Verteidiger von der Linie gekratzt werden. So blieb es nach den ersten 20 Minuten beim 0:0.

Das zweite Drittel begann mit einem Powerplay für Cortina – Alderson saß auf der Strafbank – und die Ampezzaner nützten es auch gleich. Stoffling lenkte einen Schuss von Fortunato mustergültig ab und ließ Furlong keine Abwehrchance (21.13). Auch sonst war Cortina im zweiten Spielabschnitt tonangebend, schien einen Schritt schneller zu sein als die Buam, die sich bei Furlong bedanken konnten, dass es weiterhin „nur“ beim 0:1 blieb. In der Schlussphase nahm Ritten dann langsam Fahrt auf und erzielte prompt auch das 1:1. Marzolini hatte das Auge für den freistehenden Cuglietta, der ins leere Tor einschob (36.18). Nur wenig später schwächten sich die Buam aber selbst: Robert Öhler bekam für einen Stockstich gegen Chad Pietroniro fünf Minuten und eine Spieldauerstrafe aufgebrummt. Die ersten drei davon verstrichen im zweiten Drittel aber ohne Gegentor für Ritten.

Im Schlussdrittel dominierten dann die Rittner Buam SkyAlps, die noch an die Qualifikation für die Master Round glaubten – ein Ziel, welches sie bei Niederlagen der Konkurrenten hätten erreichen können. Doch die Buam waren im Pech, sie tauchten immer wieder gefährlich vor dem Tor von Cortina auf, die Scheibe wollte aber einfach nicht rein. Bestes Beispiel dafür war der Pfostentreffer von Fink nach einem Rebound, mit der Rückhand landete sein Schuss am Innenpfosten und rutschte nicht ins Tor (51.). Um die Master Round zu erreichen, brauchte es alle drei Punkte und so zog Trainer MacQueen Furlong einige Minuten vor Schluss, doch Cortina nützte das zum 2:1 durch Fortunato (58.58) und auch zum 3:1 durch Sanna (59.48) aus. Somit war die Niederlage und die Qualification Round besiegelt.

Alps Hockey League 2025/26, Regular Season

Rittner Buam SkyAlps – SG Cortina Hafro 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Tore: 0:1 Stoffling (21.13/PP1), 1:1 Cuglietta (36.18), 1:2 Fortunato (58.58/EN), 1:3 Sanna (59.48/EN)

Wälder verhindern Asiagos elften Sieg nicht

Andelsbühl. (PM Wälder) Der EC Bregenzerwald lieferte dem Team der Stunde über weite Strecken ein Spiel auf Augenhöhe, musste sich am Ende aber der gnadenlosen Effizienz von Asiago geschlagen geben.

Mit dem 11. Sieg in Serie unterstrichen die Italiener ihre derzeitige Topform, während die Wälder den direkten Viertelfinaleinzug vorerst verpassen. (Foto: (c)ECB/Sohm)

Früher Rückstand, starke Reaktion

Asiago zeigte von Beginn an, dass man sich für die Niederlage im letzten direkten Duell revanchieren wollte. Bereits in der 77. Spielsekunde schlug es erstmals hinter Lorenz Widhalm ein. Die Wälder zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt, suchten sofort den Weg nach vorne und machten auch körperlich klar, dass man dem Favoriten mit Respekt, aber ohne Angst begegnete. Trotz mehrerer guter Einschussmöglichkeiten blieb es im ersten Drittel beim knappen 0:1.

Kaltschnäuzigkeit der Gäste

Auch im Mittelabschnitt erwischten die Gäste den besseren Start. Topscorer Chiodo nutzte ein Powerplay eiskalt zum 2:0, nur 61 Sekunden später folgte bereits der dritte Treffer. Besonders bitter, weil Jesenice parallel Kitzbühel bezwang.

Ein vermeintlicher Anschlusstreffer wurde wegen hohen Stocks aberkannt, im direkten Gegenzug erhöhte Asiago auf 4:0. Kurz vor der zweiten Pause durften die Wälder dann doch noch jubeln: Toivo Laaksonen erzielte den verdienten Treffer zum 1:4.

Mutiger Schlussspurt ohne Lohn

Im letzten Abschnitt setzten die Wälder früh alles auf eine Karte. Asiago kassierte eine Strafe, Widhalm machte einem zusätzlichen Feldspieler Platz. Die große Aufholjagd blieb jedoch aus. Kaum wieder vollzählig, durchbrachen die Italiener die Formation der Hausherren, erneut war es Chiodo, der mit dem Empty-Net-Treffer endgültig den Deckel draufmachte.

Damit war die Messe gelesen. Ein Sieg hätte den Wäldern den vorzeitigen Playoff-Einzug beschert, nun muss das Team auf das Ergebnis des Nachtragsspiels der Wipptal Broncos warten. Fix ist jedoch: Unabhängig davon, ob der ECB den Grunddurchgang auf Rang sechs oder sieben beendet, bringt die Platzierung drei Bonuspunkte für die Zwischenrunde. Bis dahin müssen sich die Wälder Fans auch auf den Spielplan für die kommenden Runden gedulden, wir halten euch auf dem Laufenden.

