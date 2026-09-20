Alps Hockey League am Samstag: Traumstart für Ritten – Niederlagen für Zeller Eisbären und Hockey Juniors

Wien. (EM) Am Samstag fanden fünf Partien in der Alps Hockey League statt.

Asiago darf sich nach dem ersten Spieltag und dem 5:1 Sieg in Zell am See erster Tabellenführer nennen.

Red Bull Hockey Juniors starten in die Alps Hockey League Saison 2026/27

Juniors unterliegen den Hockey Unterland Cavaliers zum Saisonauftakt mit 1:4

Neumarkt. (PM RB Hockey Juniors) Die Red Bull Hockey Juniors unterliegen zum Auftakt der Alps Hockey League Saison 2026/27 den Hockey Unterland Cavaliers mit 1:4.

Nach der frühen Führung bauten die Hausherren ihren Vorsprung im zweiten Drittel auf 3:0 aus, ehe Florian Lanzinger im Schlussabschnitt den ersten Saisontreffer der Salzburger erzielte. Unterland stellte anschließend in Überzahl den 4:1-Endstand her.

Saisonvorbereitung

Hinter den Juniors liegt eine intensive und internationale Saisonvorbereitung mit insgesamt neun Testspielen gegen hochklassige europäische U20-Mannschaften sowie Teams aus dem deutschen Senioreneishockey. Zum Auftakt feierten die Salzburger einen 5:1-Erfolg gegen Karlovy Vary, ehe sie sich der U20 von Škoda Pilsen knapp mit 4:5 nach Verlängerung geschlagen geben mussten. Anschließend führte die Vorbereitung nach Schweden, wo die Juniors zunächst die U20 der Malmö Redhawks mit 2:1 nach Verlängerung bezwangen.

Von 20. bis 23. August nahmen die Red Bull Hockey Juniors an der U20 Prospects Challenge in Ängelholm teil und trafen dort auf einige der stärksten Nachwuchsprogramme Europas. Zum Auftakt gelang ein 6:3-Erfolg gegen die U20 von Tappara Tampere. Nach einer knappen 3:4-Niederlage gegen die U20 der Växjö Lakers beendeten die Juniors das Turnier mit einem 4:3-Sieg gegen die U20 von Oceláři Třinec auf dem dritten Platz.

Zurück in Salzburg überzeugten die Juniors mit einem 6:0-Heimsieg gegen die Erding Gladiators. Zwei intensive Duelle mit dem Deggendorfer SC, die mit 2:7 und 3:6 endeten, bildeten schließlich den Abschluss der Saisonvorbereitung.

Spielverlauf

Beide Teams starteten mit Tempo in die Partie, die Hausherren fanden jedoch zunehmend mehr Zugriff und gingen früh in Führung: Miiro Linjala verwertete den Rebound von Hugo Engelaar zum 1:0 (4.). Die Juniors reagierten, erhöhten den Druck und suchten vermehrt den Weg zum Tor, ehe eine erste Unterzahl den Salzburger Spielfluss unterbrach. Alessio Guerra scheiterte im Alleingang an Luca Haitzmann (12.), danach sorgten schnelle Konter der Cavaliers immer wieder für Gefahr. In der Schlussphase mussten die Red Bulls eine weitere Unterzahl überstehen und gingen mit dem knappen Rückstand in die erste Pause.

Der zweite Abschnitt begann im Vier-gegen-vier, Lauri Heino nutzte den zusätzlichen Raum nach einem schnellen Konter zum 2:0 (21.). Eine weitere Unterzahl bremste die Juniors zunächst, danach fanden die Salzburger über lange Pässe durch die neutrale Zone wieder besser ins Spiel und erarbeiteten sich mehr Spielanteile. Erneut mussten die Red Bulls in Unterzahl verteidigen, ehe Unterland in der Schlussphase schnell umschaltete und Hugo Engelaar auf 3:0 erhöhte (37.). Maximilian Wurzer traf kurz darauf die Oberlatte (38.), mit dem Drei-Tore-Rückstand ging es in die zweite Pause.

Die Juniors starteten in Überzahl in den Schlussabschnitt und drängten auf ihren ersten Saisontreffer, eine weitere Unterzahl unterbrach jedoch die Salzburger Druckphase. Zurück bei voller Stärke nutzten die Red Bulls eine 2-gegen-1-Situation: Luca Kogler legte auf Florian Lanzinger, der auf 1:3 verkürzte (47.). Die Juniors erhöhten danach den Druck und erspielten sich weitere Möglichkeiten, Unterland verteidigte jedoch kompakt. Andrea Vaccarino nutzte schließlich eine Überzahl der Cavaliers zum 4:1 (54.). Eine weitere Unterzahl überstanden die Red Bulls ohne Gegentreffer, am Endstand änderte sich nichts mehr.

Teemu Levijoki, Head Coach Red Bull Hockey Juniors: „Es war heute ein hartes Spiel. Wir haben zu viel Zeit in Unterzahl verbracht und uns mit den vielen Strafen selbst das Leben schwer gemacht. In der Vorbereitung waren einige gute Dinge dabei, aber sobald die Saison beginnt, kommt ein anderer Druck dazu. Jetzt sehen wir, wer unter diesem Druck spielen, Verantwortung übernehmen und der Mannschaft helfen kann. Heute haben wir ein Tor geschossen und vier bekommen, das ist die Realität. Wir haben noch viel Arbeit vor uns, aber es ist ein Lernprozess. Jetzt müssen wir daraus lernen und besser werden.“

Alps Hockey League | Regular Season

Hockey Unterland Cavaliers – Red Bull Hockey Juniors 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Tore

1:0 | 03:43 | Miiro Linjala

2:0 | 20:44 | Lauri Heino

3:0 | 36:38 | Hugo Engelaar

3:1 | 47:17 | Florian Lanzinger

4:1 | 53:49 | Andrea Vaccarino | PP

Ein Traumstart für die Rittner Buam SkyAlps

Kitzbühel. (PM Buam) Der Auftakt ist gemacht. Und er ist gelungen! Die Rittner Buam SkyAlps haben das erste Saisonspiel in der Alps Hockey League gewonnen. Auswärts setzten sie sich bei den Adlern Stadtwerke Kitzbühel in souveräner Manier mit 5:2 durch.

Im Sportpark von Kitzbühel ging es nach kurzem Abtasten gleich mit einer doppelten Überzahl für die Rittner Buam SkyAlps los. Die Blau-Roten feuerten gleich mehrere gefährliche Schüsse auf den Kasten der Nordtiroler ab, doch immer war beim Kitzbühel-Goalie Gratscher Endstation. Auch auf der Gegenseite durften die Adler wenig später im Powerplay ran, mit demselben Ergebnis: Trotz ein, zwei guter Chancen ließ sich Rittens Torhüter Vallini nicht überwinden. In der Schlussphase heizte Ritten ein und Kitzbühel leistete sich Fehler. Die führten zu einem Doppelschlag: zuerst behielt Miceli nach einem Konter die Übersicht, legte auf Alanen quer und der versenkte die Scheibe im Netz (16.16), dann war Robert Öhler nach einem geblockten Weitschuss von Josef Prast am schnellsten an der Scheibe und besorgte den 2:0-Drittelstand (17.52).

Das zweite Drittel begann nach einer langen Unterbrechung, da auf dem Eis Probleme aufgetaucht waren und sie von den Eismeistern behoben werden mussten. Diese lange Pause schadete insbesondere den Gastgebern. Sie starteten eigentlich in Überzahl, da kurz vor der ersten Drittelpause Capannelli auf die Strafbank musste. Doch die Adler leisteten sich einen groben Schnitzer im Aufbauspiel, Miceli bedankte sich, stürmte allein auf Gratscher zu und erhöhte auf 3:0 (20.23). Kitzbühel wachte aber schnell wieder auf, drückte auf den Anschlusstreffer, fand aber nicht das nötige Rezept, um an der Rittner Abwehr vorbeizukommen. Die Buam lauerten hingegen auf Konter: in der 26. Minute knallte Max Oberrauch auf der Gegenseite den Puck an den Pfosten, zwei Minuten später scheiterte Capannelli nach einer schönen Einzelaktion an Gratscher (28.). In der Schlussphase des zweiten Drittels musste Kitzbühel wieder mehrmals in Unterzahl verteidigen, doch die Rittner Powerplays blieben erfolgslos.

Im Schlussdrittel musste Kitzbühel alles in die Waagschale werfen. Und sie bekamen Hilfe von den Rittner Buam SkyAlps, die sich gleich zwei Strafen einfädelten. Im Fünf-gegen-Drei brach dann der Torbann der Adler: Eine Direktabnahme von Podlipnik landete genau im kurzen Kreuzeck (46.31). Wenig später war Ritten wieder zu dritt auf dem Eis, doch dieses Mal hielt das Rittner Penaltykilling Stand. Auf der Gegenseite leistete sich Gratscher den ersten und einzigen Patzer des Tages: Er legte die Scheibe nichtsahnend zu Capannelli hinter das Tor, der Markkula bediente, welcher auf 4:1 stellte (55.33). Doch wieder fing sich Ritten eine Strafe und Stahlberg schlug im Powerplay zu (56.53). Das 5:2 nach einer Capannelli-Einzelaktion bescherte in einer furiosen Schlussphase dann den Endstand (57.57) und den Auftaktsieg für die Rittner Buam SkyAlps.

Alps Hockey League 2026/27 – Regular Season

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Rittner Buam SkyAlps 2:5 (0:2, 0:1, 2:2)

Tore: 0:1 Alanen (16.16), 0:2 Robert Öhler (17.52), 0:3 Miceli (20.23/SH), 1:3 Podlipnik (46.31/PP2), 1:4 Markkula (55.33), 2:4 Stahlberg (56.53/PP1), 2:5 Capannelli (57.57)

EKZ mit Heimnniederlage gegen Asiago

Zell am See. (PM EKZ) Die Zeller Eisbären müssen sich zum Meisterschaftsauftakt vor über 2000 Zusehern der italienischen Topmannschaft HC Asiago klar und deutlich mit 1:5 geschlagen geben.

Die Gäste sind heute einfach besser und entführen absolut verdient drei Punkte aus dem Pinzgau. Der EKZ wird seine Lehren aus dem Spiel ziehen und möchte schon am Donnerstag in Cortina eine bessere Leistung zeigen.

Vor einer Kulisse von 2020 Zusehern legen die Zeller einen echten Kaltstart hin. Hinten nicht aufgepasst und schon schlagen die Gäste zu – in der zweiten Spielminute gelingt Asiago das 1:0. Sehr energische Gäste machen dem EKZ das Leben sehr schwer, der zwar viel Scheibenbesitz hat, aber einfach nicht durchkommt. Lahoda hat die erste Möglichkeit für blau-gelb, sein Schuss wird aber geblockt. Gästeverteidiger Calisti setzt in der sechsten Spielminute dann zum Solo an, wird nicht genug attackiert und legt auf Porco auf, der das 2:0 erzielt. Die Eisbären haben vereinzelt Chancen, etwa durch Predan oder Jezovsek, der nur die Latte trifft. Insgesamt hält sich das Match in etwa die Waage, die Italiener führen aber bereits mit 2:0. Zell am See ist zwar sichtlich bemüht, hat auch immer wieder gute Zone-Entries, im Angriffsdrittel fehlt dann aber die Durchschlagskraft, zudem verteidigt Asiago gut und eng. In den letzten Minuten hat der EKZ noch einmal zwei gute Torgelegenheiten, zuerst Putnik, dann Wilfan, aus kurzer Distanz im Powerplay. Treffer gelingt aber keiner mehr.

Die Gäste lassen auch im zweiten Drittel keinen Deut nach und zeigen weiterhin einen äußerst couragierten Auftritt, blocken Schüsse, verteidigen eng am Mann und bestechen durch gute Zuordnung. Dennoch schaffen es die Zeller jetzt besser dauerhaft Druck aufzubauen. Ein Zauner Schuss wird noch gefährlich abgefälscht und Coatta kommt zwar im Slot zum Abschluss, allerdings aus schlechtem Winkel. Mitten in die bis dato beste Zeller Phase dann aber ein schneller Konter der Italiener, Porco erzielt das 3:0. Asiago verteidigt in weiterer Folge stark und den Eisbären gelingt es weiterhin nicht, ihr dominantes Spiel aufzuziehen. In Minute 35 sogar noch ein Stangenschuss der Gäste. Plötzlich gibt es aber doch noch eine Großchance für die Heimischen – Putnik steht ganz alleine vor Rigoni, scheitert aber am Asiago-Schlussmann. Bei den Eisbären will der Puck nicht ins Tor, und für die Feldüberlegenheit kann man sich wenig kaufen. Die Gäste sind dagegen sehr effizient, cleverer und abgebrüht.

Mit einer Hypothek von drei Toren gehen die Eisbären in den letzten Spielabschnitt. Gleich ein Powerplay, Querpass zu Coatta, Onetimer und Tor, nur noch 1:3! Gleich darauf Strafe gegen die Eisbären, keine große Gefahr, alles unbeschadet überstanden. Asiago gelingt wenig später dennoch die endgültige Entscheidung. Starke Kombination der Italiener, Porco verwertet am Ende seinen eigenen Rebound zum 4:1. Auf der Gegenseite vergeben Tomazevic und Coatta zwar weitere Chancen, der Sieg ist für Asiago aber nie ernsthaft in Gefahr. Trainersohn Alessandro Parco stellt mit dem 5:1 den Endstand her. Am Ende haben die Zeller zwar doppelt so viele Schüsse wie die Gäste (39 zu 19) und vergeben viel zu viele gute Möglichkeiten. Was bleibt, ist ein doch etwas enttäuschender Auftakt, aus dem die Eisbären aber sicher ihre Lehren ziehen werden.

Eisbärenverteidiger Moritz Matzka: „Es war natürlich nicht der Start, den wir uns alle erwartet haben. Kein guter Start ins Match, ziemlich bald mit 1:0 und dann auch 2:0 in Rückstand geraten – das hilft natürlich dem Spielverlauf für uns nicht. Wir haben gewusst, dass wir auch ein 2:0 aufholen können, dann kriegen wir das 3:0 und es wird schon schwierig. Wir kommen dann nochmal ran, aber insgesamt hat etwas der Zug zum Tor gefehlt. Asiago hat sehr gut Schüsse geblockt, was wir vermissen haben lassen, in unserer Zone. Sie waren sehr abgebrüht, sehr opportunistisch mit ihren Chancen, haben die doch weniger Möglichkeiten, die sie gehabt haben, genutzt – da kommt dann auch mal ein 1:5 dabei heraus. Aber ich glaube nicht, dass das Ergebnis das Spiel wirklich widerspiegelt, 1:5 hört sich schlechter an, als es in Wirklichkeit war, von uns. Natürlich gilt es jetzt beim nächsten Spiel ein Zeichen zu setzen.“

ALPS HOCKEY LEAGUE | Grunddurchgang | SAISON 2026/2027 | Runde 1

EK Zeller Eisbären vs. HC Migross Asiago 1:5 (0:2/0:1/1:2)

Sa, 19.09.2026 | 19:30 Uhr, KE KELIT Arena Zell am See

Torfolge:

0:1 | 02.| MAGNABOSCO Aguirre Jose Antonio (EQ)

0:2 | 06.| PORCO Nicholas (EQ)

0:3 | 26.| PORCO Nicholas (EQ)

1:3 | 42.| COATTA Max (PP1)

1:4 | 46.| PORCO Nicholas (EQ)

1:5 | 53.| PARCO Alessandro (EQ)

SR: Lazzeri/Loibnegger

ZS: 2020

667 Deutschland eröffnet die Eishockey WM 2027 wie 2010 in der Schalker Veltins Arena. Wie wirst Du das Spiel verfolgen? Live vor Ort in der Arena vor dem Livestream weiß ich noch nicht gar nicht