Alps HL: Erster Dreier fÃ¼r die Rittner Buam – Red Bull Juniors dominieren EC Bregenzerwald

Klobenstein. (PM Buam) Nach drei Niederlagen in Serie sind die Rittner Buam am Samstag auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Das Team von Santeri Heiskanen setzte sich in der Ritten Arena 5:2 gegen die Fassa Falcons durch und feierte den ersten „Dreier“ in der Alps Hockey League 2020/21.

Zum Hinrunden-Start gegen die Fassa Falcons gab es vor dem Match eine exzellente Nachricht für die Rittner Buam: Kapitän Dan Tudin kehrte nach überstandener Leistenverletzung aufs Eis zurück. Ein Comeback, das die Hausherren beflügelte. Vom ersten Bully an agierte das Team von Santeri Heiskanen topmotiviert und engagiert. Tudin war es auch, der nach wenigen Sekunden einen ersten Warnschuss auf das Gehäuse von Ljung abfeuerte. Es entwickelte sich ein rassiges erstes Drittel mit Chancen auf beiden Seiten. So zog Castlunger in der vierten Minute aus der Drehung ab, doch der Puck ging am Gehäuse von Treibenreif vorbei.

Dann waren es wieder die Blau-Roten, die Ljung forderten. Marzolini (7.) und Spinell (9.) blieben am Fassa-Goalie hängen, dazwischen hatte Schiavone die Scheibe am Rittner Tor vorbeigeschaufelt. In der zehnten Minute musste sich auch Dan Tudin dem Schlussmann der Ladiner geschlagen geben, ehe er einen weiteren Versuch im Kasten der Falken unterbrachte. Nach einem schnellen Gegenstoß gab Tudin Fassas Nummer 88 das Nachsehen. Auch nach der Rittner Führung blieb das Match interessant, doch Treffer fielen bis zur Sirene keine mehr.

Tudin glänzt auch als Vorlagengeber

Im Mittelabschnitt waren keine zwei Minuten gespielt, als Markus Spinell abzog, doch den Abpraller konnte kein Rittner Angreifer verwerten. Kurz darauf jubelten die Gastgeber trotzdem zum zweiten Mal, als Simon Kostner blitzschnell schaltete und einen abgewehrten Tudin-Schuss über die Linie drückte (23.43). Für Kostner handelte es sich um den zweiten Saisontreffer. Doch damit nicht genug. Denn in der 29. Minute stellten die Hausherren mit Sharp auf 3:0, der Tudins-Abschluss entscheidend abfälschte. Zu diesem Zeitpunkt agierten die Buam mit einem Mann mehr am Eis. Rund fünf Minuten später spielte die Heiskanen-Truppe sogar fast eineinhalb Minuten in doppelter Überzahl – Tor wollte den Blau-Roten aber keines gelingen. Stattdessen kassierten sie rund drei Minuten vor der zweiten Sirene den Anschlusstreffer. Felicetti schloss einen schnellen Gegenstoß mustergütig ab und verkürzte auf 1:3 aus Sicht der Ladiner.

Fassa bäumte sich zu Beginn des Schlussdrittels noch einmal auf, doch die Angreifer der Gäste fanden in Treibenreif stets ihren Meister. Mit einem Doppelschlag binnen 23 Sekunden machten die Rittner Buam schließlich alles klar. Zunächst schlenzte Jakob Prast nach toller Vorarbeit von Pechlaner den Puck in die Maschen (48.40), dann gab Julian Kostner Fassa-Goalie Ljung zum fünften Mal das Nachsehen (49.03). Wenig später betrieb Castlunger in doppelter Überzahl noch ein wenig Ergebniskosmetik. Am ersten Dreier für die Rittner in der Meisterschaft 2020/21 änderte sich jedoch nichts mehr.

Rittner Buam – Fassa Falcons 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)

Tore: 1:0 Dan Tudin (9.36), 2:0 Simon Kostner (23.43), 3:0 MacGregor Sharp (28.58), 3:1 Felicetti (37.03), 4:1 Jakob Prast (48.40), 5:1 Julian Kostner (49.03), 5:2 Castlunger (51.42/PP2)

Juniors mit 9:1-Sieg gegen EC Bregenzerwald

Julian Lutz feiert AHL-Doppelpack

Salzburg. (PM Red Bulls)Die Red Bull Hockey Juniors gewannen zum Auftakt in der Regular Season gegen den EC Bregenzerwald souverän mit 9:1.

In der Eisarena Salzburg konnten die Gäste aus Vorarlberg den Juniors nur im ersten Drittel Paroli bieten. Mit einem Doppelschlag leiteten die Red Bulls den Sieg ein. Mit Julian Lutz durfte sich ein 16-jähriger über seinen ersten Doppelpack in der Alps Hockey League freuen. Am kommenden Freitag empfangen die Red Bulls zu Hause (19:15 Uhr) den EHC Lustenau (Live im Stream via Facebook

Die Red Bull Hockey Juniors, bei denen heute wieder Torhüter Nicolas Wieser zwischen den Pfosten stand, hatten ab dem ersten Anspiel das Spiel unter Kontrolle. Doch die Juniors vermochten es noch nicht, die optische Überlegenheit in Tore umzuwandeln. Erst in der 12. Spielminute fand ein Schuss von Josef Eham, nach einer schönen Kombination von Lindner und Zündel, den Weg zum 1:0 ins Tor. Hüne Paul Stapelfeldt erhöhte zwei Minuten später mit einem Schlenzer direkt in den Winkel auf 2:0. Abermals kam die Vorlage von Elias Lindner. Erst gegen Drittelende, als Bregenzerwald im Powerplay mit einem Mann mehr ran durfte, wurde es brenzlig vor dem Kasten von Torhüter Wieser. Unbeschadet überstanden die Red Bulls die Unterzahl, doch sechs Sekunden vor der Pausensirene landete ein Fernschuss von Verteidiger Zipperle zum 1:2-Anschlusstreffer im Tor.

Im Mitteldrittel stellten die Red Bulls früh den alten 2-Tore-Vorsprung im Powerplay wieder her. Die Überzahlformation ließ die Scheibe gut laufen und auf Zuspiel von Stapelfeldt hämmerte der 16-jährige Julian Lutz das Spielgerät zum 3:1 in die Maschen. 59 Sekunden später machte Aljaz Predan auf Zuspiel von Maksymilian Szuber den Doppelschlag perfekt. In der 27. Minute stand der 17-jährige Sebastian Cimmerman goldrichtig und staubte per Rebound eiskalt zum 5:1 ab. Trotz vieler weiterer hochkarätigen Torchancen hieß es nach 40. Spielminuten 5:1 für die Gastgeber.

Im Schlussabschnitt entlud sich der Frust bei den Gästen. So nutzte Philipp Wimmer ein Powerplay für den nächsten Treffer zehn Minuten vor dem Ende. Mit Ablauf einer 5-minütigen Strafe gegen die Gäste, tanzte sich Danjo Leonhardt durch die Verteidigungsreihen der Wälder und legte mustergültig für Julian Lutz auf, der damit seinen ersten Doppelpack bejubeln durfte (53.). Die technisch und eisläuferisch starken Gastgeber stellten die Gäste gegen Ende immer mehr vor Probleme, was abermals in einem Faustkampf gipfelte. Vladislav Polegoshko, der aus dem hohen Slot einen Predan-Schuss zum 8:1 ins Tor abfälschte und Verteidiger Tobias Möller, der seinen eigenen Rebound verwertete, setzen den Schlusspunkt am letztlich ungefährdeten 9:1-Sieg. Für den Deutschen war es der erste Treffer im Trikot der Red Bulls.

Alps Hockey League | Regular Season

Red Bull Hockey Juniors – EC Bregenzerwald 9:1 (2:1, 3:0, 4:0)

Tore: Eham (12.), Stapelfeldt (14.), Lutz (22./PP, 53.), Predan (23.) Cimmerman (27.), Wimmer (50./PP), Polegoshko (57.), Möller (60./PP) bzw. Zipperle (20.)

Doppeltorschütze Julian Lutz

„Wir wollten den Schwung aus den letzten beiden Spielen heute mitnehmen. Das hat zu Beginn noch nicht gut geklappt, wir sind dann etwas stehen geblieben. Ab dem 2. Drittel hat es dann sehr gut gepasst. Aktuell haben wir einen großen Kader und da will einfach jeder spielen. Gerade wir jungen Spieler, wie ich selbst, wollen um unseren Platz kämpfen. Da gibt jeder das Beste, im Training wie im Spiel. Wir machen auch noch Fehler und können besser spielen, aber genau da lernen wir dazu. Für Lustenau am Freitag haben wir nun genug Zeit uns vorzubereiten und ich denke wir müssen Körper spielen, die Taktik perfekt umsetzten und unser Spiel machen.“

Neuzugang Samuel Dubé

Zurück bei den Red Bulls ist Stürmer Samuel Dubé. Der 18-Jährige spielte zuletzt in der Quebec Major Junior Hockey League für Halifax Mooseheads. Vor seinem Wechsel nach Kanada verbrachte der quirlige und technisch versierte Stürmer bereits zwei Saisonen an der Red Bull Eishockey Akademie.

„Die Zeit in Kanada war eine sehr gute Erfahrung für mich. Gerade im ersten Jahr als Rookie, wo ich auf beim Memorial Cup spielen durfte. Da konnte ich von den Älteren, die hoch gedrafted wurden und aktuell American Hockey League spielen, viel lernen. Um meinem Ziel, Profi zu werden, näher zu kommen, war es nun aber nicht mehr der Richtige Weg für mich. In der Akademie weiß ich, dass gutes Training auf mich wartet und ich eine gute Ausbildung bekomme. Ebenso freue ich mich, mit vielen meine Kumpels in der Alps Hockey League im Herreneishockey spielen zu können.