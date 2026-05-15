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Ratinger Ice AliensTransfer-News

Allrounder steht weiterhin im Kader der Ice Aliens!

15. Mai 20261 Mins read53
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Raphael Palmeira-Kerkhoff - © Daniela Schmidt
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Ratingen. (PM Ice Aliens) Mit Raphael Palmeira-Kerkhoff bleibt ein weiterer Spieler der letzten Saison am Sandbach.

Raphael geht mittlerweile in seine fünfte Spielzeit in Ratingen, in der letzten Saison konnte er in 28 Spielen 2 Tore erzielen und 9 Vorlagen beisteuern. Er zählte sicherlich zu den positivsten Entwicklungen in der Spielzeit 2025/26 bei den Ratinger Ice Aliens. Jetzt folgt die Verlängerung um ein weiteres Jahr, über die wir uns sehr freuen.

Auch Cheftrainer und Sportmanager Frank Gentges hebt den umgelegten Hebel bei Raphael heraus: „Raphael hat letzte Saison einen großen Schritt nach vorne gemacht. Diese Entwicklung hätte er auch schon früher nehmen können, aber erst vor der letzten Saison hat er den Hebel bei sich persönlich umgelegt. Letzte Saison hat er dann erstmals sein Potential gezeigt und da geht noch mehr. Raphael ist auch als Stürmer einsetzbar, ich sehe ihn aber primär als Verteidiger.“

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