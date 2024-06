Allrounder kehrt vom Nachbarn Eisadler Dortmund zum Herner EV zurÃ¼ck

Herne. (PM HEV) Marvin Cohut ist der nächste Neuzugang des Herner Eissportvereins für die Oberliga Nord-Saison 2024/2025. Der 30-jährige war in der letzten Saison...

Der 30-jährige war in der letzten Saison für die Eisadler Dortmund in der Regionalliga aktiv, spielte aber bereits vorher viele Jahre am Gysenberg.

„Auch wenn Marvin in der vergangenen Saison in der Regionalliga gespielt hat, sind wir davon überzeugt, dass er uns mit seiner Allrounder-Qualitäten weiterhelfen kann“, sagt Dirk Schmitz.

Der neue HEV-Coach arbeitete mit dem gebürtigen Recklinghäuser bereits in Duisburg zusammen und schätzt vor allem die Mentalität und den Teamspirit, den Marvin Cohut wechselt zurück nach Herne! mitbringt. „In unserer Planung wird Marvin erst einmal in der Defensive eine Position besetzen. In den Gesprächen kristallisierte sich schnell heraus, wie sehr er für die Chance, noch mal Oberliga zu spielen brennt“, so Schmitz weiter.

Mit Blick auf die Rahmenbedingungen, die der HEV für die nächste Saison besitzt, ist Marvin eine Optimal-Besetzung, in der er für die Mannschaft zu einem sehr wichtigen Faktor werden kann.

Im Jahr 2011 wechselte Cohut in den HEV-Nachwuchs, bis 2015 war er dann auch für die erste Mannschaft der Miners aktiv. Nach Stationen in Hamm, Ratingen und Duisburg spielte er im letzten Jahr für die Eisadler Dortmund und kam in 34 Partien auf elf Treffer und 26 Vorlagen für den Vizemeister der Regionalliga West. Am Gysenberg wird er erneut mit der Rückennummer 90 auflaufen.