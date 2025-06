Allrounder Erik Gollenbeck bleibt bei den Saale Bulls!

Halle. (PM Saale Bulls) Ähnlich wie bei einigen seiner Teamkollegen findet sich auch bei Erik Gollenbeck eine zur Rückennummer passende Statistik: Bei seinen bislang 96 Pflichtspiel-Einsätzen für die Saale Bulls sammelte Halles Nummer #41 ebenso viele kleine Strafen.

Im gleichen Zeitraum trat der zum Verteidiger umgeschulte Allrounder auch zwölfmal als Torschütze (viermal im Powerplay, einmal in Unterzahl, viermal siegbringend und einmal zur Führung) in Erscheinung und legte 26 Treffer auf.

Auch der gebürtige Werdauer wird in der kommenden Saison weiter für die Bulls auflaufen und somit in seine insgesamt dritte Spielzeit an der Saale gehen. „Ich freue mich auf die neue Halle“, so der kürzlich 30 Jahre alt gewordene Gollenbeck, der 2021/22 erstmals zum Team stieß und nach zwei folgenden Jahren bei den Tölzer Löwen und den Hammer Eisbären im vergangenen Sommer hierher zurückkehrte.

Die Verantwortlichen der Saale Bulls sind froh, auch in der kommenden Spielzeit weiterhin mit Erik Gollenbeck planen zu können und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Saison 2025/26 im Bulls-Trikot. (Jy)

