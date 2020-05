Allrounder bleibt weiterhin im Kader des EC Bad Nauheim

„The fact that he can play forward gives us more opportunities going forward“ (Hannu Järvenpää) Bad Nauheim. (PM EC BN) Es war eine der...

„The fact that he can play forward gives us more opportunities going forward“ (Hannu Järvenpää) Bad Nauheim. (PM EC BN) Es war eine der offenen Fragen: Planen die Roten Teufen und der neue Chef-Trainer mit Huba Sekesi? Die Antwort ist ein klares und deutliches „Ja“. Nach der für ihn sehr unglücklichen Spielzeit 2018/2019, die nach nur drei Spielen mit einer schweren Verletzung endete, nutzte er seine zweite Chance beim ECN gleich auf mehrfache Weise. Er absolvierte unverletzt sämtliche 54 Partien für die Wetterauer und fand sich problemlos in der Liga sowie mit wechselnden Aufgaben zurecht. Der gebürtige Bayer wurde 19/20 wegen diverser verletzungsbedingter Ausfälle kurzerhand vom Angreifer zum Verteidiger umfunktioniert – und löste auch diese Herausforderung. „Man kommt schneller an die Scheibe, kann von hinten heraus selbst etwas im Aufbau kreieren“, sagte Huba Sekesi damals zu seiner ungewohnten Rolle. Der Mann mit den ungarischen Wurzeln wird weiterhin mit der Rückennummer 9 in der Defensive auflaufen und sagt zu seiner weiteren „Eiszeit“ in Bad Nauheim: „Ich freue mich erneut ein Teil der Roten Teufel zu sein. Mit einem weiteren Jahr steigen natürlich auch die Erwartungen an mich sowie die Verantwortung im Team, aber ich bin bereit diese Herausforderungen anzunehmen.” Sein neuer Trainer formuliert seine Vorstellungen an die Zusammenarbeit folgendermaßen: „Huba hat im vergangenen Jahr den Wechsel zu einem effektiven Zwei-Wege-Verteidiger vollzogen. Wir erwarten, dass er sich auf dem Eis weiterentwickelt und innerhalb der Mannschaft Führungsverantwortung übernimmt. Die Tatsache, dass er auch als Stürmer spielen kann, bietet uns natürlich noch viel mehr Möglichkeiten“. Überblick des aktuellen Kaders 2020/2021 Tor: Felix Bick, Philipp Maurer

Abwehr: Aaron Reinig, Niklas Heyer, Tomas Schmidt, Jan Luca Sennhenn, Maximilian Glötzl, Simon Gnyp, Huba Sekesi, Daniel Ketter

Angriff: Nicolas Cornett, Marc El-Sayed, Andreas Pauli, Marvin Ratmann, Luis Üffing, Robin van Calster, Julian Chrobot Kooperation mit Köln wird fortgesetzt: Ausbildung und Förderung gemeinsam mit den Kölner Profis und Junghaien, das sind die Förderlizenzspieler – Ratmann erhält Vertrag in Köln Die Kurstädter arbeiten auch zukünftig im Bereich Förderlizenz-Kooperation weiterhin mit den Kölner Haien zusammen. „Die sportlichen Verantwortlichen der einzelnen Organisationen kommunizieren regelmäßig und beobachten die Entwicklung unserer Perspektivspieler genau“, sagt Haie-Chefcoach Uwe Krupp. „Das Ziel dieser Kooperation ist, dass die Spieler, im für sie bestgeeigneten Ligabetrieb, Spielpraxis bekommen und wir ihnen damit helfen, ihr maximales Potential zu erreichen.“ Vertragsverlängerung mit Marvin Ratmann wechselt vom ECN zurück nach Köln in die DEL, wo er zuvor die Nachwuchsmannschaften durchlaufen hatte. „Unser Trainerteam hat die letzten Jahre mit Marvin sehr gut gearbeitet – es freut mich, dass seine Leistungen nun mit einem Profi-Vertrag beim KEC belohnt wurden. Marvin ist ein perfektes Beispiel dafür, dass die Partnerschaft fruchtet und zielführend ist und bestätigt, dass der EC Bad Nauheim, wie bereits in der Vergangenheit, weiterhin ein Sprungbrett für die DEL sein kann“, so Matthias Baldys, sportlicher Leiter. „Die Partnerschaft mit dem KEC bringt uns auch diese Saison wieder ein breites Portfolio an jungen, gut ausgebildeten Spielern. Zudem sind die Kommunikation und der Austausch unter den Verantwortlichen direkt und unkompliziert, was uns hilft, die Partnerschaft über den Austausch von Spielern hinaus zu leben und zu nutzen.“ Folgende Spieler werden vom KEC mit Förderlizenzen für den EC Bad Nauheim ausgestattet: Philipp Maurer (19, Tor)

Simon Gnyp (18, Abwehr)

Maximilian Glötzl (18, Abwehr)

Jan Luca Sennhenn (19, Abwehr)

Luis Üffing (19, Angriff)

Robin Van Calster (17, Angriff)

Julian Chrobot (19, Angriff)

Marvin Ratmann (21, Angriff)

Dani Bindels (Bayreuth Tigers/DEL2), Robin Palka (EV Landshut/DEL2) sowie Bastian Kucis (Löwen Frankfurt/DEL2) stehen nicht mehr im Haie-Kader und somit auch nicht mehr für eine Förderlizenz zur Verfügung. Wir bedanken uns herzlich bei allen drei Spielern für ihren Einsatz im Rote Teufel-Trikot und wünschen ihnen auf ihrem künftigen Weg alles Gute!