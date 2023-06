Allrounder Aziz Ehliz kommt zum TEV

Miesbach. (PM TEV) Mit dem 25-jährigen Allrounder Aziz Ehliz können die Verantwortlichen beim TEV den nächsten Neuzugang vermelden. Der gebürtige Bad Tölzer durchlief die...

Miesbach. (PM TEV) Mit dem 25-jährigen Allrounder Aziz Ehliz können die Verantwortlichen beim TEV den nächsten Neuzugang vermelden.

Der gebürtige Bad Tölzer durchlief die Nachwuchsschule der Löwen und spielte dort unter anderem schon mit Michael Grabmaier zusammen. In der Saison 2017/2018 schaffte der 1,78 Meter und 86 Kilogramm schwere Ehliz den Sprung in die DEL2 Mannschaft der Tölzer und konnte dort in zwei Saisonen 47 Spiele in der zweiten deutschen Liga absolvieren, wobei ihm zwei Tore gelangen. Zur Hälfte der Saison 2018/2019 folgte für den Linksschützen Ehliz der Wechsel in die Oberliga zum SC Riessersee. Dort wurde er feste Größe bei den Werdenfelsern bei denen er die vier der letzten fünf Jahre verbrachte. Einzig in der Saison 2020/2021 spielte Ehliz ein Jahr für den EC Peiting.

Trotz seines jungen Alters hat Aziz Ehliz schon viel Erfahrung im Seniorenbereich und kommt auf insgesamt 217 Spiele in der DEL2 und Oberliga, dabei erzielte er 33 Tore und bereitete 34 Treffer vor.

Eine der Stärken von Aziz Ehliz ist seine Vielseitigkeit. So kann er sowohl in der Verteidigung als auch im Sturm eingesetzt werden.

Beim TEV wird Aziz Ehliz in Zukunft die Nummer 28 tragen.

Die neue Nummer 28 des TEV’s in Vorfreude auf die neue Saison: „Ich freue mich extrem ab der kommenden Saison in Miesbach zu spielen. Ich habe bisher nur Gutes über den Verein gehört. Ich war letztes Jahr schon ein paar Mal im Stadion und die Stimmung vor allem in den Playoffs war überragend und ich hoffe, dass wir in dieser Saison auch wieder das Finale erreichen und wir gemeinsam die Meisterschaft holen.“

Der TEV heißt Aziz herzlich Willkommen in Miesbach und wünscht ihm alles Gute für die kommende Saison.

