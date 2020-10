Alligators starten mit Neuzugang ins Testspielwochenende

Höchstadt. (PM Alligators) Ein langer Frühling und Sommer liegt hinter den Alligators und deutlich später als sonst geht es für das Team endlich wieder...

Höchstadt. (PM Alligators) Ein langer Frühling und Sommer liegt hinter den Alligators und deutlich später als sonst geht es für das Team endlich wieder zurück aufs Eis.

Zwei Wochen vor Saisonbeginn bestreiten die Alligators ihre ersten Testspiele: Am Freitag führt die Reise für die Mannschaft von Trainer Mikhail Nemirovsky zu den Rockets aus Diez-Limburg, am Sonntag Abend sind diese dann zum ersten Spiel der Alligators im heimischen Stadion in Höchstadt zu Gast.

Die Rockets bestreiten am Freitag bereits ihr fünftes Testspiel, zweimal unterlagen sie dabei dem Zweitligisten Bad Nauheim nur knapp und auch gegen Herne schlug sich die Mannschaft von Trainer Arno Lörsch wacker, musste aber trotzdem zwei Niederlagen hinnehmen.

Mit dabei ist am Wochenende auch ein neues Gesicht, die Alligators freuen sich mit Eric Schuster einen Spieler aus der der Region in ihren Reihen zu begrüßen! Der 20jährige Stürmer hat die Nachwuchsabteilung des EHC80 durchlaufen und trainierte in der vergangenen Saison bereits mit den Nürnberg Ice Tigers. Bei den Alligators wird Eric Schuster die Trikotnummer 67 trage, herzlich Willkommen in Höchstadt!

Ihr Team live erleben können leider noch nicht alle Fans der Alligators: Da die Zuschauerzahl begrenzt ist, dürfen lediglich die ersten 200 Dauerkartenbesitzer am Spiel teilnehmen, es werden keine weiteren Karten verkauft.