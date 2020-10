Alligators holen Verteidiger mit Perspektive

Höchstadt. (PM Alligators) Es geht Schlag auf Schlag bei den Alligators, die sich jetzt nach der Verpflichtung von Kontingentspieler Domantas Cypas erneut über Verstärkung...

Der 21jährige ist in der Nähe von Ansbach aufgewachsen und durchlief die Jugendabteilung des EHC80 Nürnberg. 2016 wechselte er in die DNL-Mannschaft der Eisbären Regensburg und stand dort seit 2018 auch für die erste Mannschaft auf dem Eis. Bei den Alligators will sich der 1,95m große Verteidiger, der im Frühling ein Studium in Erlangen beginnt, sportlich weiterentwickeln.

Alexander Diel: „Ich freue mich sehr in der kommenden Saison im Alligators-Trikot zu spielen und werd mein Bestes für das Team und den Verein geben. Bleibt alle gesund, damit wir als Mannschaft die Stimmung in Höchstadt mit den Fans zusammen genießen können!“

Alexander Diel wird bei den Alligators die Rückennummer 65 tragen.