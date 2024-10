AllgÃ¤u-Derby am Feiertag

Buchloe (chs) Die Buchloer Piraten wollen am anstehenden Wochenende endlich die ersten Punkte vor heimischer Kulisse einfahren. Denn in den beiden bisherigen Heimspielen sind...

Buchloe (chs) Die Buchloer Piraten wollen am anstehenden Wochenende endlich die ersten Punkte vor heimischer Kulisse einfahren. Denn in den beiden bisherigen Heimspielen sind die Buchloer zweimal als Verlierer vom Eis gegangen. Nun soll es ausgerechnet am Freitag im Derby gegen die Sharks aus Kempten mit den ersten Punkten zu Hause klappen. Ab 20 Uhr empfangen die Freibeuter dabei in der Sparkassenarena den Rivalen aus dem Süden zum ersten Allgäu-Derby dieser Spielzeit (live auf SpradeTV: www.sprade.tv/gamedetail/10798/). Am Sonntag geht es für die Buchloer dann ab 18 Uhr zu den Isarrats nach Dingolfing.

ESV-Trainer Christopher Lerchner war am vergangenen Sonntag nach der verdienten Heimniederlage gegen Miesbach absolut unzufrieden mit dem Auftritt seiner Schützlinge. Denn nachdem man schon im ersten Heimspiel gegen den ESC Geretsried mit 3:6 den Kürzeren gezogen hatte, ging auch der zweite Auftritt in eigener Halle mit dem gleichen Ergebnis verloren. Vor allem das schwache Auftaktdrittel stieß dem Buchloer Coach dabei sauer auf, auch wenn der TEV sicherlich wieder eine der Spitzenmannschaften in dieser Saison sein wird.

Doch nach zwei Niederlagen wollen die Buchloer nun endlich auch vor den eigenen Fans jubeln und die ersten Punkte einfahren. Im dritten Anlauf empfangen die Gennachstädter am Freitag dabei ausgerechnet den ESC Kempten zum Allgäu-Derby. Große Motivation wird vor solch einem Duell der beiden Allgäuer Rivalen kaum nötig sein und so können die hoffentlich zahlreichen Fans wieder einen packenden Schlagabtausch erwarten. Diesen hat es in den letzten Jahren zwischen beiden Mannschaften ja des Öfteren gegeben – mit Erfolgen für beide Kontrahenten. Einfach wird es für die Piraten aber am Freitag ganz bestimmt nicht werden, denn die Sharks haben einen mehr als ordentlichen Saisonstart hingelegt und dürften als aktuell Tabellendritter als Favorit in dieses Match gehen. Trainer Sven Curmann – der als langjähriger Spieler der Pirates in der Gennachstadt ja beileibe kein Unbekannter ist – hat nach einer eher mühsamen Vorbereitung mit vier Siegen aus fünf Spielen fast schon einen Traumstart mit seinem Team erwischt. Anders bei den Buchloern, die nach bisher erst zwei Auswärtserfolgen derzeit auf Rang elf stehen und daher dringend weitere Punkte benötigen. Für die entsprechende Brisanz und Spannung wird also in jedem Fall gesorgt sein.

Ein heißer Tanz erwartet die Buchloer nach dem Derby am Freitag dann mit Sicherheit auch zwei Tage später beim Gastspiel in Dingolfing. Die Isarrats sind schließlich ebenfalls ganz passabel in die neue Saison gestartet – besonders zu Hause, wo man gegen die starken Gegner aus Schweinfurt, Peißenberg und Landsberg satte sieben von neun möglichen Punkten geholt hat. Letzten Sonntag gab es bei der 2:12 Klatsche in Ulm dann aber auch den ersten echten Dämpfer in dieser Spielzeit. Dementsprechend motiviert dürfte die Truppe von Coach Dustin Whitecotton sein, Wiedergutmachung für die deutliche Niederlage zu betreiben. Qualität steckt im Team des Tabellensiebten allemal – besonders in der Offensive. Und damit ist nicht nur der aktuelle Top-Torjäger der Liga, Anthony Gagnon gemeint, der bereits neun Treffer auf seinem Konto hat. Denn neben dem brandgefährlichen Kanadier haben die Dingolfinger auch noch zahlreiche weitere starke Offensivspieler in ihren Reihen, mit denen der EVD in diesem Jahr auch ein gehöriges Wörtchen um die Playoff- bzw. Pre-Playoffränge mitreden will. Selbiges ist auch die Zielsetzung der Piraten, weswegen dieses Aufeinandertreffen durchaus schon richtungsweisenden Charakter haben könnte.

Und das ist am Wochenende zudem in der Buchloer Sparkassenarena los:

Do, 31.10.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

Fr, 01.11.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

Sa, 02.11.2024, 10-11 Uhr: Eislaufschule

Sa, 02.11.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

Sa, 02.11.2024, 18:30-20:30 Uhr: Eisdisco

So, 03.11.2024, 11:30 Uhr: U17 Landesliga ESV Buchloe – SG Türkheim/Bad Wörishofen

So, 03.11.2024, 14-16 Uhr: Publikumslauf

So, 03.11.2024, 16:45 Uhr: Bezirksliga: ESV Buchloe 1B – ESC Kempten 1B

