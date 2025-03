Alles wieder offen

Buchloe. (chs) Alles wieder auf Null! So lässt sich die Ausgangslage nach dem vierten, wieder einmal engen Spiel der Playdown-Serie zwischen dem ESV Buchloe und dem EC Pfaffenhofen festhalten, die weiterhin spannende bleibt.

Denn durch den am Ende nochmals zur echten Zitterpartie gewordenen 4:3 (2:0, 1:1, 1:2) Sieg der Buchloer am Freitagabend in der heimischen Sparkassenarea ist in der finalen Runde um den Abstieg wieder alles offen, da die Freibeuter die Serie wieder mit 2:2 ausgleichen konnten.

Einmal tief Durchatmen! Das galt für die Buchloer nicht nur nach dem beinahe schon überlebenswichtigen Sieg zum erneuten Serienausgleich, sondern auch nach der fast schon dramatischen Schlussphase, in der die Hausherren noch einmal mächtig zittern mussten, ehe dieser wichtige Erfolg unter Dach und Fach war. Die Buchloer hielten dem Druck aber stand – sowohl auf das ganze Spiel gesehen und mit etwas Glück auch auf die Schlusssekunden der Partie bezogen, in denen sich die Ereignisse nochmals richtig überschlugen. Der Sieg war dabei enorm wichtig, denn bei einer Niederlage hätten die Buchloer in der „Best of Seven“ Serie eigentlich schon mit dem Rücken zur Wand gestanden, da Pfaffenhofen so am Sonntag zwei Matchpucks auf den Klassenerhalt gehabt hätte. Doch so geht es am Sonntag für beide Teams bei Gleichstand praktisch wieder von vorne los.

Grund dafür war der 4:3 Heimsieg der Freibeuter im vierten Duell, die dort einen guten Start ins Spiel hatten, da man nach den ersten 20 Minuten bereits mit 2:0 führte. Der aus der 1B-Mannschaft hochgezogene Adrian Weis hatte die Gastgeber nach gut 10 Minuten per Abstauber mit seinem ersten Tor bei den Pirates mit 1:0 in Front gebracht, nachdem beide Teams zuvor eher verhalten gestartet waren. Und Alexander Krafczyk, der vor der Partie für seinen 500. Scorerpunkt im ESV-Trikot geehrt wurde, legte noch vor der Pause das 2:0 nach, als er alleine vor ECP-Schlussmann Justin Köpf nervenstark blieb (18.).

So konnten die Buchloer mit einer durchaus komfortablen Führung ins Mitteldrittel gehen, in dem sich die Gäste jedoch schnell zurückmeldeten. Denn keine zwei Minuten nach Wiederbeginn verkürzte Kareem Hätinen auf 2:1, als er ebenfalls alleine auf den bis dahin unbezwingbaren Buchloer Tormann Dominic Guran zufahren durfte und auch eiskalt blieb (22.). Trotz des Nackenschlags blieben die Freibeuter in der Folge die aktivere Mannschaft, was auch schnell mit der passenden Antwort belohnt wurde. Erst scheiterte Markus Vaitl noch frei vor Köpf (25.), doch wenig später stellte Demeed Podrezov nach schönem Zuspiel von Weis mit dem 3:1 den alten Abstand wieder her (26.). Und die Gennachstäder hatten auch danach mehr Abschlüsse, allerdings wollte ein viertes Tor vorerst nicht fallen.

Und das sollte sich dann im letzten Durchgang rächen, als der ECP mit einem Blitzstart 23 Sekunden nach Wiederbeginn durch Oliver Eckl im Powerplay wieder auf 3:2 verkürzte. Und dieser Treffer weckte nun die Hallertauer nochmals richtig auf, die nun zusehends ihre passive und wie auch schon in den vergangenen Partien eher auf Konter ausgerichtete Spielweise aufgaben und immer druckvoller wurden. So bekam die Buchloer um ihren wieder einmal guten Torwart immer mehr zu tun. Doch als erneut Alexander Krafczyk genau vier Minuten vor dem Ende mit seinem Doppelpack zum 4:2 einnetzte, schien die Vorentscheidung bereits gefallen zu sein. Am Ende wurde es für die Rot-Weißen aber trotzdem die bereits erwähnte Nervenschlacht, da Jakub Vrana in der Schlussminute zunächst auf 4:3 verkürzte und die Gäste in den letzten Sekunden nochmals zwei riesen Gelegenheiten auf den Ausgleich hatten. Doch Jan Tlacil scheiterte am Innenpfosten und auch die zweite Chance vereitelte Guran mit einer tollen Tat überragend, sodass die Buchloer sich über den Sieg und den damit verbundenen Serienausgleich freuen durften.

Am Sonntag kommt es nun ab 17.30 Uhr zum fünften Duell in Pfaffenhofen. Wer hier als Sieger hervorgeht hat dann am kommenden Freitag im sechsten Aufeinandertreffen wiederum in der Buchloer Arena (20 Uhr/Live bei SpradeTV) die erste Möglichkeit, den Sack in der Serie zuzumachen und den Klassenerhalt einzufahren.

