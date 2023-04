Alles wieder offen! Deggendorfer SC erzwingt entscheidendes Spiel 5 in Halle

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC meldet sich im Viertelfinale der Eishockey Oberliga zurück! Vor 2666 Zuschauern in der ausverkauften Festung an der Trat...

Deggendorf. (PM DSC) Der Deggendorfer SC meldet sich im Viertelfinale der Eishockey Oberliga zurück!

Vor 2666 Zuschauern in der ausverkauften Festung an der Trat bezwang die Mannschaft von Trainer Jiri Ehrenberger die Saale Bulls Halle mit 3:1 und gleicht damit die Best-of-Five-Serie erneut aus.

Vor dem vierten Duell mit den Saale Bulls gab es für den Deggendorfer Übungsleiter zunächst gute Neuigkeiten: Mit Sascha Maul und Cheyne Matheson kehrten erneut zwei wichtige Akteure zurück, die zuletzt krankheitsbedingt nicht mitwirken konnten.

In der Anfangsphase der Partie tasteten sich beide Mannschaften zunächst ab, sodass Großchancen ausblieben. Von Minute zu Minute erspielten sich die Gäste jedoch mehr Spielanteile und sorgten für Gefahr vor dem Tor von Timo Pielmeier. Eine dieser Möglichkeiten nutzte in der zehnten Minute Halles Jordan Kaplan bei angezeigter Strafe zum 0:1. Zwar versuchte der DSC im Anschluss sich zurück in die Partie zu arbeiten, jedoch taten sich die Ehrenberger-Schützlinge schwer, gefährlich vor Timo Herden aufzutauchen. Mit dem 0:1 ging es das erste Mal in die Kabinen.

Im zweiten Abschnitt kam der DSC deutlich verbessert aus der Kabine und erspielte sich früh erste Abschlussmöglichkeiten, jedoch ließ sich die Hallenser Hintermannschaft nicht überwinden. Es entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Teams ihre offensiven Phasen hatten. Tore fielen allerdings auf beiden Seiten keine, sodass es mit dem 0:1 in die zweite Pause ging.

Im Schlussabschnitt warfen die Deggendorfer noch einmal alles nach vorne und setzten die Saale Bulls früh unter Druck, scheiterten aber immer wieder an Timo Herden im Tor der Hallenser. In der 47. Minute belohnten sich die Hausherren für ihren Aufwand, als Lukas Miculka einen Schuss von Cheyne Matheson zum 1:1 Ausgleich abfälschte. Knapp vier Minuten später stand die Festung an der Trat vollends Kopf, als erneut Miculka Halles Keeper Timo Herden mit einem Schuss von hinter der Torlinie zum 2:1 überwand. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase, in der der DSC mehr Spielanteile besaß. In der 60. Minute machte Marcel Pfänder endgültig den Deckel auf die Partie, als er per Empty-Net-Treffer auf 3:1 stellte.

Durch den Heimsieg erzwingt der Deggendorfer SC ein entscheidendes fünftes Spiel in Halle. Spielbeginn am Donnerstagabend ist um 19 Uhr.

12841 Deutschland bewirbt sich um die Ausrichtung der WM 2027. Welche Spielorte wünschen Sie sich? PSD Bank Dome Düsseldorf LanxessArena Köln SAP-Arena Mannheim SAP-Garden München