„Alles passt fÃ¼r mich“ – Dominik Kahun verlÃ¤ngert bis 2027 in Bern

Bern. (PM SCB) Stürmer Dominik Kahun hat seinen bis Frühling 2024 laufenden Vertrag beim SC Bern vorzeitig um drei weitere Jahre bis Ende der Saison 2026/27 verlängert.

Der deutsche Nationalspieler stiess im vergangenen Herbst zum SCB und überzeugte in der ersten Saison mit seinen Leistungen (42 Spiele, 44 Punkte), seiner Professionalität und seinen Führungsqualitäten. Vor dem Wechsel nach Bern hatte Kahun in der NHL für Chicago, Pittsburgh, Buffalo und Edmonton gespielt. Der 27-Jährige totalisiert 188 NHL-Partien (83 Punkte) und gewann mit Deutschland an den Olympischen Spielen 2018 die Silbermedaille.

Zu seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung mit dem SCB sagt Kahun: «Ich fühle mich in Bern unglaublich wohl. Die Fans, die Stadt, der Club: Alles passt für mich. Mein Ziel ist es, mit dem SCB Meister zu werden.»

SCB-Sportchef Andrew Ebbett sagt: «Dominik zählt zu den besten Spielern der National League. Dass es uns gelungen ist, ihn für die nächsten fünf Saisons an Bern zu binden, ist für unsere Fans, unsere Sponsoren und Partner sowie die ganze Organisation eine grossartige Sache.»