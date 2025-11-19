Alles oder nichts! Red Bulls vor Achtelfinal-Rückspiel gegen Ingolstadt

Salzburg. (PM Red Bulls) Der EC Red Bull Salzburg empfängt am Mittwoch in der Champions Hockey League zuhause den ERC Ingolstadt zum Rückspiel im Playoff-Achtelfinale (19:15 Uhr, ORF Sport+).

Die Red Bulls haben das Hinspiel vor einer Woche in Ingolstadt mit 2:6 verloren und müssten mindestens vier Tore aufholen, um eine Verlängerung zu erzwingen bzw. fünf Tore mehr als Ingolstadt schießen (Aggregate Score), um das Viertelfinale zu erreichen. Auch wenn die Deutschen als klare Favoriten in die Begegnung gehen, so werden die Red Bulls alles daransetzen, die Mini-Chance zu nutzen.

Ausgangslage

Es ist eine schwierige Mission, aber nicht ganz unmöglich. Im Kampf um den Einzug ins CHL Viertelfinale müssten die Red Bulls im Achtelfinal-Rückspiel gegen ERC Ingolstadt einen Rückstand von vier Toren aufholen, um zumindest eine Verlängerung, die bei Tor-Gleichstand aus Hin- und Rückspiel erfolgen würde, zu erzwingen. Die Red Bulls geben sich dennoch zuversichtlich, nachdem sie im letzten Heimspiel der win2day ICE Hockey League zuhause gegen Székesfehérvár mit 4:1 gewonnen, damit eine längere Durststrecke beendet und wieder ein richtig gutes Spiel gezeigt haben. Beim Rückspiel gegen Ingolstadt ist auch Verteidiger Connor Corcoran wieder dabei, es fehlen weiterhin die Rekonvaleszenten Ali Wukovits, Peter Hochkofler, Philipp Wimmer und Lukas Schreier.

Die Aufgabe erfordert allerdings ein Maximum an sportlicher Performance und auch etwas (zu erarbeitendes) Glück, denn mit den Ingolstädtern kommt die derzeit wohl beste DEL-Mannschaft nach Salzburg. Die Oberbayern haben ihre letzten sieben Spiele inklusive die CHL-Partie gegen Salzburg gewonnen und sich damit in der DEL auf den zweiten Tabellenplatz vorgearbeitet. Auch am letzten Sonntag ließen sie den Augsburger Panthern beim 5:1-Heimerfolg keine Chance.

Players to watch<7H3>

Das Aushängeschild des ERC Ingolstadt ist derzeit Riley Barber. Der 31-jährige Amerikaner kam im Sommer aus Russland und hat für seinen neuen DEL-Verein in 19 Spielen 17 Tore geschossen. Auch in der CHL ist der Stürmer mit 6 Toren in 7 Spielen der Top-Scorer des ERC.

Bei den Red Bulls hat sich Michael Raffl mit seinem jüngsten Doppelpack gegen Hydro Fehérvár AV19 mit 8 Toren und 10 Assists in 15 Spielen an die Spitze der Team-internen Top-Scorerliste gesetzt. In der CHL führt sein Bruder Thomas Raffl mit 2 Toren und 4 Assists in 7 Spielen die Wertung an.

Statement Nash Nienhuis „Wir lernen aus den vergangenen Spielen und versuchen, so viel wie möglich daraus mitzunehmen. Speziell aus dem letzten Spiel gegen Székesfehérvár wollen wir die positiven Momente mitnehmen. Im Eishockey weißt du nie, was passiert. Wir werden alles versuchen und uns darauf fokussieren, die kleinen Dinge richtig zu machen und nicht zu sehr an den Rückstand zu denken. Wir wollen einfach rausgehen und unser bestes Spiel spielen.“

Champions Hockey League | Playoff-Achtelfinale

EC Red Bull Salzburg – ERC Ingolstadt

Mi, 19.11.2025 | Eisarena Salzburg, 19:15 Uhr

ORF Sport+

