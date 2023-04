„Alles in allem war es heute eine deutliche Steigerung“ – Herren-Nationalmannschaft gewinnt auch zweites Vorbereitungsspiel gegen die Slowakei

München. (PM DEB) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft gewinnt auch das zweite WM-Vorbereitungsspiel gegen die Auswahl der Slowakei. Das Team um Bundestrainer Harold Kreis darf sich...

München. (PM DEB) Die deutsche Herren-Nationalmannschaft gewinnt auch das zweite WM-Vorbereitungsspiel gegen die Auswahl der Slowakei.

Das Team um Bundestrainer Harold Kreis darf sich in Trenčín (SVK) über einen 4:3-Sieg in der Overtime freuen. Torschützen für die deutsche Mannschaft waren Daniel Fischbuch (23./ 40.) und Moritz Müller (40./ 62.).

Das nächste WM-Vorbereitungsspiel der DEB-Auswahl findet am Dienstag, den 9. Mai 2023 gegen die USA statt. Spielbeginn in München ist um 19:30 Uhr.

• Als Kapitän führte Moritz Müller das Team auf das Eis, Assistenten waren Marco Nowak und Marcel Noebels.

• Starting Goalie am heutigen Tag war Dustin Strahlmeier.

• Verteidiger Moritz Müller durfte sich über seinen ersten Doppelpack im Trikot der deutschen Nationalmannschaft freuen.

• Nico Sturm wurde als bester deutscher Spieler ausgezeichnet.

• Kapitän Moritz Müller absolvierte sein 185. Länderspiel.

• Zuschauerzahl in Trenčín: 6.150

Stimmen zum Spiel

Bundestrainer Harold Kreis: „Wir haben gut begonnen, gegen eine Mannschaft die etwas gutzumachen hatte, nach der Niederlage gestern. Nach dem ersten Gegentreffer haben wir ein bisschen den Schwung verloren und die Slowaken sind sogar mit 3:1 in Führung gegangen. Das Tor von Moritz Müller zum Ausgleich war dann unglaublich wichtig für uns. Im letzten Drittel hatten wir mehr Spielanteil und wir haben kluge Entscheidungen mit der Scheibe getroffen. Die Chancen die wir heute hatten, haben wir wieder gut verwertet. Die Jungs freuen sich riesig über diesen Sieg.“

Verteidiger Moritz Müller: „Ich fand, dass wir gestern zwar gewonnen haben, aber kein so gutes Spiel gemacht haben. Heute haben wir deutlich verbessert gespielt, hatten aber phasenweise noch Durchhänger, vor allem im zweiten Drittel, als die Slowaken deutlich besser waren und dann auch noch die Tore gemacht haben. Alles in allem war es heute eine deutliche Steigerung und am Ende auch ein verdienter Sieg.“

Die WM-Vorbereitungsspiele der deutschen Herren-Nationalmannschaft:

13.04.2023 | 19:30 in Kassel | Deutschland – Tschechien 2:6 (1:0, 0:2, 1:4)

15.04.2023 | 17:00 in Frankfurt | Deutschland – Tschechien 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)

20.04.2023 | 19:30 in Deggendorf | Deutschland – Österreich 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)

22.04.2023 | 17:00 in Landshut | Deutschland – Österreich 2:3 n. P. (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

28.04.2023 | 17:30 in Žilina (SVK) | Slowakei – Deutschland 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)

29.04.2023 | 14:30 in Trenčín (SVK) | Slowakei – Deutschland 3:4 OT (1:0, 2:3, 0:0, 0:1)

09.05.2023 | 19:30 in München | Deutschland – USA

Alle Vorbereitungsspiele der deutschen Nationalmannschaft werden live und kostenlos bei MagentaSport übertragen: http://www.magentasport.de/aktion/deb-live.

