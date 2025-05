Alles Gute Jaku!

Innsbruck. (PM Haie) Daniel Jakubitzka beendet seine aktive Karriere.

Der 28-jährige wechselt in die Privatwirtschaft in den Familienbetrieb.

Nach zehn Profisaisonen ist Schluss – Daniel Jakubitzka beendet seine Karriere. Der 28-jährige will sich künftig im Familienunternehmen einbringen. „Die letzten Jahre waren nicht einfach, immer wieder haben mich Verletzungen zurückgeworfen. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr alles geben kann“, so Jaku. Der Abschied vom Profisport fällt dem Defender nicht leicht: „Der Sport hat mir viel gegeben, Freundschaften, Erfolge, unvergessliche Erlebnisse – aber irgendwann ist Schluss.“

Beim HCI hätte man Jaku gerne weiter im Haie-Dress gesehen. „Sportlich ist es natürlich schade. Jaku war in den vergangenen Jahren eine Stütze in der Defense, hat sich gut entwickelt. Wir müssen aber akzeptieren, dass es auch ein Leben neben dem Hockey gibt. Wir wünschen Jaku jedenfalls für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute und viel Glück“, so General Manager Günther Hanschitz und Assistant-Coach Florian Pedevilla unisono.

Daniel Jakubitzka wechselte in jungen Jahren vom HCI in die Akademie von Red Bull Salzburg. Bei den Bullen schaffte Jaku den Sprung in die Kampfmannschaft, spielte mit den Salzburgern in der ICE Hockey League und der Champions Hockey League, und kehrte 2021 nach Innsbruck zurück. Insgesamt kann Jaku knapp 400 Einsätze in der Liga und der CHL aufweisen, über zwanzigmal lief er auch für das Nationalteam auf.

Die gesamte Organisation des HC TIWAG Innsbruck-Die Haie wünscht bedankt sich bei Jaku für seinen unermüdlichen Einsatz, viele unvergessliche Momente, und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.

Hier die Abschiedsbotschaft von Daniel Jakubitzka an die Haie-Fans:

„Hi, da is‘ da Jaku!

Die letzten Jahre waren leider nicht ganz einfach, die vielen Verletzungen haben ihre Spuren hinterlassen. Trotz der Bemühungen von Seiten des HCI habe ich für mich gemerkt, dass es, wenn ich nicht mehr alles geben kann, Zeit ist, meine Karriere zu beenden und in den Familienbetrieb einzusteigen.

Ich bin unglaublich dankbar für alles, was mir Eishockey gegeben hat und ich erreicht habe. Ich habe viel erleben dürfen, hatte tolle Jahre in Salzburg und schöne letzte Saisonen zuhause in Innsbruck.

Ich bin dankbar für die Freundschaften, die mir Eishockey gegeben hat und für die Unterstützung von meinen Mitspielern, den Fans und Freunden, die immer da waren, und vor allem für den Rückhalt meiner Familie. Ich möchte mich auch bei meinen Vereinen HC Innsbruck und Salzburg bedanken.

Es war für mich etwas ganz Besonderes meine Karriere dort zu beenden, wo alles begonnen hat – zu Hause in Innsbruck vor meinen Freunden und der Familie.

Danke und ein letztes Tschüss von eurer Nummer 11, Jaku.“

