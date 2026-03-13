Alles für den Viertelfinaleinzug! Selb will den ersten Matchpuck nutzen – Halle kämpft ums Überleben in der Serie

Selb. (PM Wölfe) Nach einem kraftvollen Comeback-Sieg in Halle haben die Selber Wölfe am Freitag vor heimischer Kulisse den ersten Matchpuck.

Ein Erfolg gegen die Saale Bulls würde den Einzug ins Viertelfinale perfekt machen – doch die Gäste werden alles daransetzen, die Serie noch einmal zu verlängern.

Formkurve

Die Selber Wölfe haben in Spiel 2 der Serie am Dienstag in Halle in beeindruckender Weise Moral bewiesen: Dreimal geriet das Team von Headcoach Josef Huber in Rückstand, dreimal gelang der Ausgleich und in der Verlängerung dann sogar der Siegtreffer. Somit liegt das Wolfsrudel in der Serie mit 2:0 in Front. Darauf dürfen sich die Wölfe jedoch nicht ausruhen. Sie benötigen einen weiteren Sieg, um die Serie für sich zu entscheiden. Auch die Saale Bulls Halle werden am Freitag alles dafür tun, um zumindest ein weiteres Heimspiel in Halle zu erzwingen.

Statistik

Auch wenn die Selber Wölfe am vergangenen Dienstag eine fünfminütige Überzahl ungenutzt gelassen haben, weisen sie statistisch aktuell das beste Powerplay aller Achtelfinal-Teams aus. Schutz & Co. machten drei Treffer aus acht Situationen, was eine Erfolgsquote von 37,5 Prozent bedeutet. Die Saale Bulls Halle konnten hingegen nur zwei Treffer aus neun Möglichkeiten erzielen, was einer Quote von 22,2 Prozent entspricht.

Lineup

Eric Doronin und Jonas Körber werden weiterhin ausfallen. Ein Einsatz von Daniel Weiß ist nach wie vor fraglich.

Modus/Spielwertung

Die Serie zwischen den Selber Wölfen und den Saale Bulls Halle wird im Best-of-Five-Modus ausgetragen. Das Team, das zuerst drei Siege eingefahren hat, entscheidet die Serie für sich und zieht ins Viertelfinale ein. Für den Verlierer ist die Saison zu Ende.

Steht es in einer Partie nach der regulären Spielzeit von 60 Minuten unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 20 Minuten. Jedoch nur so lange, bis ein Tor erzielt wird (Sudden Death). Die Pause mit Eisbereitung dauert 18 Minuten. Die 20-minütigen Verlängerungen werden so lange wiederholt, bis das entscheidende Tor gefallen ist. Es wird auch in der Verlängerung mit 5 gegen 5 Feldspieler gespielt.

Termine

Die Termine für die Serie wurden wie folgt festgelegt:

So, 08.03.2026 18:00 Uhr Selber Wölfe – Saale Bulls Halle 4:2

Di, 10.03.2026 19:00 Uhr Saale Bulls Halle – Selber Wölfe 3:4 OT

Fr, 13.03.2026 20:00 Uhr Selber Wölfe – Saale Bulls Halle

So, 15.03.2026 16:00 Uhr Saale Bulls Halle – Selber Wölfe (sofern notwendig)

Di, 17.03.2026 20:00 Uhr Selber Wölfe – Saale Bulls Halle (sofern notwendig)

Für die Heimspiele gegen die Saale Bulls Halle gibt es Tickets im Vorverkauf online (https://selberwoelfe.reservix.de/events), bei Edeka Egert in Selb am Vorwerk, bei IT-Solutions Lauterbach in Sparneck, im Ticketshop der Frankenpost sowie – sofern noch verfügbar – an der Abendkasse.

Die Pforten der NETZSCH Arena sowie die Abendkassen öffnen am Freitag eineinhalb Stunden vor Spielbeginn um 18:30 Uhr. Der Early-Entry für die Saisonkarteninhaber startet um 18:15 Uhr.

Hinweis: Die Saisonkarten behalten auch in den Playoffs ihre Gültigkeit.