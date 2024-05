Aller guten Dinge sind drei: â€šVojtoâ€˜ verlÃ¤ngert seinen Vertrag

Halle. (PM Saale Bulls) Nach seiner ersten Verpflichtung für die Saison 2017/18, in der Vojtech Suchomer für die Saale Bulls in 45 Pflichtspiel-Einsätzen zwei...

Halle. (PM Saale Bulls) Nach seiner ersten Verpflichtung für die Saison 2017/18, in der Vojtech Suchomer für die Saale Bulls in 45 Pflichtspiel-Einsätzen zwei Tore vorbereitete, entschied er sich nach der folgenden Spielzeit für Herne 2019/20 wieder für eine Rückkehr in die Händelstadt.

Nach 37 Partien mit elf Vorlagen zog es den Linksschützen dann erneut in die Ferne und für zwei Jahre nach Hamburg, bevor er sich im Sommer 2022 – aller guten Dinge sind drei – zum dritten Mal den Bulls anschloss. Doch damit nicht genug: Nach zuletzt zwei Spielzeiten und 86 weiteren Einsätzen im MEC-Trikot (23 Zähler, drei Tore) ist der gebürtige Münchner in Halle heimisch geworden und steht nach seiner Vertragsverlängerung nun vor seiner dritten Saison in Serie an der Saale – aller guten Dinge sind eben drei.

Seit 2014 ist der 29-Jährige, dessen Kernkompetenz als typischer Stay-at-home-Defender weniger das Toreschießen, sondern vielmehr das Verhindern von Gegentoren ist, in der Oberliga aktiv. Suchomer gilt als kompromissloser Abräumer, der seinen Gegnern unter die Haut geht und für Ordnung vor dem eigenen Kasten sorgt. In der kommenden Saison, seiner dann bereits fünften im Bulls-Trikot wird die hallesche Nummer 51 als erst 22. Akteur der Vereinsgeschichte, die 200-Spiele-Marke durchbrechen, acht Einsätze fehlen noch für dieses Jubiläum.

Die Saale Bulls freuen sich, Vojtech Suchomer weiter in den eigenen Reihen zu haben und wünschen ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Spielzeit 2024/25. (Jy)