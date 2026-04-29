„Wahnsinn!“: Berlins Eric Mik schreibt Geschichte und führt Eisbären zum ersten Match-Puck, Mannheim „mit dem Rücken zur Wand“

Bonn. (PM MagentaSport) „Leute, gebt uns einfach mehr davon – das ist der Wahnsinn!“ So lautet die Forderung von Kommentator Basti Schwele im 1. Drittel des 3. DEL-Finalspiels, in dem sich die Adler Mannheim und die Eisbären Berlin ein Offensiv-Spektakel mit sekündlichen Highlights liefern.

Dann ziehen die Eisbären auf 5:1 davon und schießen Mannheim zum zweiten Mal in der dieser Finalserie aus der eigenen Arena. Die dominanten Berliner haben alle bisherigen Finalspiele mit 4 Toren Unterschied gewonnen und sich den ersten Match-Puck am Donnerstag (ab 19.00 Uhr live) erspielt. Ein vielsagendes „Wahnsinn!“ widmet Eisbär Frederik Tiffels seinem Teamkollegen Eric Mik, dem als erstem Verteidiger der DEL-Geschichte im Finale ein Hattrick gelingt. „Ich habe ein paar Spiele ja auch schon Stürmer gespielt“, schmunzelt der Berliner Matchwinner und dankt seinen Mitspielern: „Die Jungs haben mich super freigespielt, ich hatte 1-A-Chancen. Ich hatte den Torriecher und konnte die verwandeln.“ Gleichzeitig mahnt Mik: „Wir sind immer noch nicht fertig!“ Der letzte Schritt zum 3. Meistertitel in Serie werde „sehr schwer. Wir wollen da anfangen, wo wir aufgehört haben.“

Das klingt bei der drückenden Berliner Überlegenheit – wie schon im Vorjahresfinale gegen die Kölner Haie – wie eine Drohung, zumal noch kein Team bisher einen 0:3-Serienrückstand drehen konnte. Mannheims Trainer entgegnet mit Zweckoptimismus: „Es ist egal, wo die Serie steht. Das Ziel ist es immer, sein bestes Spiel zu spielen. Unglücklicherweise stehen wir jetzt mit dem Rücken zur Wand und müssen unser bestes Spiel abliefern.“ Bei der deutlichen Heimpleite nach 1:0-Führung bemängelt Eakins die „angespannte“ Spielweise seiner Schützlinge: „Ich wünschte, sie hätten einmal durchgeatmet und ein bisschen lockerer gespielt. Das 3. Tor hat uns gekillt, das war der Herzensbrecher“, so der Adler-Coach.

Nachfolgend die wichtigsten Clips und Stimmen zum 3. DEL-Finalspiel zwischen Mannheim und Berlin am Dienstag präsentiert von MagentaSport.

Weiter geht’s mit Eishockey bei MagentaSport am Mittwoch ab 10.00 Uhr mit dem deutschen Relegationsduell gegen Norwegen bei der U18-WM. Die DEB-Männer testen am Donnerstag ab 18.45 Uhr in Zell am See gegen Österreich. Zum 4. Spiel des DEL-Finals empfangen die Eisbären Berlin die Adler Mannheim am Donnerstag ab 19.00 Uhr – live bei MagentaSport.

Finalserie PENNY DEL Playoffs | Spiel 3 (Modus “Best of 7”)

Adler Mannheim – Eisbären Berlin 1:5 [Stand Serie: 0:3]

Mit dem 1:0 nach zweieinhalb Minuten gehen die Adler erstmals in der Finalserie in Führung. Noch vor dem Ende des Anfangsdrittels kontern die Eisbären mit dem Ausgleich, im Mittelabschnitt dreht der Titelverteidiger die Partie mit zwei weiteren Toren gänzlich. Eisbären-Verteidiger Eric Mik überragt mit drei Toren und lässt den Hauptstadt-Klub vom 3. Titel in Serie träumen, der am Donnerstag vor heimischer Kulisse fix gemacht werden kann.

Alle Tore der Partie





„Ein erstes Mal treffen sich alle nach nur 21 Sekunden“: Die erste und gleichzeitig größte Rudelbildung des Spiels wird durch den Berliner Kai Wissmann ausgelöst, der Adler Maximilian Heim mit der Schulter am Kopf checkt. Heim liegt benommen auf dem Eis und muss zunächst in die Kabine transportiert werden, kann später aber wieder auf der Mannheimer Bank Platz nehmen. Für Wissmann ist die Partie mit der 5-Minuten-plus-Spieldauer-Strafe bereits beendet.





Dallas Eakins, Trainer Adler Mannheim: „Wir haben sehr angespannt gespielt. Was wir mit dem Puck gemacht haben, war nicht gut – um es freundlich auszudrücken. Unsere Jungs bemühen sich so sehr – ich wünschte, sie hätten einmal durchgeatmet und ein bisschen lockerer gespielt. Wir haben es nicht geschafft, das Zonenspiel zu überstehen. Das 3. Tor hat uns gekillt, das war der Herzensbrecher.“

… über das 4. Spiel: „Es ist egal, wo die Serie steht. Das Ziel ist es immer, sein bestes Spiel zu spielen. Unglücklicherweise stehen wir jetzt mit dem Rücken zur Wand und müssen unser bestes Spiel abliefern.“

Eric Mik, historischer Dreifach-Torschütze der Eisbären Berlin, über seinen Hattrick: „Ich habe ein paar Spiele ja auch schon Stürmer gespielt. Hätte mir das davor jemand gesagt, hätte ich gesagt: Ja, komm. Aber ich freue mich mehr über den Sieg. Der Hattrick ist natürlich sehr gut. Die Jungs haben mich super freigespielt, ich hatte 1-A-Chancen. Ich hatte den Torriecher und konnte die verwandeln. Ich bin froh über den Sieg, aber wir sind immer noch nicht fertig.“

… wie schwer der letzte Schritt zum Titel wird: „Sehr schwer. Die sind eine super Truppe, das wissen wir alle. Wir müssen in jedem Spiel alles geben. Jedes Spiel beginnt bei 0:0. Mit der Einstellung werden wir da reingehen. Wir wollen da anfangen, wo wir aufgehört haben.“

Frederik Tiffels, 1 Assist für die Eisbären Berlin: „Wir sind schwer ins Spiel gekommen. Mannheim hatte einige Breaks, da hat ‚Stetti‘ uns im Spiel gehalten. Dann haben wir Charakter gezeigt, sind zurückgekommen und haben unsere Chancen am Ende sehr gut genutzt.“

… über den Hattrick von Teamkollege Eric Mik: „Ja, Wahnsinn! Wir gönnen es ihm, es war geil anzuschauen. Gerne weiter so!“

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs | Finale

Donnerstag, 30.04.2026 (Spiel 4)

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Sonntag, 03.05.2026 (Spiel 5, falls erforderlich)

ab 16.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Dienstag, 05.05.2026 (Spiel 6, falls erforderlich)

ab 19.00 Uhr: Eisbären Berlin – Adler Mannheim

Donnerstag, 07.05.2026 (Spiel 7, falls erforderlich)

ab 19.00 Uhr: Adler Mannheim – Eisbären Berlin

Nationalmannschaft der Männer: WM-Test

Donnerstag, 30.04.2026

ab 18.45 Uhr: Österreich – Deutschland (in Zell am See / AUT)

Samstag, 02.05.2026

ab 16.45 Uhr: Deutschland – Österreich (in Garmisch-Partenkirchen)

U18-WM der Männer: Relegation

Mittwoch, 29.04.2026

ab 10.00 Uhr: Deutschland – Norwegen