Alle Stimmen, alle Tore im Video: „Wir haben noch nicht genug!“: Mannheim zieht ins Finale ein, München trauert zwei „Knackpunkt-Spielen“ hinterher – Haie verteilen in Berlin „hier und da ein Geschenk“

Bonn. (PM MagentaSport) Der erste Endspielteilnehmer steht fest! Die Adler Mannheim fliegen in die Finalserie der PENNY DEL Playoffs und spielen um die Deutsche Meisterschaft 2026.

Spiel 5 gewinnt das Team von Trainer Dallas Eakins gegen Red Bull München mit 4:1 und entscheidet damit auch die Serie mit 4:1 für sich. „Finale, oho“, schallt es aus der Adler-Kurve. „Wir haben jetzt lange gewartet, auch ich persönlich. Und es ist einfach geil, wieder da zu sein. Wir spielen eine gute Saison. Jetzt sind wir da, wo wir sein wollen. Aber wir haben noch nicht genug“, gibt Matthias Plachta, traumhafter Torschütze zum 3:1, sofort die Richtung für die Finalserie vor – nicht ohne Grund ist er einer der Führungsspieler: „Ich habe in meinen Jahren einiges gelernt – Positives und Negatives. […] Wir haben eine geile Truppe, da weiß jeder, was zu tun ist. Manchmal brauchen sie nur einen kleinen Schubser in die richtige Richtung. Da versuche ich, mein Bestes zu geben.“ Für die Münchner ist die Saison hingegen vorbei. EHC-Routinier Patrick Hager hadert allerdings nicht mit diesem Spiel, sondern eher mit den ersten beiden in dieser Halbfinalserie: „Die Chancen waren in jedem Spiel da. Dass du auswärts mal ein Spiel hergibst, ist ganz normal. Spiel 1 und 2 waren im Nachhinein der Knackpunkt für uns.“ Ähnlich sieht es sein Trainer Oliver David: „Wir hätten ein paar mehr Spiele gewinnen können – in den Spielen, die in die Overtime gingen, haben wir wirklich gut gespielt. Diese Chance haben wir aber nicht genutzt.“ Und so schließt er die Saison mit blumigen Worten ab – und blickt schon auf die neue Spielzeit: „Wir fangen wieder von vorne an. Wie im Frühling, da blühen die Blumen auch wieder. Wir säen neue Samen, machen weiter und wachsen weiter.“

Mannheims Finalgegner steht noch nicht fest, aber die Eisbären Berlin holen sich beim 5:2 gegen die Kölner Haie nun einen „Match-Puck“ – was Haie-Kapitän Moritz Müller ziemlich ärgert: „Ich hatte lange das Gefühl, dass wir in Berlin gewinnen können. Aber wir haben es nicht geschafft, in den entscheidenden Momenten die Tore zu machen und haben hier und da auch ein Geschenk verteilt. Sehr ärgerlich!“ Eisbären-Coach Serge Aubin reist mit seinem Team nun nach Köln und bekräftigt: „Wir sind in einer guten Position, wissen aber auch, dass der 4. Sieg am schwierigsten ist.“

Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips aus den Halbfinalserien der PENNY DEL Playoffs präsentiert von MagentaSport.

Am Montag geht es weiter mit Spiel 6 im Halbfinale zwischen den Kölner Haien und den Eisbären Berlin – live ab 19.15 Uhr.

PENNY DEL Playoffs | Halbfinale, Spiel 5:

Adler Mannheim – Red Bull München 4:1 (Serie: 4:1)

Die Adler Mannheim entscheiden die Serie mit 4:1 für sich und ziehen in die Finalserie ein. Die frühe Führung durch Alexander Ehl gleicht München noch durch Tobias Rieder aus. Ab dem Mittelabschnitt ziehen die Adler davon: Nicolas Mattinen im Powerplay, ein Strahl von Matthias Plachta und ein Tor von Leon Gawanke 42 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels entscheiden das Spiel und damit auch die Serie.

Die Tore des Spiels





Matthias Plachta, Torschütze zum 3:1 für Mannheim, über den Finaleinzug: „Sehr emotional! Wir haben jetzt lange gewartet, auch ich persönlich. Und es ist einfach geil, wieder da zu sein. Wir spielen eine gute Saison. Jetzt sind wir da, wo wir sein wollen. Aber wir haben noch nicht genug. […] Ich habe in meinen Jahren einiges gelernt – Positives und Negatives. Da nimmt man einiges mit. Du musst du Ruhe bewahren, manchmal ein bisschen lauter werden, manchmal ein bisschen aufheizen. Irgendwann hast du ein Gefühl dafür – auf dem Eis, auf der Bande oder in der Kabine. Wir haben eine geile Truppe, da weiß jeder, was zu tun ist. Manchmal brauchen sie nur einen kleinen Schubser in die richtige Richtung. Da versuche ich, mein Bestes zu geben.“

… über seinen Strahl zum 3:1: „Ich bin jetzt seit vielen Jahren immer früher auf dem Eis – und dann übt man so etwas. Das ist einfach Übung. Das hört sich dumm an, aber wenn du es jeden Tag machst, dann hast du für so etwas ein bisschen Zeit. In dem Moment musst du auch ein bisschen Glück haben.“

Dallas Eakins, Trainer Adler Mannheim: „Wir haben eine solide Leistung gezeigt. Wir hatten ein großartiges Torwartspiel – und wir haben zur richtigen Zeit die Tore erzielt. Wir haben uns intensiv mit ihrem Torwartspiel beschäftigt und konnten es ein wenig ausnutzen.“

… über die Zeit bis zum Beginn der Finalserie: „Die Sonne geht morgen auf – egal, was passiert. Wir werden versuchen, das zu genießen. Wir haben ein paar Jungs, die ziemlich mitgenommen sind. Wir werden ihnen etwas Ruhe gönnen.“

Patrick Hager, Red Bull München: „Wir trauern den Spielen 1 und 2 hinterher. Du musst eines von den beiden ziehen, dann bist du auswärts nicht so unter Druck. (…) Die Chancen waren in jedem Spiel da – speziell in eins und zwei, wo wir nach dem 2. Drittel 2:1 vorne waren. Dass du auswärts mal ein Spiel hergibst, ist ganz normal. Spiel eins und zwei waren im Nachhinein der Knackpunkt für uns.“

… mit seinem Saisonfazit: „Ich glaube, wenn man das mit ein bisschen Abstand betrachtet, haben wir einen super Turnaround geschafft im Vergleich zu den letzten beiden Jahren. Das ist etwas, auf das wir aufbauen können – was die Situation nicht schönreden soll: Die Qualität war groß genug, um dieses Jahr auch gewinnen zu können. Wenn wir den Kern der Mannschaft behalten können, dann können wir sehr gut darauf aufbauen.“

Oliver David, Trainer Red Bull München: „Ich finde, es war eine großartige Serie. Wir hätten ein paar mehr Spiele gewinnen können – in den Spielen, die in die Overtime gingen, haben wir wirklich gut gespielt. Diese Chance haben wir aber nicht genutzt. An diesem Abend haben sie den Sieg verdient.“

David formuliert den Auftrag für die nächste Saison ganz blumig: „Der Anfang ist voller Leben, das Ende ist wie eine Art Tod. Wir fangen wieder von vorne an. Wie im Frühling, da blühen die Blumen auch wieder. Wir säen neue Samen, machen weiter und wachsen weiter.“

Eisbären Berlin – Kölner Haie 5:2 (Serie: 3:2)

Zum 3. Mal führen die Berliner in der Serie! In einem lange Zeit engen Spiel ziehen die Eisbären in den letzten zwei Minuten davon und holen sich einen deutlichen Erfolg, den Manuel Wiederer mit einem beherzten Shorthander zum 2:0 einleitet. Am Montag in Köln können die Berliner den Finaleinzug mit dem 1. Auswärtssieg der Serie perfekt machen.

Die Tore des Spiels





Serge Aubin, Trainer Berlin: „Wir waren in der Lage, Kapital zu schlagen. Wir haben auch in den richtigen Momenten getroffen. Das 2. Tor im Penalty Killing war ein großer Boost für uns. Wir haben einen Fehler gemacht, sodass sie zurückgekommen sind. Dann haben wir ein wichtiges Tor von Jonas Müller zum 3:1 gemacht. Dann haben die Jungs gemacht, was nötig war. Es war eine gute Teamleistung.“

Aubin darüber, wie Berlin die Serie in Köln stehlen will: „Wir werden uns nochmal sammeln. Wir haben noch ein paar Tage hier. Dann werden sie bereit sein. Wir aber auch. Wir sind in einer guten Position, wissen aber auch, dass der 4. Sieg am schwierigsten ist. Wir müssen sichergehen, dass wir bereit und frisch sind, ruhig und fokussiert.“

Aubin darüber, welchen Unterschied es macht, dass Berlin jetzt zwei Auswärtsspiele in Köln hat: „Das Gute ist, dass wir nicht reisen müssen [lacht]. Wir nehmen ein Spiel nach dem anderen. Wir werden uns auf das Spiel am Montag fokussieren und dann unseren Job machen.“

Moritz Müller, Kölner Kapitän: „Es ist ärgerlich! Ich hatte lange das Gefühl, dass wir in Berlin gewinnen können. Aber wir haben es nicht geschafft, in den entscheidenden Momenten die Tore zu machen und haben hier und da auch ein Geschenk verteilt. Sehr ärgerlich!“

… über Spiel 6 am Montag: „Wir dürfen gar nicht zu weit nach vorne schauen. Das ist ein Spiel. Für unsere Saison ist es ein Spiel. Wenn wir das zuhause gewinnen, haben wir noch ein Spiel. Was anderes zählt nicht. Wir müssen zuhause gewinnen.“

Eishockey live bei MagentaSport

PENNY DEL Playoffs | Halbfinale, Spiel 6

Montag, 20.04.2026

ab 19.15 Uhr: Kölner Haie – Eisbären Berlin

PENNY DEL Playoffs | Finale (Modus Best-of-Seven)

Freitag, 24.04.2026

ab 19.00 Uhr: Adler Mannheim – Kölner Haie/Eisbären Berlin (Spiel 1)

Sonntag, 26.04.2026

ab 16.00 Uhr: Kölner Haie/Eisbären Berlin – Adler Mannheim (Spiel 2)

Dienstag, 28.04.2026

ab 19.00 Uhr: Adler Mannheim – Kölner Haie/Eisbären Berlin (Spiel 3)

Donnerstag, 30.04.2026

ab 19.00 Uhr: Kölner Haie/Eisbären Berlin – Adler Mannheim (Spiel 4)

WM-Vorbereitungsspiele der Männer

Donnerstag, 23.04.2026

ab 19.45 Uhr: Deutschland – Slowakei

Samstag, 25.04.2026

ab 16.45 Uhr: Deutschland – Slowakei

Länderspiele der Frauen

Donnerstag, 23.04.2026

ab 16.15 Uhr: Deutschland – Schweiz

Samstag, 25.04.2026

ab 13.15 Uhr: Deutschland – Schweiz

Eishockey-WM der U18-Männer

Mittwoch, 22.04.2026

ab 12.00 Uhr: Deutschland – Schweden

Donnerstag, 23.04.2026

ab 12.00 Uhr: Deutschland – Dänemark