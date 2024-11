Alle Spiele der PENNY DEL sind kÃ¼nftig auch im Ausland zu sehen

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) baut den Service für ihre Fans weiter aus. Künftig werden alle Spiele der zuschauerstärksten Eishockeyliga...

Neuss. (PM DEL) Die Deutsche Eishockey Liga (PENNY DEL) baut den Service für ihre Fans weiter aus.

Künftig werden alle Spiele der zuschauerstärksten Eishockeyliga Europas auch außerhalb von Deutschland zu sehen sein. Möglich macht das eine exklusive Kooperation zwischen der Deutschen Eishockey Liga GmbH & Co. KG und der DOSB New Media GmbH. Beginnend mit dem 22. Spieltag am 1.Dezember 2024, werden zukünftig alle Spiele der PENNY DEL für internationale Fans auf Sportdeutschland.TV zu empfangen sein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir künftig auch Fans der PENNY DEL, die im Ausland leben, die Möglichkeit bieten können, unsere Spiele live zu verfolgen“, sagt Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL. „Auch für die Familien und Freunde der in unserer Liga spielenden ausländischen Profis ist das eine tolle Möglichkeit, ab sofort auch aus zum Teil großer Entfernung ganz nah dabei zu sein.“

Die Fans in Deutschland können alle Spiele der PENNY DEL – inklusive der kompletten Playoffs – natürlich weiterhin bei MagentaSport sehen. Das gilt für sie auch im Falle eines Urlaubs in einem Land der Europäischen Union, in denen das Abonnement bei MagentaSport ebenfalls abrufbar ist. Zudem überträgt DF1 in Deutschland jeden Sonntag um 19.15 Uhr eine Partie im frei empfangbaren Fernsehen.

„Es ist ein großer Schritt, den wir als Sportdeutschland.TV gemeinsam mit der PENNY DEL gehen. Wir öffnen unsere Plattform für Eishockey-Fans aus allen Ländern und geben einen exklusiven Zugang zu Deutschlands höchster Liga“, zeigt sich Björn Beinhauer, Geschäftsführer der DOSB New Media GmbH, begeistert. „Wir sind stolz, dass wir diesen Weg mit der PENNY DEL zusammen beschreiten und sehen es als starke Bestätigung unseres fanorientierten Ansatzes.“

Das gemeinsame Projekt beginnt bereits am kommenden Sonntag – und damit mitten in der Saison 2024/25. Ab der Saison 2025/26 wird die PENNY DEL für weitere drei Spielzeiten auf Sportdeutschland.TV laufen. Das zusammen ausgerufene Ziel ist die Erleichterung des Zugangs für alle internationalen Fans zu ihrem Lieblingssport in Deutschland. Die Anlaufstelle für alle internationalen Fans ist http://www.penny-del.tv, hier werden alle Spiele gesammelt.

Wie auf Sportdeutschland.TV üblich werden alle internationalen Fans der PENNY DEL mehrere Pass-Optionen zur Auswahl haben. Für die verbleibende Saison kostet der Teampass, mit dem die Fans alle Hauptrunden-Spiele eines bestimmten Clubs verfolgen können, 99 Euro. Ebenfalls 99 Euro kostet der Playoff-Pass, mit dem die Fans ausnahmslos alle Partien der Playoffs sehen können. Wer sich auf kein Team und keine Runde festlegen will, erhält mit dem All-Access-Pass alle verbleibenden Spiele der aktuellen Saison für 199 Euro. Einzelne Partien sind für 6,90 Euro zu erwerben. Innerhalb von Deutschland sind diese Optionen nicht buchbar.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV