Alle November-Termine der Schweizer Nationalmannschaften sind abgesagt – Deutschland Cup ohne die Eidgenossen

Zürich. (PM Swiss Icehockey) Swiss Ice Hockey hat beschlossen, die geplanten Nationalmannschafts-Termine im November auf allen Stufen abzusagen.

Der Verzicht auf die Zusammenzüge erfolgt unter Berücksichtigung der zuletzt rasanten Zunahme der Covid-Fälle in der Schweiz und im Sinne der Verantwortung gegenüber der Gesundheit aller Spielerinnen, Spieler und Staff-Mitglieder. Die Verantwortlichen trafen den Entscheid nach sorgfältiger Prüfung der aktuellen Gegebenheiten, Abklärungen mit anderen europäischen Verbänden und nach Rücksprache mit wichtigen Partnern.

«Die Gesundheit aller Beteiligten – Spielerinnen und Spielern, Coaches, Staff, Helfern und Funktionären – steht für uns an oberster Stelle. In der momentanen Situation und nach den jüngsten Entwicklungen rund um Covid-19 können wir es nicht verantworten, Spielerinnen und Spieler aus allen Regionen des Landes zusammenzuziehen und internationale Turniere oder Spiele zu bestreiten», begründet Lars Weibel, Director National Teams, die Absage sämtlicher Nationalmannschafts-Termine im Monat November. Die Ausgangslage und Herausforderungen, vor die die Nationalmannschaften rund um die Zusammenzüge gestellt worden wären, wurden in den letzten Tagen intensiv diskutiert. Der Entscheid zur Absage fiel nach sorgfältiger Abklärung und Rücksprache mit allen wichtigen Partnern.

Folgende Nationalmannschafts-Zusammenzüge im November sind damit abgesagt:

Herren A-Nationalmannschaft: Deutschland Cup in Krefeld/GER

Frauen A-Nationalmannschaft: 4-Länderturnier in Füssen/GER

Herren U20-Nationalmannschaft: Länderspiele gegen Deutschland

Herren U18-Nationalmannschaft: Länderspiele gegen Deutschland

Frauen U18-Nationalmannschaft: 3-Länderturnier in Österreich

Herren U17-Nationalmannschaft: Länderspiele gegen Deutschland

Herren U16-Nationalmannschaft: Länderspiele gegen Deutschland

Frauen U16-Nationalmannschaft: Länderspiele gegen Österreich in Österreich

«Natürlich schmerzt uns die Absage aus sportlicher Sicht», so Lars Weibel weiter. Doch unter den gegebenen Umständen sei dies der einzig richtige Entscheid. «Wir nehmen die aktuelle Situation in unserem Land sehr ernst, wollen unsere Verantwortung wahrnehmen und unseren Beitrag leisten.» Die kommenden Nationalmannschafts-Termine von Mitte Dezember sind nach wie vor geplant, man beobachte die Entwicklung weiterhin genau.