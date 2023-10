Alle Neune! ESC Kempten feiert beim 9:4 gegen die EA Schongau einen gelungenen Saisonstart

Artikel anhören Kempten. (PM ESC) Schon lange gab es keine ausführliche Ehrenrunde und stehende Ovationen mehr für die Sharks. Doch nach dem Auftritt der...

Kempten. (PM ESC) Schon lange gab es keine ausführliche Ehrenrunde und stehende Ovationen mehr für die Sharks.

Doch nach dem Auftritt der Mannschaft zum Saisonbeginn hielt es keinen mehr auf den Sitzen. Viel Spannung und Anspannung lag über den Verantwortlichen und allen Beteiligten in der ABW Arena als am Sonntag um 17.30 endlich der Puck zum ersten Bully in der Bayernligasaison 23/24 fiel. Und es dauerte nur 70 Sekunden bis der bärenstarke Filip Kokoska mit dem ersten seiner drei Treffer zum frühen 1:0 für die erste Entspannung sorgte. Bei einer zwei auf eins Situation tauchte er frei vor dem Gästegehäuse auf und nagelte die Scheibe in den den rechten Winkel. Kempten überlegen, mit viel Spielfreude und sichtlich agiler als noch in der Vorbereitung hatte das Spiel schnell im Griff und baute die Führung durch Christopher Mitchell aus.

Und hier setzte auch schon der einzige Kritikpunkt von Trainer Sven Curmann nach der Partie ein: „Wenn wir in Führung gehen und das Spiel eigentlich im Griff haben, gehen wir ein bisschen zu schnell vom Gas und wollen verwalten, anstatt dem Gegner unser Spiel aufzudrücken“. Dies ging mit dem Schongauer Anschlusstreffer genauso schief wie dann im zweiten Drittel. Mit zwei schnellen Treffern in der ersten Minute nach der Pause stellten Neuzugang Max Miller und erneut Kokoska auf 4:1. Doch man ließ den Gegner dann erneut aufkommen. Zwei Gästetreffer zum 4:3 Pausenstand waren das Ergebnis.

Doch in den letzten 20 Minuten ging man von Beginn an wieder volles Tempo und ließ kaum einen Zweifel daran wer das Eis als Sieger verlassen sollte. Mit viel Geschwindigkeit und schönen Spielzügen schenkte man den Mammuts fünf weitere Treffer ein, und sich selbst sowie den Fans den ersten Sieg.

Sehenswert an diesem Abend das Tempo und die Einsatzbereitschaft der Kemptener über 60 Minuten. Ebenso gleich drei Doppelpacks, mit jeweils 2 Treffern innerhalb nur einer Spielminute. 41, 28 und 47 Sekunden lagen jeweils zwischen zwei Toren. Und ein gut besuchtes Stadion zum Auftakt mit ausgelassener Stimmung auf den Rängen. Die Ehrenrunde nach dem Spiel hatte sich die Truppe von Sven Curmann auch redlich verdient. Trotz soviel Freude gab es auch einen Wermutstropfen. Verteidiger Collin Witting verletzte sich schwer am Arm und wird für lange Zeit ausfallen. An dieser Stelle alles Gute und eine rasche Genesung.

Statistik:

ESC Kempten – EA Schongau 9:4 (2:1,2:2,5:1)

Tore:

1:0 Kokoska (Bitomsky,Seider)(2.),

2:0 Mitchell (Landerer,Schäffler)(9.),

2:1 Saloranta (Klein,Höfler)(18.),

3:1 Miller (Sillanpää)(21.),

4:1 Kokoska (Rau)(21.),

4:2 Höfler (Lautenbacher,Klein) (33.),

4:3 Lautenbacher (Klein,Saloranta)(38.),

5:3 Miller (Bitomsky,Rau)(45.),

6:3 Limböck (Schirrmacher,Schäffler) (50.),

7:3 Schäffler (Miller)(50.),

7:4 Klein (Lautenbacher,Höfler)(58.),

8:4 Bitomsky (Zelenka)(59.),

9:4 Kokoska (Limböck)(60.).

Strafminuten:

ESC Kempten: 18

EA Schongau: 10

Beste Spieler:

ESC Kempten: Filip Kokoska

EA Schongau: Jonas Lautenbacher

Zuschauer: 638

