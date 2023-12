Alle Jahre wieder brandet die Diskussion um den Spielplan an Weihnachten neu auf – Angenehmes Fest fÃ¼r Berlin und MÃ¼nchen, Bremerhaven reist dagegen durch die Republik

Artikel anhören Neuss. (EM) Weihnachten, das ist in der Regel die besinnliche Familienzeit. Die Familien kommen zusammen, beschenken sich, genießen strahlende Kinderaugen, essen meistens...

Neuss. (EM) Weihnachten, das ist in der Regel die besinnliche Familienzeit. Die Familien kommen zusammen, beschenken sich, genießen strahlende Kinderaugen, essen meistens gut und oft auch ein wenig zu viel. Die besinnlichen Feiertage vergehen zumeist wie im Flug.

Für Eishockeyprofis ist Weihnachten aber immer zugleich auch eine stressige Zeit. Direkt vor dem Fest steht in der Regel ein Spieltag ebenso auf dem Programm wie am zweiten Feiertag. Die meisten Teams treffen sich nach dem freien Heiligabend meistens schon am ersten Feiertag zum nächsten Training und zur Vorbereitung auf das Match am zweiten Feiertag. Zeit die schöne Zeit zu genießen, bleibt da meistens nicht so viel. Vor allem wenn man bedenkt, dass fast alle Klubs die weiteren Auswärtsfahrten schon einen Tag vor dem Match antreten.

Und wie fast in jedem Jahr, kommt pünktlich zu Weihnachten die alljährliche Diskussion über den Spielplan zu Weihnachten aufs Neue auf. Für einige Klubs ist der um die Feiertage ohnehin sehr eng getaktete Spielplan sehr angenehm, andere wiederum haben einen kaum nachvollziehbaren Reisestress.

In diesem Jahr trifft es die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven ganz besonders hart. Sie treten nach dem heutigen Spiel in Schwenningen eine rund zehnstündige Rückfahrt per Bus an. Viel besser haben es die Iserlohn Roosters und Kölner Haie mit den Spielen in München und Augsburg allerdings auch nicht erwischt.

Deutlich angenehmer gestaltet sich das Weihnachtsfest für Berlin und München, die zwei Heimspiele bestreiten. Hier ein Überblick:

Team 23.12.2023 26.12.2023 Schwenningen Heimspiel vs. Bremerhaven Ca. 2,5 Std Anreise nach Mannheim Bremerhaven Ca. 10 Std. Rückreise aus Schwenningen Ca. 4 Std Anreise nach Iserlohn Berlin Heimspiel gg. Nürnberg Heimspiel gg. Wolfsburg Nürnberg Ca. 5,5 Std. Rückreise aus Berlin Heimspiel gg. Ingolstadt München Heimspiel gg. Iserlohn Heimspiel gg. Straubing Iserlohn Ca. 7 Std. Rückreise aus München Heimspiel gg. Bremerhaven Wolfsburg Heimspiel gg. Mannheim Ca. 3 Std. Anreise nach Berlin Mannheim Ca. 5,5 Std. Rückreise aus Wolfsburg Heimspiel gg. Schwenningen Frankfurt Heimspiel gg. Düsseldorf Ca. 3 Std. Anreise nach Köln Düsseldorf Ca. 3,5 Std. Rückreise aus Frankfurt Heimspiel gg. Augsburg Augsburg Heimspiel gg. Köln Ca. 6,5 Std. Anreise nach Düsseldorf Köln Ca. 6 Std. Rückreise aus Augsburg Heimspiel gg. Frankfurt Ingolstadt Heimspiel gg. Straubing Ca. 1,5 Std. Anreise nach Nürnberg Straubing Ca. 2 Std. Anreise nach Ingolstadt Ca. 2 Std. Anreise nach München

Bei allem Verständnis für die Schwierigkeiten und die Befindlichkeiten der Klubs sowie Arena-Belegungen, die eine Erstellung des Spielplans mit sich bringt: Es bleibt wieder einmal die Frage, ob man nicht zumindest die ganz weiten Fahrten mit Anreisen am Vortag an Weihnachten nicht aus dem Spielplan herausbekommen kann? Wünschenswert wären vielleicht sogar „Back-to-back-Spiele“, also am 23.12. und am 26.12. auf den gleichen Gegner mit jeweils einem Heimspiel zu treffen. Nur Derbys geben allein die geographischen Standorte nicht her, aber eine Tagesanreise mit maximal drei bis vier Stunden Busfahrt, anstatt beispielsweise Bremerhaven durch die ganze Republik zu schicken, sollte doch möglich sein. Und ja, Eishockeyspieler sind Profis und lange Reisen incl. „Busbeine“ gewohnt, aber sie sind wie Staff-Mitglieder auch Familienmenschen und zum Teil auch Familienväter. Alle Jahre wieder eine wiederkehrende Diskussion im DEL-Betrieb aus der Unterhaltungsbranche.