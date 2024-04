Alle Informationen zur Abschlussfeier der Straubing Tigers

Straubing. (PM Tigers) Am Samstag, den 20.04.2024, möchten die Straubing Tigers zusammen mit dem Overtime Straubing sowie der Karmeliten Brauerei zum Saisonabschluss den Erfolg...

Straubing. (PM Tigers) Am Samstag, den 20.04.2024, möchten die Straubing Tigers zusammen mit dem Overtime Straubing sowie der Karmeliten Brauerei zum Saisonabschluss den Erfolg der diesjährigen Spielzeit sowie den Abschied von Sandro Schönberger, Cody Lampl und Benedikt Kohl feiern.

Das Event findet in einem Bierzelt auf dem Gelände der Karmeliten Brauerei (Senefelderstr. 21, Straubing) statt. Neben süffigem Karmeliten Bier und kühlen Getränken ist auch für Speisen gesorgt. In der Overtime Bar im Festzelt-Areal können alle Gäste zudem leckere Cocktails genießen. Zu den Programmpunkten gehören unter anderem eine Autogrammstunde der Straubing Tigers Spieler sowie eine Verlosung von zwei Trikotsätzen. Die entsprechenden Lose können ab Dienstag bis Freitag im Fanshop zu den gewohnten Öffnungszeiten erworben werden. Auch an der Abschlussfeier können noch Lose bis Veranstaltungsbeginn gekauft werden.

Die Band „Die Gipfelstürmer“ wird den Abend mit stimmungsvoller Partymusik untermalen.

Ablauf:

–

Ab 15:00 Uhr: Festzeltbetrieb

–

Ab 17:00 Uhr: Programm der Straubing Tigers moderiert durch Fanradio-Host Tobias Welck sowie „The Voice“ Peter Schnettler – anschließend Autogrammstunde

–

Ab 19:30 Uhr: Party mit der Stimmungsband „Die Gipfelstürmer“