„Alle drei jungen MÃ¤nner haben sich kontinuierlich verbessert“ – Adler Mannheim statten drei Top-Talente mit ProfivertrÃ¤gen aus

Mannheim. (PM Adler) Die Adler Mannheim haben drei Talente aus dem U20-Kader des aktuellen DNL-Meisters mit Profiverträgen ausgestattet.

Die Verteidiger Colin Schlenker und Nick Mähler sowie Stürmer Max Penkin gehören künftig zum Aufgebot der Profimannschaft.

Mit den beiden 19-jährigen Schlenker und Mähler gewinnen die Adler zwei junge Spieler für die Defensive, die jeweils mit über 30 Punkten einen maßgeblichen Anteil am Gewinn der jüngsten Meisterschaft mit den Jungadlern hatten. Schlenker, der in Villingen-Schwenningen geboren und vor der zurückliegenden Saison aus seinem Heimatort zu den Jungadlern gewechselt ist, wusste auf Anhieb zu überzeugen. In 51 Saisonspielen gelangen ihm elf Treffer sowie 35 Vorlagen.

Der 1,87 Meter große und aus Pilsen in Tschechien stammende Mähler kam vor zwei Jahren vom HC Energie Karlovy Vary nach Mannheim. In den Spielzeiten 2023/24 und 2024/25 erzielte der Linksschütze insgesamt 23 Tore und bereitete weitere 53 Treffer mit vor. Die jüngsten Playoffs musste er verletzungsbedingt aussetzen.

Youngster Penkin, der in wenigen Tagen seinen 16. Geburtstag feiert und bereits auf seine erste DNL-Spielzeit zurückblicken kann, landete mit 30 Toren auf Platz drei der teaminternen Torjägerstatistik. Für seine bestechenden Leistungen wurde der in Mannheim geborene Linksschütze erst kürzlich mit der Berufung in den U18-Weltmeisterschaftskader des DEB belohnt. Bei der Junioren-WM krönte er seine erfolgreiche Saison mit zwei Treffern und einem Assist.

Sportmanager und Cheftrainer Dallas Eakins zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung des Trios: „Alle drei jungen Männer haben sich kontinuierlich verbessert und verkörpern den hohen Anspruch unserer Organisation. Ihre Verträge sind absolut verdient – jeder von ihnen kann stolz auf das Erreichte sein.“

