Kölner Haie haben sich als erster Club für das Viertelfinale in der PENNY DEL qualifiziert – Alle DEL-Playoff-Termine im Überblick

Neuss. (PM DEL) Die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) geht nach der Olympia-Pause am 25. Februar mit den letzten acht Spieltagen in die entscheidende Phase.

Mit Tabellenführer Kölner Haie hat sich als erste Mannschaft bereits direkt für das am 24. März beginnende Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Die besten sechs Mannschaften der Tabelle erreichen am Ende der Hauptrunde (15. März) die Runde der letzten acht. Die verbliebenden beiden Plätze werden vom 17. März an in der 1. Playoff-Runde unter den Clubs auf den Plätzen 7 bis 10 ausgespielt. Die Halbfinal-Serien beginnen am 8. April, die Finalserie am 24. April. Der deutsche Eishockeymeister 2026 wird spätestens am 7. Mai in einem möglichen siebten Spiel ermittelt. MagentaSport zeigt alle Partien der Playoffs live, zusätzlich überträgt DF1 ausgewählte Spiele im Free-TV.

Platzierung in der Tabelle

Die Platzierung in der Hauptrunde erfolgt zunächst nach den erzielten Punkten, bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Ergibt auch die Tordifferenz keine Reihenfolge, erfolgt die Platzierung nach den geschossenen Toren. Sollten zwei oder mehr Mannschaften punkt- und torgleich sein, zählt deren direkter Vergleich. Ab drei punkt- und torgleichen Mannschaften werden die Ergebnisse dieser Mannschaften gegeneinander gewertet, indem von diesen Spielen eine neue Tabelle erstellt wird.

Die voraussichtlichen Playoff-Termine 2026 Änderungen vorbehaltlich

1. Playoff-Runde 17./18., 20., 22.* März

Viertelfinale 24./25., 27., 29., 31. März, 2.*, 4.*, 6.* April

Halbfinale 8., 10., 12., 14./15., 17.*, 19.* (20.*/**), 21.* (22.*/**) April

Finale 24., 26., 28., 30. April, 3.*, 5.*, 7.* Mai

*falls erforderlich **bei Heimspiel der Kölner Haie oder der Eisbären Berlin

Informationen zu den Playoff-Paarungen

1. Playoff-Runde

Für die 1. Playoff-Runde sind die Clubs auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde qualifiziert. Der Siebte der Hauptrunde trifft auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten, wobei der jeweils besser Platzierte Heimrecht in Spiel eins und drei besitzt. Es kommt die „Best of Three“-Regelung zur Anwendung – man benötigt also zwei Siege zum Weiterkommen.

Weitere Playoff-Runden

Ab dem Viertelfinale kommt in allen Playoff-Runden die „Best of Seven“-Regelung zur Anwendung. Demnach sind vier Siege zum Erreichen der nächsten Runde beziehungsweise dem Gewinn der deutschen Meisterschaft nötig. Das Heimrecht wechselt bei jedem Spiel.

Für das Viertelfinale sind die sechs bestplatzierten Teams der Hauptrunde sowie die beiden Sieger der 1. Playoff-Runde qualifiziert. Für das Halbfinale sind die vier Sieger des Viertelfinales qualifiziert. Für das Finale sind die beiden Sieger des Halbfinales qualifiziert.

Die Paarungen und das jeweils erste Heimrecht in allen Playoff-Runden richten sich nach den Platzierungen der qualifizierten Clubs in der Hauptrunde. Der Bestplatzierte bekommt den Letztplatzierten, der Zweitbestplatzierte den Vorletzten usw. zugeordnet, wobei der jeweils besser platzierte Club das erste Heimrecht besitzt.

Rhythmusänderung bei den Kölner Haien Da es in der Vergangenheit immer wieder eine Herausforderung war, den Playoff-Kalender mit den Verfügbarkeiten der Kölner LANXESS arena in Einklang zu bringen, hat die PENNY DEL seit den Playoffs 2025 (zunächst für drei Jahre) folgende Rhythmus-Änderung für die Kölner Haie genehmigt und beschlossen:

Die Haie beginnen ihre Playoff-Runden immer mit einem Auswärtsspiel, um dann im Wechsel (heim/auswärts) die Serie weiterzuführen. Haben sich die Haie durch eine bessere Hauptrunden-Platzierung als der jeweilige Playoff-Gegner das so genannte „Heimrecht“ gesichert, beenden sie die Serie dann bei einem möglicherweise entscheidenden letzten Serien-Spiel (Spiel 7 in Viertelfinale, Halbfinale oder Finale) zuhause. Somit bleibt der „Heimvorteil“ (vier Heimspiele, drei Auswärtsspiele bei maximaler Serienlänge zum Beispiel im Viertelfinale) bestehen. Diese Regelung schafft mehr Planungssicherheit bei der Hallenbelegung.