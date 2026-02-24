Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home ! + Kölner Haie haben sich als erster Club für das Viertelfinale in der PENNY DEL qualifiziert – Alle DEL-Playoff-Termine im Überblick
! +DEL

Kölner Haie haben sich als erster Club für das Viertelfinale in der PENNY DEL qualifiziert – Alle DEL-Playoff-Termine im Überblick

Hauptrunde 2025/26 endet in der Deutschen Eishockey Liga am 15. März / 1. Runde der Playoffs beginnt am 17. März / Deutscher Meister wird spätestens am 7. Mai 2026 gekürt / Alle Spiele live bei MagentaSport sowie ausgewählte Partien bei DF1

24. Februar 20262 Mins read185
Share
Lanxess Arena - © Moritz Eden / City-Press
Share

Neuss. (PM DEL) Die Hauptrunde der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) geht nach der Olympia-Pause am 25. Februar mit den letzten acht Spieltagen in die entscheidende Phase.

Mit Tabellenführer Kölner Haie hat sich als erste Mannschaft bereits direkt für das am 24. März beginnende Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft qualifiziert.

Die besten sechs Mannschaften der Tabelle erreichen am Ende der Hauptrunde (15. März) die Runde der letzten acht. Die verbliebenden beiden Plätze werden vom 17. März an in der 1. Playoff-Runde unter den Clubs auf den Plätzen 7 bis 10 ausgespielt. Die Halbfinal-Serien beginnen am 8. April, die Finalserie am 24. April. Der deutsche Eishockeymeister 2026 wird spätestens am 7. Mai in einem möglichen siebten Spiel ermittelt. MagentaSport zeigt alle Partien der Playoffs live, zusätzlich überträgt DF1 ausgewählte Spiele im Free-TV.

Platzierung in der Tabelle

Die Platzierung in der Hauptrunde erfolgt zunächst nach den erzielten Punkten, bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz. Ergibt auch die Tordifferenz keine Reihenfolge, erfolgt die Platzierung nach den geschossenen Toren. Sollten zwei oder mehr Mannschaften punkt- und torgleich sein, zählt deren direkter Vergleich. Ab drei punkt- und torgleichen Mannschaften werden die Ergebnisse dieser Mannschaften gegeneinander gewertet, indem von diesen Spielen eine neue Tabelle erstellt wird.

Die voraussichtlichen Playoff-Termine 2026 Änderungen vorbehaltlich

1. Playoff-Runde 17./18., 20., 22.* März
Viertelfinale 24./25., 27., 29., 31. März, 2.*, 4.*, 6.* April
Halbfinale 8., 10., 12., 14./15., 17.*, 19.* (20.*/**), 21.* (22.*/**) April
Finale 24., 26., 28., 30. April, 3.*, 5.*, 7.* Mai
*falls erforderlich **bei Heimspiel der Kölner Haie oder der Eisbären Berlin

Informationen zu den Playoff-Paarungen

1. Playoff-Runde

Für die 1. Playoff-Runde sind die Clubs auf den Plätzen 7 bis 10 der Hauptrunde qualifiziert. Der Siebte der Hauptrunde trifft auf den Zehnten und der Achte auf den Neunten, wobei der jeweils besser Platzierte Heimrecht in Spiel eins und drei besitzt. Es kommt die „Best of Three“-Regelung zur Anwendung – man benötigt also zwei Siege zum Weiterkommen.

Weitere Playoff-Runden

Ab dem Viertelfinale kommt in allen Playoff-Runden die „Best of Seven“-Regelung zur Anwendung. Demnach sind vier Siege zum Erreichen der nächsten Runde beziehungsweise dem Gewinn der deutschen Meisterschaft nötig. Das Heimrecht wechselt bei jedem Spiel.

Für das Viertelfinale sind die sechs bestplatzierten Teams der Hauptrunde sowie die beiden Sieger der 1. Playoff-Runde qualifiziert. Für das Halbfinale sind die vier Sieger des Viertelfinales qualifiziert. Für das Finale sind die beiden Sieger des Halbfinales qualifiziert.

Die Paarungen und das jeweils erste Heimrecht in allen Playoff-Runden richten sich nach den Platzierungen der qualifizierten Clubs in der Hauptrunde. Der Bestplatzierte bekommt den Letztplatzierten, der Zweitbestplatzierte den Vorletzten usw. zugeordnet, wobei der jeweils besser platzierte Club das erste Heimrecht besitzt.

Rhythmusänderung bei den Kölner Haien Da es in der Vergangenheit immer wieder eine Herausforderung war, den Playoff-Kalender mit den Verfügbarkeiten der Kölner LANXESS arena in Einklang zu bringen, hat die PENNY DEL seit den Playoffs 2025 (zunächst für drei Jahre) folgende Rhythmus-Änderung für die Kölner Haie genehmigt und beschlossen:

Die Haie beginnen ihre Playoff-Runden immer mit einem Auswärtsspiel, um dann im Wechsel (heim/auswärts) die Serie weiterzuführen. Haben sich die Haie durch eine bessere Hauptrunden-Platzierung als der jeweilige Playoff-Gegner das so genannte „Heimrecht“ gesichert, beenden sie die Serie dann bei einem möglicherweise entscheidenden letzten Serien-Spiel (Spiel 7 in Viertelfinale, Halbfinale oder Finale) zuhause. Somit bleibt der „Heimvorteil“ (vier Heimspiele, drei Auswärtsspiele bei maximaler Serienlänge zum Beispiel im Viertelfinale) bestehen. Diese Regelung schafft mehr Planungssicherheit bei der Hallenbelegung.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
386
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post „Es geht darum sportlich eine stabile Rolle in dieser Liga zu spielen“ - Interview zum Restart nach der Olympiapause mit Sportdirektor Franz-David Fritzmeier

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
! +History / Zeitzeichen

112 Seiten dick: Förderverein des Eishockey-Museum in Hemer veröffentlicht die fünfte Ausgabe des History-Magazins

Iserlohn. Gut 15 Monate liegen zwischen der Veröffentlichung des 4. und des...

By24. Februar 2026
! +Augsburger PantherTop-News

Markus Keller is back! Augsburgs Rekordtorwart hilft seinen Panthern die Goalie-Position im Saisonendspurt abzusichern

Augsburg. (EM) Mit einer interessanten Personalie warteten die Augsburger Panther am heutigen...

By24. Februar 2026
! +Löwen FrankfurtTransfer-News

Nach fünf Spielen und einem Gegentorschnitt von 5,48: Löwen Frankfurt und Star-Goalie Tokarski trennen sich wieder

Frankfurt. (Löwen) Die Löwen Frankfurt und Torhüter Dustin Tokarski haben heute bekannt...

By24. Februar 2026
! +InterviewsIserlohn Roosters

„Es geht darum sportlich eine stabile Rolle in dieser Liga zu spielen“ – Interview zum Restart nach der Olympiapause mit Sportdirektor Franz-David Fritzmeier

Iserlohn. (PM Roosters) Franz-David Fritzmeier, Sportdirektor der Iserlohn Roosters äußert sich zum...

By24. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten