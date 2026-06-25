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Alle Clubs der PENNY DEL erhalten die Lizenz für die Saison 2026/27

Lizenzprüfung in der Deutschen Eishockey Liga abgeschlossen / Die neue Saison startet am 17. September / Spielplan-Veröffentlichung am morgigen Freitag

25. Juni 20261 Mins read65
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Neuss. (PM DEL) Alle 13 sportlich qualifizierten Clubs aus der vergangenen Saison erhalten die Lizenz für die Saison 2026/27 in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL).

Das ergab die Lizenzprüfung der Geschäftsführung der PENNY DEL in Zusammenarbeit mit der ASNB Revisions & Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Düsseldorf. Als 14. Club komplettiert Aufsteiger Krefeld Pinguine, der bereits Anfang Juni die Lizenz für die Rückkehr in die PENNY DEL erhalten hatte, das Teilnehmerfeld. Damit steht auch der Abstieg der Dresdner Eislöwen in die DEL2 endgültig fest.

Der Spielplan für die kommende Saison, die am 17. September 2026 beginnt, wird am morgigen Freitag veröffentlicht. „Ich freue mich sehr, dass die Lizenzprüfung erneut ohne Komplikationen abgelaufen ist“, sagte Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

„Für mich ist das ein deutliches Zeichen für die seriöse Arbeit unserer Clubs und die daraus resultierende Stabilität der Liga, die der Grundstein für die tolle Entwicklung der vergangenen Jahre bei den Zuschauerzahlen in den Arenen und vor den Fernsehschirmen ist.“

Dass mit den Krefeld Pinguinen im zweiten Jahr nacheinander der Meister der DEL2 in die PENNY DEL aufgestiegen ist, sei ein Zeichen dafür, dass der Auf- und Abstieg zwischen den beiden höchsten deutschen Profiligen funktionieren kann, ergänzte Tripcke. Mit den Rheinländern kehrt der deutsche Meister von 2003 in die PENNY DEL zurück, aus der er 2022 abgestiegen war.

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