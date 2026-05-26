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Home Deutschland DEL Alle 14 sportlich qualifizierten Clubs der PENNY DEL reichen fristgerecht ihre Unterlagen zum Lizenzprüfungsverfahren ein
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Alle 14 sportlich qualifizierten Clubs der PENNY DEL reichen fristgerecht ihre Unterlagen zum Lizenzprüfungsverfahren ein

26. Mai 20261 Mins read8
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Penny DEL Logo unter dem Eis - © City-Press
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Die 13 sportlich qualifizierten Clubs aus der abgelaufenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) sowie der sportliche Aufsteiger aus der DEL2, die Krefeld Pinguine, haben ihre Unterlagen für das Lizenzprüfungsverfahren der kommenden Saison 2026/27 fristgerecht eingereicht.

Zudem haben auch die sportlich abgestiegenen Dresdner Eislöwen ihre Unterlagen übermittelt. Durchgeführt wird das Prüfungsverfahren in den kommenden Wochen durch die Geschäftsführung der PENNY DEL und die ASNB Revisions & Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Düsseldorf. Der Abschluss des Prüfungsverfahrens sowie die Veröffentlichung des Spielplans sind für Anfang Juli geplant.

Zudem haben sich sechs Mannschaften aus der DEL2 fristgerecht als mögliche Aufsteiger für die Spielzeit 2027/28 beworben. Es handelt sich dabei um die Dresdner Eislöwen, den EC Kassel Huskies, die Starbulls Rosenheim, den EV Landshut, die Düsseldorfer EG und die Ravensburg Towerstars.

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