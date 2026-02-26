Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
DEL

Alle 14 DEL-Clubs reichen Lizenzanträge ein / Sechs DEL2-Clubs haben sich für den Aufstieg beworben

Alle 14 Clubs der PENNY DEL geben ihre Lizenzanträge für die Saison 2026/27 fristgerecht ab / Sechs DEL2-Clubs haben sich für den Aufstieg beworben

26. Februar 20261 Mins read19
PENNY DEL und Telekom Logo unter dem Eis - © Bruno Dietrich / City-Press
Neuss. (PM DEL) Alle 14 Clubs der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL) haben ihre Anträge zur Teilnahme an der Lizenzprüfung für die kommende Saison fristgerecht beim Ligabüro in Neuss eingereicht.

Für den Fall einer sportlichen Qualifikation als Meister der DEL2, hatten sich zudem bereits im Mai vergangenen Jahres die Kassel Huskies, die Krefeld Pinguine, die Düsseldorfer EG, die Starbulls Rosenheim, die Ravensburg Towerstars und der EV Landshut für den Aufstieg zur Saison 2026/27 beworben.

Die Dresdner Eislöwen, die seit gestern Abend als sportlicher Absteiger aus der PENNY DEL feststehen, haben sich durch die Abgabe ihres Antrags die Option gesichert, an der Lizenzprüfung für die Saison 2026/27 teilzunehmen, falls der Meister der DEL2 nicht aufstiegsberechtigt sein sollte. Einreichungsfrist für die Bewerbungsunterlagen zur Lizenzprüfung ist für die Clubs der PENNY DEL der 24. Mai 2026 (17. Mai 2026 für den Meister der DEL2).

