Alle 14 Clubs reichen LizenzantrÃ¤ge fÃ¼r Penny DEL Saison 2021/22 ein â€“ Drei DEL2-Clubs wollen aufsteigen

Neuss. (PM DEL, PM DEL2, Huskies, Löwen Frankfurt) Die 14 aktuellen Clubs der Penny DEL haben ihre Anträge zur Teilnahme an der Lizenzprüfung für die kommende Saison fristgerecht beim Ligabüro in Neuss eingereicht.

Für den Fall ihrer sportlichen Qualifikation als Meister der DEL2, haben auch die Bietigheim Steelers, die Löwen Frankfurt und die Kassel Huskies Anträge eingereicht. Einreichungsfrist für die Bewerbungsunterlagen zur Lizenzprüfung ist der 24. Mai 2021.

Neun Bewerbungen für DEL2 aus Oberliga

Die Frist zur Abgabe von Anträgen auf Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Saison 2021/2022 in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2) endete am 15. Februar.

Alle aktuellen Zweitligisten haben sich für das Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Spielzeit angemeldet. Zudem wurden insgesamt neun Anträge aus der Oberliga bei der DEL2 fristgerecht eingereicht.

Nur Oberliga-Clubs, die den Antrag auf eine Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren eingereicht haben, können im Falle einer sportlichen Qualifikation als bestes deutsches Team der aktuellen Saison für die Lizenzprüfung der DEL2 zugelassen werden.

Stefan Krämer, geschäftsführender Gesellschafter der Löwen Frankfurt, sagt: „Wir sind sehr stolz darauf, uns erneut für die Teilnahme an der DEL zu bewerben. Der sportliche Aufstieg ist letztendlich das Salz in der Suppe und dieses Jahr erstmals wieder möglich. Daher werden wir natürlich versuchen, uns in dieser stark besetzten Liga durchzusetzen und diesen Schritt zu gehen.“

„Es ist unser Traum mit den Huskies wieder in der DEL zu spielen. Dafür haben wir nun einen weiteren Schritt gemacht“, freut sich Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs. „Wir bedanken uns bei allen Sponsoren, unseren Fans und der Mannschaft, die uns in den vergangenen Jahren und besonders in dieser schwierigen Saison unterstützen und das Vertrauen in unseren Plan haben.“