Alle 14 Clubs in der Penny DEL erhalten die Lizenz fÃ¼r die Saison 2025/26

Neuss. (PM DEL) Alle 14 Clubs erhalten die Lizenz für die Saison 2025/26 in der Deutschen Eishockey Liga (PENNY DEL).

Das ergab die Lizenzprüfung in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsprüfern der AsNb Düsseldorf. Damit geht die Liga mit den 13 Teilnehmern, die in der abgelaufenen Spielzeit die sportliche Qualifikation erreicht haben, sowie dem Aufsteiger Dresdner Eislöwen in ihre 32. Saison. Das Eröffnungsspiel werden am 9. September 2025 (Beginn: 19.30 Uhr) der Meister Eisbären Berlin und der Aufsteiger aus Dresden bestreiten. Die Partie wird frei empfangbar und kostenlos live bei MagentaSport zu sehen sein. Der komplette Spielplan der neuen Saison wird am kommenden Montag, 30. Juni, um 12 Uhr veröffentlicht.

„Wir freuen uns schon sehr auf die neue Saison, in der wir mit den Eislöwen aus Dresden wieder einen neuen Club in unserer Liga begrüßen dürfen“, sagte Gernot Tripcke, Geschäftsführer der PENNY DEL.

„Dass der Lizenzprüfungsprozess wie schon in den vergangenen Jahren ohne große Komplikationen abgelaufen ist, werte ich als deutliches Zeichen für die seriöse Arbeit unserer Clubs und die Stabilität in der Liga. Ich wünche allen Mannschaften und Fans schon jetzt eine tolle und natürlich spannende Saison 2025/26.“

Maik Walsdorf, Geschäftsführer der Dresdner Eislöwen: „Das ist ein Meilenstein für unseren Club, den Standort, die Stadt und unsere großartige Fangemeinde. Dieser Erfolg unterstreicht die wachsende Bedeutung des Eishockeysports in Dresden und in der gesamten Region Sachsen. Die erfolgreiche Lizenzierung ist der Lohn harter Arbeit auf und abseits des Eises und gleichzeitig der Beginn eines neuen Kapitels für die Eislöwen. Wir haben in den vergangenen Jahren konsequent daran gearbeitet, sowohl sportlich als auch strukturell die Weichen für eine nachhaltige Entwicklung zu stellen. Jetzt ist die PENNY DEL Realität – und wir freuen uns riesig auf das, was kommt.“

„Wir freuen uns sehr, die neue Spielzeit in der Deutschen Eishockey Liga eröffnen zu dürfen. Die Vorfreude ist besonders groß, da wir dieses Jahr zu Hause vor unseren Fans starten. Mit den Eislöwen treffen wir direkt auf einen sehr reizvollen Gegner. In Dresden herrscht nach dem Aufstieg eine große Euphorie. Sie haben sich gut verstärkt und ein interessantes Team. Wir haben aber wieder eine starke Mannschaft und wollen selbstverständlich erfolgreich in die Spielzeit starten. Wir erwarten einen ereignisreichen Spieltag und eine spannende Partie“, kommentiert Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

