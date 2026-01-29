Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
EHC Black Wings Linz Aljaz Predan wechselt nach Zell am See
EHC Black Wings LinzEK Die Zeller EisbärenTransfers

Aljaz Predan wechselt nach Zell am See

29. Januar 2026
Aljaz Predan (Steinbach Black Wings) - © Eisenbauer, BWL
Linz. (PM Black Wings) Der Stürmer kehrt für die restliche Saison zu seinem ehemaligen Team in der Alps Hockey League zurück.

Sein Vertrag in der Stahlstadt wird aufgelöst. Die Steinbach Black Wings Linz und Aljaz Predan haben sich auf eine vorzeitige Auflösung ihrer Zusammenarbeit geeinigt.

Der Austro-Slowene wechselte im vergangenen Sommer als amtierender Champion mit den Zeller Eisbären an die Untere Donaulände. 26 Einsätze bestritt der Angreifer für das Team von Head Coach Philipp Lukas und kam dabei auf drei Vorlagen.

Krankheitsbedingt musste er vor dem Jahreswechsel einige Zeit aussetzen, ehe sich der Kader der Oberösterreicher erstmals in dieser Spielzeit vervollständigte. Mit dem 17-Jährigen Eigenbauspieler Jonathan Oschgan spielte sich ein zusätzliches Juwel in die Kampfmannschaft.

Um weiterhin Spielpraxis für Predan sicherstellen können erfolgt nun in beiderseitigem Einverständnis die Rückkehr nach Zell am See. Der bis Ende der laufenden Meisterschaft gültige Kontrakt in der Stahlstadt wird dementsprechend aufgelöst. Die Steinbach Black Wings Linz bedanken sich bei Aljaz Predan für seinen Einsatz und wünschen ihm sportlich und privat nur das Beste für seine Zukunft!

Wie weit kommt die deutsche Eishockey Nationalmannschaft der Männer beim olympischen Eishockeyturnier?

