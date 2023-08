Ali Wukovits: â€žWir sind sehr gut vorbereitetâ€œ – Red Bulls gespannt auf CHL-Auftakt in SkellefteÃ¥ und Mannheim

Artikel anhören Salzburg. (PM Red Bulls) Am kommenden Wochenende bestreitet der EC Red Bull Salzburg in Skellefteå (SWE) und Mannheim (GER) die ersten beiden...

Salzburg. (PM Red Bulls) Am kommenden Wochenende bestreitet der EC Red Bull Salzburg in Skellefteå (SWE) und Mannheim (GER) die ersten beiden Spiele der CHL Regular Season 2023/24.

Am Wochenende darauf geht es in der Eisarena Salzburg gegen Ingolstadt und Stavanger.

Zum Auftakt in die neue Champions Hockey League-Saison hat der EC Red Bull Salzburg gleich zwei schwere Auswärtsspiele auf dem Programm. Am Freitag treten die Red Bulls im hohen Norden beim schwedischen SHL-Finalisten der letzten Saison Skellefteå AIK an. Direkt von dort reisen die Salzburger weiter nach Mannheim, wo am Sonntag das Spiel gegen die Adler Mannheim, dem DEL-Halbfinalisten der letzten Saison und achtmaligen deutschen Meister, ansteht.

Champions Hockey League

Skellefteå AIK – EC Red Bull Salzburg

Fr, 01.09.2023; Skellefteå, 19:00 Uhr

CHL.com | ORF Sport+ (Aufzeichnung 23:00 Uhr)

Adler Mannheim – EC Red Bull Salzburg

So, 03.09.2023; Mannheim, 16:30 Uhr

ORF Sport+

Stürmer Ali Wukovits: „Wir sind sehr gut vorbereitet. Wir hatten sehr gute Gegner in der Vorbereitung und haben beim Red Bulls Salute-Turnier auch schon mit den neuen CHL-Regeln gespielt. In Skellefteå erwartet uns typisches schwedisches Eishockey; defensiv stark, gutes Spiel mit der Scheibe, starke Eisläufer. Es wird eine große Herausforderung und wir freuen uns darauf.“

Die CHL-Gegner

Skellefteå AIK

In den letzten 13 Spielzeiten hat Skellefteå AIK nicht weniger als sechsmal das Finale der schwedischen Top-Liga SHL verloren. Auch in der letzten Saison unterlagen Skellefteå im Finale gegen die Växjö Lakers mit 1:4 Siegen. Die drei bisherigen SHL-Meistertitel feierte der Traditionsclub 2013 und 2014 sowie – damals noch in den Elitserien – 1978. Die Schweden gehören damit zu Europas besten Eishockeyclubs und haben seit der Saison 2007/08 immer das SHL-Playoff erreicht. Den bislang einzigen Vergleich mit Salzburg beim Red Bulls Salute 2006 gewannen die Red Bulls mit 7:4, damals unter den Fittichen des schwedischen Head Coaches Hardy Nilsson, der zuvor viele Jahre bei Skellefteå gespielt hatte.

Factbox

Gegründet: 1921

Liga: SHL | SWE

Stadion: Vida Arena | 5.750 Zuschauer

Saison 2022/23: Finale

Erfolge: dreimaliger schwedischer Meister

CHL 2022/23: Viertelfinale

WEB: www.skellefteaaik.se

Adler Mannheim

Die Adler Mannheim sind nach den Berliner Eisbären mit acht Titeln die zweiterfolgreichste Mannschaft der DEL-Geschichte. Einen weiteren deutschen Meistertitel feierte der Club 1980 vor der Liga-Gründung, damals noch als Mannheimer ERC. Der bislang letzte Erfolg datiert auf das Jahr 2019, als sich die Baden-Württemberger gegen Red Bull München in der Finalserie mit 4:1 durchsetzten. Im Jahr danach wurden die Playoffs wegen Corona abgesagt, anschließend schafften es die Adler einschließlich der letzten Saison, wo gegen Ingolstadt Schluss war, immer bis ins Halbfinale.

Die Red Bulls haben bislang noch nicht gegen die Adler Mannheim gespielt, freuen sich aber schon auf die Partie in der über 13.000 Zuschauer fassenden SAP Arena, in der in der letzten Saison im Durchschnitt 10.225 Zuschauer die Heimspiele sahen.

Factbox

Gegründet: 1938

Liga: PENNY DEL | GER

Stadion: SAP Arena | 13.600 Zuschauer

Saison 2022/23: Halbfinale

Erfolge: Achtmaliger deutscher Meister

CHL 2022/23: Nicht qualifiziert

WEB: www.adler-mannheim.de

Champions Hockey League | Regular Season 2023/24

Fr, 01.09.23 | Skellefteå AIK – EC Red Bull Salzburg | 19:00 Uhr

So, 03.09.23 | Adler Mannheim – EC Red Bull Salzburg | 16:30 Uhr

Do, 07.09.23 | EC Red Bull Salzburg – ERC Ingolstadt | 20:20 Uhr

Sa, 09.09.23 | EC Red Bull Salzburg – Stavanger Oilers | 20:20 Uhr

Di, 10.10.23 | Belfast Giants – EC Red Bull Salzburg | 20:00 Uhr

Di, 17.10.23 | EC Red Bull Salzburg – Lahti Pelicans | 20:20 Uhr

CHL-Platzierungen der Red Bulls

2014/15 | Achtelfinale | Luleå Hockey (SWE)

2015/16 | 1/16-Finale | Storhamar Hockey (NOR)

2016/17 | 1/16-Finale | SC Bern (SUI)

2017/18 | Achtelfinale | Växjö Lakers (SWE)

2018/19 | Halbfinale | EHC Red Bull München (GER)

2019/20 | Nicht qualifiziert

2020/21 | Qualifiziert, Bewerb wegen Corona abgesagt

2021/22 | Achtelfinale | Rouen Dragons (FRA)

2922/23 | Achtelfinale | Rögle BK (SWE)

